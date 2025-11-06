El bar de vinos naturales en el barrio valenciano de Patraix que es una de las mejores aperturas del año

Los vinos naturales son la especialidad de Barbaric (Instagram / @barbaric.ptx)

Las reseñas y opiniones de los usuarios son la mejor estrella polar para decidir dónde comer en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Más allá de premios, sellos o guías, son las experiencias de otros comensales las que nos dan un indicador de calidad, de precio y de experiencia, algo que las redes sociales y aplicaciones han potenciado hasta convertirlo en imprescindible. Es precisamente esto lo que ponen en valor los premios TheFork Awards, que este pasado lunes celebraban su cuarta edición reconociendo cuáles han sido las mejores aperturas del último año, en este caso de 2024, a partir de las votaciones de los clientes.

The Library, en Madrid, consiguió el premio People’s Choice Award, por ser el más votado por los usuarios de TheFork, entre un total de 41 nominados repartidos en 14 comunidades autónomas. Pero en absoluto fue este el único ganador de la noche, pues otros 9 restaurantes repartidos por toda la geografía española se posicionaron como finalistas y consiguieron su momento de gloria. Estas propuestas son las favoritas del público de TheFork, más de 25.000 usuarios que eligieron sus favoritos a partir de una lista de nominados elegida por los mejores chefs del país.

Y es que el encargado de esta selección ha sido un jurado de primer nivel, integrado por un total de 58 chefs españoles reconocidos con estrella Michelin, entre los que se encuentran Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós), Mario Sandoval (Coque), Begoña Rodrigo (La Salita) y Carito Lourenço (FIERRO), entre otros.

Entre los restaurantes finalistas, este año la Comunidad Valenciana ha conseguido hacerse un hueco en el listado gracias a Barbaric, un bar de vinos abierto en mayo de 2024 y que ha conquistado a los valencianos a base de personalidad y buen ambiente. Ubicado en el barrio de Patraix, en pleno corazón de Valencia, este proyecto nació de la mano de Alex Sánchez, encargado de la cocina, y Julia Dewald, al frente de la bodega de vinos naturales. Ambos subieron al escenario a mostrar su agradecimiento tanto a sus clientes y a su equipo como a Vicky Sevilla, la chef Michelin que les propuso como nominados a este premio.

Interior del wine-bar Barbaric (Instagram / @barbaric.ptx)

Un wine-bar informal de alta cocina

Lejos de ser un wine-bar convencional, Barbaric tiene una propuesta única que lo diferencia de sus similares. Su estética es de bar clásico de barrio, de los de toda la vida, con barra de acero inoxidable, una vajilla que parece salida de casa de tu abuela y sillas y taburetes que nos recuerdan a los locales de siempre.

Pero, en este espacio de nostalgia, Álex y Julia apuestan por la innovación, con una exquisita carta llena de platos viajeros que salen directos de su cocina abierta. El chef combina técnicas de alta gastronomía europea con influencias asiáticas y productos locales, fusiones informales y tan llamativas como las mollejas a la carbonara, su pollo frito jerk con piña o su flan de miso con garrafó, aunque las propuestas de su carta cambian constantemente.

En cuanto a la carta líquida, casi o más importante que la sólida, se centra exclusivamente en vinos naturales, seleccionados de pequeños productores tanto locales como internacionales, con referencias por copa que cambian regularmente.

Elaboración de los platos de Barbaric, la mejor apertura de 2024 en Valencia según TheFork (Instagram / @barbaric.ptx)

Las mejores aperturas del año

Además de la propuesta valenciana y, por supuesto, del local ganador, The Library, el palmarés está compuesto por otros locales de nueva apertura que han conseguido conquistar a los usuarios de la aplicación de reservas. A nivel geográfico, Madrid y Barcelona, aunque también Sevilla y la Ciudadela de Menorca, son las ciudades en las que se ubican estos ocho establecimientos que, por orden alfabético, son:

Aquiara , ubicado en Ciutatella (Menorca) y nominado por Andreu Genestra.

Bar Canyí , ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Víctor Torres.

Desborre , ubicado en Madrid (Comunidad de Madrid) y nominado por María José Martínez.

Eldelmar , ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Paulo Airaudo.

Incorrecte , ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Albert Sastregener.

La Barra de la Tasquería , ubicado en Madrid (Comunidad de Madrid) y nominado por Juan Monteagudo.

Leartá , ubicado en Sevilla (Sevilla) y nominado por Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Juan Carlos García y Carlos Casillas.

Leña, ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Martín Berasategui, Toño Pérez y Paco Pérez.