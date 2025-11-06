España

El bar de vinos naturales en el barrio valenciano de Patraix que es una de las mejores aperturas del año

El servicio, la estética y la propuesta gastronómica de Barbaric han hecho de esta una visita imprescindible para aquellos que busquen probar cosas nuevas en la capital de la Comunidad Valenciana

Guardar
Los vinos naturales son la
Los vinos naturales son la especialidad de Barbaric (Instagram / @barbaric.ptx)

Las reseñas y opiniones de los usuarios son la mejor estrella polar para decidir dónde comer en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Más allá de premios, sellos o guías, son las experiencias de otros comensales las que nos dan un indicador de calidad, de precio y de experiencia, algo que las redes sociales y aplicaciones han potenciado hasta convertirlo en imprescindible. Es precisamente esto lo que ponen en valor los premios TheFork Awards, que este pasado lunes celebraban su cuarta edición reconociendo cuáles han sido las mejores aperturas del último año, en este caso de 2024, a partir de las votaciones de los clientes.

The Library, en Madrid, consiguió el premio People’s Choice Award, por ser el más votado por los usuarios de TheFork, entre un total de 41 nominados repartidos en 14 comunidades autónomas. Pero en absoluto fue este el único ganador de la noche, pues otros 9 restaurantes repartidos por toda la geografía española se posicionaron como finalistas y consiguieron su momento de gloria. Estas propuestas son las favoritas del público de TheFork, más de 25.000 usuarios que eligieron sus favoritos a partir de una lista de nominados elegida por los mejores chefs del país.

Y es que el encargado de esta selección ha sido un jurado de primer nivel, integrado por un total de 58 chefs españoles reconocidos con estrella Michelin, entre los que se encuentran Paco Morales (Noor), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres), Martín Berasategui (Martín Berasategui), Dabiz Muñoz (Diverxo), Elena Arzak (Arzak), Jesús Sánchez (El Cenador de Amós), Mario Sandoval (Coque), Begoña Rodrigo (La Salita) y Carito Lourenço (FIERRO), entre otros.

Entre los restaurantes finalistas, este año la Comunidad Valenciana ha conseguido hacerse un hueco en el listado gracias a Barbaric, un bar de vinos abierto en mayo de 2024 y que ha conquistado a los valencianos a base de personalidad y buen ambiente. Ubicado en el barrio de Patraix, en pleno corazón de Valencia, este proyecto nació de la mano de Alex Sánchez, encargado de la cocina, y Julia Dewald, al frente de la bodega de vinos naturales. Ambos subieron al escenario a mostrar su agradecimiento tanto a sus clientes y a su equipo como a Vicky Sevilla, la chef Michelin que les propuso como nominados a este premio.

Interior del wine-bar Barbaric (Instagram
Interior del wine-bar Barbaric (Instagram / @barbaric.ptx)

Un wine-bar informal de alta cocina

Lejos de ser un wine-bar convencional, Barbaric tiene una propuesta única que lo diferencia de sus similares. Su estética es de bar clásico de barrio, de los de toda la vida, con barra de acero inoxidable, una vajilla que parece salida de casa de tu abuela y sillas y taburetes que nos recuerdan a los locales de siempre.

Pero, en este espacio de nostalgia, Álex y Julia apuestan por la innovación, con una exquisita carta llena de platos viajeros que salen directos de su cocina abierta. El chef combina técnicas de alta gastronomía europea con influencias asiáticas y productos locales, fusiones informales y tan llamativas como las mollejas a la carbonara, su pollo frito jerk con piña o su flan de miso con garrafó, aunque las propuestas de su carta cambian constantemente.

En cuanto a la carta líquida, casi o más importante que la sólida, se centra exclusivamente en vinos naturales, seleccionados de pequeños productores tanto locales como internacionales, con referencias por copa que cambian regularmente.

Elaboración de los platos de
Elaboración de los platos de Barbaric, la mejor apertura de 2024 en Valencia según TheFork (Instagram / @barbaric.ptx)

Las mejores aperturas del año

Además de la propuesta valenciana y, por supuesto, del local ganador, The Library, el palmarés está compuesto por otros locales de nueva apertura que han conseguido conquistar a los usuarios de la aplicación de reservas. A nivel geográfico, Madrid y Barcelona, aunque también Sevilla y la Ciudadela de Menorca, son las ciudades en las que se ubican estos ocho establecimientos que, por orden alfabético, son:

  • Aquiara, ubicado en Ciutatella (Menorca) y nominado por Andreu Genestra.
  • Bar Canyí, ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Víctor Torres.
  • Desborre, ubicado en Madrid (Comunidad de Madrid) y nominado por María José Martínez.
  • Eldelmar, ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Paulo Airaudo.
  • Incorrecte, ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Albert Sastregener.
  • La Barra de la Tasquería, ubicado en Madrid (Comunidad de Madrid) y nominado por Juan Monteagudo.
  • Leartá, ubicado en Sevilla (Sevilla) y nominado por Andoni Luis Aduriz, Paco Morales, Juan Carlos García y Carlos Casillas.
  • Leña, ubicado en Barcelona (Barcelona) y nominado por Martín Berasategui, Toño Pérez y Paco Pérez.

Temas Relacionados

VinosValenciaRestaurantes ValenciaRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿No sabes que ver? Top 10 Netflix España: conoce el ranking de las películas favoritas del momento

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

¿No sabes que ver? Top

El litoral de Cataluña y gran parte de Aragón mantiene la alerta naranja por lluvias durante la madrugada del jueves

Protección Civil ha lanzado un Es-Alert en el territorio catalán y un pueblo de Badajoz se ha visto afectado por un pequeño tornado

El litoral de Cataluña y

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este miércoles

Cupón Diario de la Once:

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Bonoloto

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Jugada ganadora y resultado del

Nos colamos en la nueva casa de ‘Gran Hermano 20′ y revelamos (casi) todos sus secretos: estética ‘The White Lotus’ y estancias a lo grande

El equipo de Zeppelin ha transformado una nave industrial en un espacio único para la convivencia, con detalles que sorprenderán a los seguidores

Nos colamos en la nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Villalba asegura ante el juez

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

El Junta de Andalucía cesa al delegado territorial de Salud en Sevilla por los errores en el cribado de cáncer de mama

Un periodista afirma que tenía el correo por el que se juzga al fiscal general una semana antes de la presunta filtración

ECONOMÍA

José Elías, empresario: “Tengo empresas

José Elías, empresario: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sandra es la mujer más rica de España, pero su hermana Marta lidera Inditex: así se reparten la fortuna los hijos de Amancio Ortega

Marianne, cartera jubilada: “He pasado toda mi vida trabajando y cobro 1.240 euros netos al mes”

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”