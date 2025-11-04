España

El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

Su declaración se ha basado principalmente en cómo le ha afectado el hecho de que se hiciera público que quería un acuerdo de conformidad con la Fiscalía

Guardar
Alberto González Amador, novio de
Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo (EFE/ Zipi)

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha basado su declaración ante el Tribunal Supremo en jugar el papel de víctima y cómo el hecho de que se hiciera público la conformidad que iba a alcanzar con Fiscalía le convirtió en el “delincuente confeso del Reino de España”.

En su interrogatorio ha llegado a apuntar directamente al fiscal general del Estado: “El señor García Ortiz me había matado públicamente”, refiriéndose a la nota de prensa que publicaron para desmentir las palabras de Miguel Ángel Rodríguez.

“El delincuente confeso del Reino de España”

González Amador ha aprovechado para relatar todo el proceso en el que se ha visto envuelto por los problemas que tuvo con Hacienda. “La estrategia la dejé en manos de mi abogado” que le indicó que lo mejor era llegar a conformidad, porque sería lo más “sencillo”.

Desde un principio sintió “una paranoia” de que se le estaba apuntando por ser pareja de quién era y, según él, sus sospechas se confirmaron cuando el 12 de marzo se publicó la noticia en elDiario.es donde se hablaba de los delitos fiscales.

Ya el día 13 se aceleró todo el proceso y diferentes medios se hicieron eco de esta primera noticia. Esa noche la Cadena Ser ya habló que “había cometido los delitos y que lo había reconocido”, nombrando el email redactado por su abogado, Carlos Neira. El querellante ha negado haber participado en ese correo, en el que se hablaba de llegar a un acuerdo de conformidad, en el que un acusado reconoce los hechos de los que se le acusa. “Jamás participé en ningún correo”, ha asegurado.

“A partir de ese día, entre la nota de la fiscalía y la publicación posterior, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. EL señor García Ortiz me había matado públicamente”, ha denunciado.

“Esta es la pena económica y social que he tenido por ser un delincuente confeso”

Debido a la situación en la que se encontraba le indicaron que presentara una querella y es lo que hizo. “Yo no tenía ninguna otra salida y a partir de ahí empiezo a ver que la UCO arroja una información que demuestra que no tenía una paranoia”, ha explicado.

“Todo lo que arroja la investigación es nefasto. Todo el cuerpo fiscal iba a por mí. El Presidente, sus ministros, diferentes diputados, todos actúan de boletín del estado de esa afirmación”, refiriéndose a la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.

A partir de este momento, ha comenzado un discurso que González Amador ha aprovechado para agarrarse al papel de víctima: “Mi procedimiento quedó muerto, ya no iba a haber juicio. A día de hoy sigo siendo, por parte de la Fiscalía un delincuente confeso, por lo que estoy citado a un juicio donde voy a ser condenado”.

La jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado el intento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de evitar ir a juicio por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021 (Fuente: Europa Press).

Ha agregado que ha sufrido “daños familiares”, porque “a partir de ese momento, se abre la veda contra mí. Tengo un coche, soy un delincuente confeso, me compro una casa, soy un delincuente confeso. Tengo un estudio de Google, en el que aparezco por encima de la guerra de Ucrania”, ha asegurado.

“No pude alquilar una casa, porque vieron la empresa en la que trabajaba y he perdido contratos con clientes que directamente me han dicho: dada la situación queremos prescindir del contrato”, ha explicado. “Esta es la pena económica y social que he tenido por ser un delincuente confeso”.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosTribunal SupremoAlberto González AmadorIsabel Díaz AyusoÁlvaro García OrtizTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Compra un plato por menos de 3 euros y descubre su estremecedora relación con las Torres Gemelas

La historia emotiva de un plato perdido del World Trade Center que une a desconocidos dos décadas después

Compra un plato por menos

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 4 Super

Movistar Plus+ retransmitirá los Premios Iris 2025, que revelarán sus nominados con un gran evento en el centro de Madrid

Bajo la premisa de ‘nueva imagen, nuevo relato’, la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión busca impulsar sus galardones, que se entregarán en el Teatro Real el próximo 16 de febrero

Movistar Plus+ retransmitirá los Premios

Laura Muñoz, sexta expulsada de ‘OT 2025′: “Cuando me nominaron con Olivia pensé que me tocaba irme a casa”

La última expulsada del programa musical más famoso de nuestro país se ha sincerado sobre sus sensaciones tras más de un mes en la Academia

Laura Muñoz, sexta expulsada de

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Morgan Housel, autor sobre la psicología del dinero y analista financiero, explica los motivos comunes que logran la satisfacción personal

La clave de la felicidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ángel Víctor Torres anuncia que

Ángel Víctor Torres anuncia que demandará a Víctor de Aldama: “Por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y a mi imagen”

Miguel Ángel Rodríguez reconoce que afirmó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador sin tener toda la información: “Yo desconocía el email previo”

Un hombre se queda en el paro y solicita reducir la pensión alimenticia de sus hijos: su exmujer no le cree, contrata un detective privado y lo lleva ante el juez

La directora de comunicación de la Fiscalía niega que García Ortiz filtrara los correos porque ya eran conocidos por los medios: “Estaba ya en el mercado”

Una madre es detenida por prostituir a su hija menor de edad en Internet y quedarse con los beneficios

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

La clave de la felicidad no depende del éxito profesional o económico, según un experto: “La persona más feliz del planeta, probablemente sería de una familia de clase media”

Adiós a las grandes cantidades en efectivo: la ley europea que limitará este pago

BBVA pagará el dividendo más alto de su historia: repartirá el 7 de noviembre 1.800 millones de euros entre sus accionistas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Italia carga contra Carlos Alcaraz:

Italia carga contra Carlos Alcaraz: “O se mantiene concentrado o nunca más le ganará a Sinner”

Arda Güler podría destronar a Messi como mejor cómplice de Mbappé: estos son sus datos

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Liverpool y el Real Madrid

Sara Sorribes anuncia su regreso al tenis:“Lo hago con otra mirada, volví simplemente por placer”

Thomas Gravesen “era muy simpático y muy bruto”, según Paco Pavón: “En el Castilla le llamaban Shrek y les perseguía”