El novio de Ayuso, González Amador, culpa al fiscal general de haberle “matado públicamente” : “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España”

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada este lunes al Tribunal Supremo (EFE/ Zipi)

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha basado su declaración ante el Tribunal Supremo en jugar el papel de víctima y cómo el hecho de que se hiciera público la conformidad que iba a alcanzar con Fiscalía le convirtió en el “delincuente confeso del Reino de España”.

En su interrogatorio ha llegado a apuntar directamente al fiscal general del Estado: “El señor García Ortiz me había matado públicamente”, refiriéndose a la nota de prensa que publicaron para desmentir las palabras de Miguel Ángel Rodríguez.

“El delincuente confeso del Reino de España”

González Amador ha aprovechado para relatar todo el proceso en el que se ha visto envuelto por los problemas que tuvo con Hacienda. “La estrategia la dejé en manos de mi abogado” que le indicó que lo mejor era llegar a conformidad, porque sería lo más “sencillo”.

Desde un principio sintió “una paranoia” de que se le estaba apuntando por ser pareja de quién era y, según él, sus sospechas se confirmaron cuando el 12 de marzo se publicó la noticia en elDiario.es donde se hablaba de los delitos fiscales.

Ya el día 13 se aceleró todo el proceso y diferentes medios se hicieron eco de esta primera noticia. Esa noche la Cadena Ser ya habló que “había cometido los delitos y que lo había reconocido”, nombrando el email redactado por su abogado, Carlos Neira. El querellante ha negado haber participado en ese correo, en el que se hablaba de llegar a un acuerdo de conformidad, en el que un acusado reconoce los hechos de los que se le acusa. “Jamás participé en ningún correo”, ha asegurado.

“A partir de ese día, entre la nota de la fiscalía y la publicación posterior, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. EL señor García Ortiz me había matado públicamente”, ha denunciado.

“Esta es la pena económica y social que he tenido por ser un delincuente confeso”

Debido a la situación en la que se encontraba le indicaron que presentara una querella y es lo que hizo. “Yo no tenía ninguna otra salida y a partir de ahí empiezo a ver que la UCO arroja una información que demuestra que no tenía una paranoia”, ha explicado.

“Todo lo que arroja la investigación es nefasto. Todo el cuerpo fiscal iba a por mí. El Presidente, sus ministros, diferentes diputados, todos actúan de boletín del estado de esa afirmación”, refiriéndose a la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.

A partir de este momento, ha comenzado un discurso que González Amador ha aprovechado para agarrarse al papel de víctima: “Mi procedimiento quedó muerto, ya no iba a haber juicio. A día de hoy sigo siendo, por parte de la Fiscalía un delincuente confeso, por lo que estoy citado a un juicio donde voy a ser condenado”.

La jueza Inmaculada Iglesias ha rechazado el intento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, de evitar ir a juicio por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021 (Fuente: Europa Press).

Ha agregado que ha sufrido “daños familiares”, porque “a partir de ese momento, se abre la veda contra mí. Tengo un coche, soy un delincuente confeso, me compro una casa, soy un delincuente confeso. Tengo un estudio de Google, en el que aparezco por encima de la guerra de Ucrania”, ha asegurado.

“No pude alquilar una casa, porque vieron la empresa en la que trabajaba y he perdido contratos con clientes que directamente me han dicho: dada la situación queremos prescindir del contrato”, ha explicado. “Esta es la pena económica y social que he tenido por ser un delincuente confeso”.