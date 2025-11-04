Así se creó y publicó la nota de prensa de la Fiscalía General del Estado con los correos del abogado de González Amador por la que ahora se juzga a García Ortiz

La responsable de comunicación del al Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el responsable de comunicación de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral (Montaje Infobae; EFE)

El 13 de marzo de 2024 se vivió un huracán de información, en el que diferentes versiones se enfrentaron sobre un mismo tema: ¿Había la Fiscalía ofrecido un pacto a Alberto González Amador por sus delitos fiscales o había ocurrido al revés?

Tras varios días en los que este tema había estado rondando por varios medios, la tarde de ese día el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, compartió por un grupo de WhatsApp de periodistas una comunicación en la que indicaba que era el propio Ministerio Público el que había ofrecido el pacto de conformidad y que lo había retirado por “órdenes de arriba”.

El Mundo utilizó esta comunicación para publicar una noticia a las 21:29 de ese día, en la que se incluían textuales de los correos compartidos entre el abogado de González Amador, Carlos Neira, y el fiscal de delitos económicos de Madrid, Julián Salto. Unos minutos más tarde, La Sexta publicaba otra información, también citando correos, en los que se indicaba que era el letrado el que había solicitado este pacto.

Ya había dos versiones contrarias publicadas, por lo que los móviles de los responsables de comunicación de las diferentes Fiscalías comenzaron a sonar y esa noche y la mañana siguiente se convirtieron en una carrera de fondo para desmentir los bulos e intentar demostrar lo que era verdad y lo que no.

“Se estaba hablando de una participación directa de la Fiscalía General del Estado”

Desde el momento en el que la Fiscalía General del Estado tuvo conocimiento de estas informaciones, se pusieron “alerta”, según ha declarado en el juicio contra Álvaro García Ortiz su responsable de prensa, Mar Hedo. Se estaba publicando una información sensible que afectaba al propio Ministerio Público.

“Era una sombra que se estaba creando y el propio Miguel Ángel Rodríguez le estaba dando voz”, ha explicado y añade que “teníamos que estar atentos porque era una fuente muy fuerte”.

Tras las dos primeras publicaciones las bola se fue haciendo más grande y, aunque en El Mundo no se mencionaba, otros medios comenzaron a hablar de “una participación directa de la Fiscalía General del Estado”.

Así el propio García Ortiz y su responsable de prensa se pusieron esa misma noche a trabajar en una nota de prensa para contar lo que realmente había ocurrido, en la que el primero indicó que se tenían que remarcar dos claves: que el trabajo de la Fiscalía había sido “impecable” y que se ofreciera “información veraz”.

Hedo hace una primera versión de todos los hechos que puede recoger y la termina a las 00:00, pero no es hasta más tarde que incluyó los correos, cuyos textuales le dictó el propio García Ortiz, ya que ella no tuvo acceso a los mismos. “Decidimos incluirlos entre los dos mientras íbamos hablando, porque ya estaban publicados, eran conocidos”, por lo que era necesario para refutar su versión.

“Me parecía que estábamos haciendo el ridículo”

Sin embargo, la nota no se publicó esa noche. El 14 de marzo, Mar Hedo contacta con el responsable de prensa de la comunicación de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, para compartirle la versión de la nota que tenían en ese momento y que la compartiera él también.

Corral no respondió al momento, pero tras leerla, asegura que le “sorprendió el tono”, porque él “nunca lo habría escrito así, ya que era más una constatación pública y ya estaba toda la información publicada en los medios”. “Yo no consideraba que se tuviera que publicar ninguna nota”, ha agregado.

Habló con su jefa, Almudena Lastra, explicándoles su rechazo a la publicación de esta nota, a lo que ella respondió que “estuviera tranquilo”, que en ese momento estaba llegando a su despacho.

“Yo le dije que me parecía que estábamos haciendo el ridículo al publicar una nota sobre asuntos que ya estaban publicados” ha relatado Corral, llegando a asegurar que “si lo tengo que publicar, dimito”.

Desde Fiscalía General del Estado, Mar Hedo defiende que el rechazo de la Fiscalía de Madrid no era por el contenido en sí de la nota, ya que nunca se lo indicaron, sino que el propio Íñigo Corral le admitió que era porque las notas que él publicaba era las que “hacía él mismo”. “Todo eran cuestiones formales, no era el contenido, era que lo tenían que haber hecho ellos”, ha agregado.

El rechazo por parte de la Fiscalía de Madrid se acabó cuando les llegó la orden desde el propio García Ortiz. “Si hay orden desde la Fiscalía General del Estado, pues ya está”, ha indicado Corral. Así, a las 10:22 del 14 de marzo de 2024 se publicó la nota de prensa que ahora ha sentado en el banquillo al fiscal general del Estado.