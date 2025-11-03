Alberto Chicote: “En ‘Batalla de restaurantes’, he tenido que controlar mucho mi carácter”

Alberto Chicote en la imagen promocional de 'Batalla de restaurantes'. (Atresmedia)

Alberto Chicote regresa a Antena 3 con una nueva temporada de Batalla de restaurantes, el concurso de cocina en el que, en cada episodio, cuatro establecimientos de cada lugar compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región, cocinando el plato típico de la zona.

Como en las dos anteriores entregas, Alberto Chicote también dará su puntuación, que puede confirmar o alterar por completo la clasificación final. El formato se estrena este martes 4 de noviembre a las 22.45 horas y, como novedad, el presentador podrá restar puntos si alguno de los restauradores no cumple con alguna de las normas del programa. Antes del estreno, Infobae España ha hablado con Alberto sobre el regreso de Batalla de restaurantes y su papel en televisión.

Alberto Chicote en una fotografía de archivo. (Web Puertaisol)

-Pregunta: ¿Cómo va a ser esta tercera edición de Batalla de restaurantes?

-Respuesta: Lo que nos trae esta tercera temporada, sobre todo, es la incorporación de un tenedor amarillo y un tenedor rojo. Es decir, unas tarjetas amarilla o roja que pueden salir a relucir en la confrontación final y penalizan la puntuación de aquellos concursantes que no se han comportado legalmente con sus contrincantes o cuando ha habido alguna falta de respeto o lo que sea. Y todo esto lleva a una penalización que les toca mucho en la puntuación, claro.

-P: ¿Estas novedades te dan a ti más control, o protagonismo, a la hora de decidir?

-R: Es algo que no decido yo, será el propio espectador el que va a valorar o va a darse cuenta de si ha pasado algo raro y hay que poner las cosas en su sitio.

-P: En este concurso, a veces parece que hay concursantes con estrategias. ¿Supone un problema?

-R: Tú puedes tener una estrategia que dentro de Batalla de restaurantes puede ser adecuada. Lo que no puedes hacer es valorar a alguien a todo ceros. O decir: ‘Mira, sí, yo reconozco que tu cocina estaba como los chorros del oro, pero como te quiero putear, entonces te pongo un uno’. Bueno, esas son el tipo de cosas que no vamos a permitir, o que en este caso vamos a penalizar en esta temporada. O a partir de esta temporada, mejor dicho.

Alberto Chicote en el programa 'Batalla de restaurantes'.

-P: ¿Se echaba de menos algo así, una medida que hiciera justicia?

-R: Claro, sí. En un principio la competición era tal como la hicimos en las primeras dos temporadas. El formato era así. Nosotros hemos querido aplicar esta, yo creo, muy importante mejora, para que las cosas estén más en su sitio y que el espectador también se dé cuenta de que no vale cualquier cosa.

-P: ¿Qué tiene Batalla de restaurantes que engancha tanto al espectador?

-R: Yo creo que lo que más tiene Batalla de restaurantes es que, aunque sea un programa que ocurre en restaurantes, en realidad habla de las personas. Lo que nosotros estamos contando todo el rato ya no es solamente: ‘Mira, este restaurante o aquel, el uno más bonito, el otro más feo’. En realidad, lo que estamos contando todo el rato tiene mucho más que ver con las personas. Con quienes atienden los restaurantes, cómo son, por qué lo hacen. Todos, sin excepción, somos gente enamorada de nuestro trabajo y queremos que nuestro restaurante sea lo mejor posible, siempre, todo el rato, sin parar.

-P: ¿Esa pasión provoca tensiones en el programa? ¿Te ha tocado cortar algún momento por conflictos?

-R: No recuerdo que hayamos tenido que cortar. Desde luego, momentos tensos, sí, porque los han podido ver tú y los espectadores. Pero no tan tenso como para decir: ‘Venga, paramos’. No ha hecho nunca falta, vaya.

-P: En otros programas mostrabas mucho tu carácter. ¿Aquí te has tenido que controlar más?

-R: Yo, más que un poquito, diría que un muchito. Mientras que Pesadilla te permite decir, valorar y todo, en Batalla de restaurantes los protagonistas son los concursantes, los propietarios de los restaurantes. Yo estoy ahí en una posición de moderador, aunque mi opinión también cuente al final de la competición. Pero el papel que juego, en un programa y en otro, no es que no se parezcan, es que son radicalmente opuestos.

Fragmento de la entrevista de Alberto Chicote en el pódcast 'Tengo un plan'. (TikTok)

-P: ¿Sueles mirar las cifras de audiencia al día siguiente?

-R: Sí, claro. A las 9:15 miro a ver qué dato hemos hecho y siempre me gusta ver lo que funciona, lo que no funciona... Intento adivinar por qué sí o por qué no, pero bueno, controlar las audiencias es inherente al trabajo. Recibir el feedback del público es fundamental para mí.

-P: ¿Sigues los comentarios de los espectadores en redes sociales?

-R: Normalmente, en las emisiones de los programas yo suelo estar viendo o procuro estar viendo el programa, respondiendo a algunos comentarios. E incluso haciendo los míos propios.

-P: ¿Ves el programa en vivo, en el directo, o antes de que se emita?

-R: Nunca antes. Lo veo en el directo cuando se emite por la tele. Me gusta así. La primera temporada de Pesadilla, la productora me preguntó si quería ver algún programa terminado. Dije que sí y me encontré solo frente a una televisión viendo un programa que no se estaba emitiendo. Me sentí raro y no lo he vuelto a hacer. Me falta la emoción del directo.

-P: ¿Qué platos regionales son tus favoritos de los que han pasado por el concurso?

-R: Hemos estado en Cantabria, en Salamanca, en Pontevedra, en San Sebastián, en Valencia, en Granada... Si tuviese que elegir uno... Bueno, voy a quedarme con tres: los callos madrileños, que me flipan, la paella y el cocido montañés, que es una maravilla. Pero todos los demás son buenísimos.

-P: ¿Crees que este programa ayuda a comprender la justificación de los precios en los restaurantes?

-R: En España todavía mantenemos un nivel de precios en los restaurantes que es muy bajo. No sé qué va a pasar en los próximos años, pero la cesta de la compra está subiendo mucho y los gastos en recursos humanos también. Eso al final va repercutiendo en la factura. Ya es difícil encontrar un menú del día por debajo de 13 o 14 euros, cuando hace poco estaban en 10, nueve y pico. Los precios suben y, mientras que para nuestros vecinos de Europa venir a comer a España es más barato que en lo suyo, poco a poco esto se va a ir equilibrando. Sobre todo, el personal cada vez tiene que vivir en mejores condiciones, que creo que es fundamental. Y eso cuesta dinero.

Alberto Chicote durante su visita al restaurante A CAñada en 'Pesadilla en la cocina. (laSexta)

-P: ¿Cómo explicas el trabajo oculto detrás de la experiencia en un restaurante?

-R: Todo requiere mucho trabajo por detrás, que no siempre se ve. Yo, por ejemplo, en mi restaurante, Omeraki, tengo la cocina completamente abierta. Desde cualquier mesa ves todo lo que ocurre y toda la gente. Muy a menudo me comentan: ‘Oye, Alberto, es mucha gente trabajando aquí.’

Pues claro, si lo queremos hacer así, necesitamos ser todos estos. Yo, para dar un máximo de sesenta y tantos clientes, tengo 24 empleados. Pero porque no puede ser de otro modo y quiero que sea así. Esto tiene que repercutir de algún modo. En mi casa los clientes lo ven, en otros sitios no, pero se lo imaginan.

-P: ¿Cómo definirías el nivel de la restauración en España hoy?

-R: Brillante, ¡brillante! Precisamente porque se puede superar, tenemos un muy buen nivel de hostelería. No hemos perdido ni el ánimo ni la intención de seguir creciendo y mejorando. Hay una masa enorme de profesionales que no se han dormido y que siguen trabajando para mejorar cada día. Creo que eso nos ha colocado a la cabeza de los cinco o diez mejores países a nivel de gastronomía, seguro.