Manu Tenorio rompe en llanto al hablar de su depresión en ‘Bailando con las estrellas’: “Estaba mal y no lo reconocía”

Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

La octava gala de Bailando con las estrellas no solo trajo ritmo y espectáculo, sino también lágrimas, accidentes, confesiones y enfados. Telecinco vistió de Halloween su gran formato de baile, con una noche en la que los concursantes se enfrentaron a coreografías terroríficas y decisiones que cambiarán el rumbo de la competición. Presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, el programa vivió una de sus entregas más comentadas de la temporada.

La gala arrancó con la esperada repesca, protagonizada por Bárbara Rey y Sara Escudero, las dos exconcursantes que luchaban por recuperar su plaza en el concurso. Sin embargo, la ilusión de la vedette se vio truncada por un inesperado accidente durante los ensayos. Bárbara sufrió un desgarro muscular que la obligó a guardar reposo y, por tanto, a retirarse definitivamente de la competición.

“Anoche me dolía pero yo pensé que la cosa se pasaría y no, ha ido a más”, explicaba desde su casa, visiblemente afectada. “Mi hija ha estado viniendo a casa para ayudarme, pero no he mejorado. Me había comprado hasta laca de uñas negras para la actuación y ahora mira cómo estoy”, revela la exvedette. Su compañero no pudo contener las lágrimas ante la noticia. Con Bárbara fuera de juego, Sara Escudero regresó oficialmente al programa. La humorista volvió a la pista con entusiasmo y prometió darlo todo en esta segunda oportunidad.

Bárbara Rey en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

Otro de los momentos más emotivos llegó de la mano de Manu Tenorio, que aprovechó su actuación para hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental que atravesó. “He pasado algunos años en los que no estaba todo lo fino que quería”, confesó el cantante, visiblemente emocionado.

El exconcursante de Operación Triunfo dedicó unas palabras a su esposa, Silvia Casas, a quien agradeció haber sido su pilar en los momentos más difíciles: “Gracias a la paciencia de mi mujer al final yo pude ver con mis propios ojos que realmente algo en mi cabeza, en mi vida, en mis hábitos no iba bien. Esos hábitos eran que desconectaba demasiado de mi familia, que tenía depresión y la tenía oculta, que estaba mal y no lo reconocía”. Silvia, presente en plató, escuchó las palabras de su marido entre lágrimas y aplausos del público.

El enfado de Anabel Pantoja

Si hubo un momento de tensión, ese lo protagonizó Anabel Pantoja, que mostró su descontento con sus compañeros. Preguntada por Valeria Mazza sobre el ambiente en el grupo, la influencer no se mordió la lengua: “Yo venía aquí contenta y con ganas de pasarlo bien, pero me he dado cuenta de que mis compañeros no están aquí igual que estamos nosotros. Hay que saber estar cuando actuamos los demás y ser amables y dar cariño, el sábado pasado decidí que se había acabado, a partir de ahora yo mi energía positiva me la guardo para mí, se acabó, a tomar por culo, yo ya voy a lo mío“.

La sobrina de Isabel Pantoja se caracterizó como Miércoles Addams y defendió junto a su compañero Álvaro Cuenca un foxtrot inspirado en La familia Addams. Aunque su actuación dividió al jurado —que le otorgó 35 puntos—, el público celebró su desparpajo. De hecho, algunos jueces destacaron su progreso: “Te he visto muy metida en el papel de la familia Adams, ha tenido gracia y eso nos entretiene”, dijo Inmaculada Cuesta. Otros, como Pelayo Díaz, fueron más duros: “Ha sido una coreografía pobre”. La sevillana, sin embargo, no parece dispuesta a rendirse y asegura que seguirá en el concurso para disfrutar, no para competir.

Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

De esta forma, la noche terminó con las temidas nominaciones. El jurado decidió que Blanca Romero y Sara Escudero sean las candidatas a la expulsión de la próxima semana. Ambas aceptaron el resultado con deportividad, aunque Blanca no escondió su agotamiento: “Yo ya no sé si podré obedecer más o he llegado a mi límite, quiero el divorcio, no lo soporto más”, bromeó tras conocer su nominación.