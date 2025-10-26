España

Una dolorosa despedida y el reencuentro de todos sus concursantes: así fue la última gala de ‘Bailando con las estrellas’

El concurso de Telecinco ha ofrecido la oportunidad a los eliminados de regresar a la pista de baile y merecerse una repesca

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Los eliminados de 'Bailando con
Los eliminados de 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

El plató de Bailando con las estrellas volvió a llenarse de emoción, ritmo y lágrimas en una de las galas más intensas de la temporada. El programa de Telecinco, conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, celebró este sábado 25 de octubre una edición especial dedicada a las segundas oportunidades. La pista de baile se convirtió, una vez más, en el escenario donde la ilusión y el esfuerzo se mezclaron con la sorpresa y la nostalgia.

Desde su estreno el pasado 13 de septiembre, el concurso ha ido ganando pulso y audiencia gracias a su combinación de espectáculo y emoción. Cada gala pone a prueba el talento de los participantes, que deben conquistar tanto al jurado —formado por Pelayo Díaz, Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez e Inmaculada Casal— como al público desde casa. Pero en esta ocasión, la mecánica habitual cambió por completo: las seis parejas eliminadas regresaron al escenario para intentar recuperar su puesto en el concurso.

Con el entusiasmo que le caracteriza, Jesús Vázquez daba la bienvenida a los espectadores anunciando lo que sería una de las noches más especiales de la edición. "Es la gala de la segunda oportunidad. Las seis parejas eliminadas durante el concurso vuelven a bailar esta noche. Estamos muy contentos”, adelantaba, para después añadir: “No va a haber una pareja que continúe en el programa, sino que van a ser dos parejas las que vuelvan a participar en el programa”.

El público estallaba en aplausos. Aless Gibaja, Pepe Navarro, Sara Escudero, Manu Tenorio, Bárbara Rey e Iago García reaparecían entre luces y aplausos para defender su sitio en la pista. Cada uno de ellos, junto a sus bailarines profesionales, ofreció una coreografía con la energía y el deseo de quien quiere una revancha.

Tras una reñida valoración del jurado, fue Manu Tenorio quien consiguió recuperar su plaza en el programa. El cantante, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo de su entorno más cercano. “Sin Gemma esto no habría sido posible, ella es la que me ha empujado cada semana a no rendirme”, expresó entre lágrimas, recibiendo una ovación del público.

Manu Tenorio en 'Bailando con
Manu Tenorio en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPASÑA).

Sin embargo, el concurso quiso mantener el suspense un poco más: habrá una segunda repesca la próxima semana, donde se decidirá entre Sara Escudero y Bárbara Rey quién se convierte definitivamente en concursante oficial. Ambas se medirán en un nuevo desafío que el formato ha bautizado como ‘El último baile’.

La baja de Matías Roure conmueve al público

Pero no todo fueron celebraciones. La gala también estuvo marcada por una noticia triste: la marcha de Matías Roure, quien decidió abandonar la competición por problemas de salud. Desde los primeros minutos, Jesús Vázquez advertía la ausencia del conocido barman de First Dates, y pronto su compañera de baile, Sara Orriols, ofrecía más detalles. “Matías está súper triste, la última vez que nos vimos lloramos los dos. Es triste, pero cuando suceden cosas que no puedes controlar no te queda más opción que aceptarlo”, explicaba con emoción.

Roure, que llevaba varias semanas compitiendo a pesar de un fuerte dolor lumbar, no pudo continuar. Su decisión, aunque difícil, fue inevitable. “El sábado empecé a notar mucho dolor en la espalda baja, en la lumbar, fui al fisioterapeuta pero la cosa no mejoró. Me sabe muy mal no poder seguir”, confesaba el concursante argentino.

Y, entre lágrimas, quiso dedicar unas palabras a su maestra de baile: “Decidí reunirme con Sara para contarle lo que me estaba pasando, para explicarle que no puedo seguir, pero que cuando yo la encontré ya gané (...) Yo con ella he sentido como si fuéramos dos cuerpos con un solo corazón, me sentía cuando estábamos juntos como si fuéramos dos niños que se encuentran en un parque, tú me hiciste volver a ese niño. Hemos disfrutado cada ensayo, cada abrazo, cada sonrisa, cada gala. Yo no quería que esto se acabara, Sara".

Matías Roure en 'Bailando con
Matías Roure en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

