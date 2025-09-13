España

Valeria Mazza repite en ‘Bailando con las estrellas’: “Mi idea estar cerca de la televisión, en España, en Argentina o donde sea”

La presentadora argentina acompaña a los participantes en los momentos más intensos y personales antes y después de cada baile

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Hablamos con Valeria de su papel como presentadora en 'Bailando con las estrellas', el concurso de RTVE que lanza su segunda temporada.

Valeria Mazza repite su experiencia al frente de Bailando con las estrellas en su segunda edición en España. La modelo y empresaria argentina, reconocida internacionalmente, volverá a hacer tándem con Jesús Vázquez en el talent de baile, que llega este sábado 13 de septiembre al prime time de Telecinco. Durante la presentación del formato en el FesTVal de Vitoria, la presentadora compartió con Infobae las novedades y su entusiasmo por una temporada que promete sorpresas y emociones renovadas para el público español.

Mazza reconoce que la espera para el regreso del formato ha resultado más larga de lo previsto, ya que los planes de Mediaset con el programa cambiaron. “Terminamos el año pasado y pensamos que este año volvíamos en febrero también, pero se hizo esperar. De todas maneras, valió la pena porque hay un montón de sorpresas, 13 participantes que van a dar que hablar, estoy segura. Parte del jurado también cambió. Así que, la verdad, con muchas ganas”, expresaba en Vitoria.

En su papel de presentadora, Mazza asume una función clave en la llamada “sala de las estrellas”, donde acompaña a los concursantes en los instantes previos a salir al escenario, y donde la tensión se hace palpable. “Es el momento donde aparecen todos los nervios, las angustias, la adrenalina antes de salir a escena. Están hasta último momento practicando con sus bailarines. Ahí es realmente donde ves la personalidad de la gente. Algunos se lo toman muy tranquilos y otros están sufriendo, rezando o llamando a sus familiares. Me encanta poder acompañarlos en todo ese momento”, confiesa a este medio. Tras la actuación, la sala se convierte en un espacio de desahogo, alegría o frustración, dependiendo de cómo haya resultado la presentación y la valoración del jurado.

La experiencia personal de Mazza en el programa también ha dejado huella. El año pasado, se animó a bailar en una de las galas, una vivencia que recuerda con humor y satisfacción. “El año pasado me animé, me divertí practicando, me divertí haciendo la coreo y me equivoqué bastante, pero no importa. No sé si la gente se dio cuenta o no. Yo lo pasé bomba”, apunta. Para esta edición, la presentadora se ha propuesto convencer a Jesús Vázquez, mencionado como posible pareja de baile, aunque sin éxito hasta el momento. “No logro convencerlo. Y eso que yo soy mala. Pero, bueno, soy un poco más ‘cararrota’, como decimos en Argentina”, bromea al respecto.

Valeria Mazza, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (FesTVal)

Sus planes en España

En cuanto a sus planes personales y profesionales en España, Mazza confirma a Infobae que permanecerá en el país hasta fin de año, aunque prevé viajar a Buenos Aires por breves periodos para atender compromisos familiares y empresariales. “Hasta fin de año voy a estar aquí. Lógicamente, voy a ir a Buenos Aires en algún momento, aunque sea por poquitos días, porque tengo mi marca, mis hijos, mi casa, muchos motivos por los cuales volver. Pero la idea es estar cerca de la televisión. Aquí, allí, en Argentina, en Latinoamérica, donde sea, pero la idea es estar cerca de la televisión”, explica.

La relación de Mazza con el público español y con Infobae España se ha fortalecido durante su estancia, y la presentadora no ocultó su agradecimiento por la acogida recibida. En el cierre de la entrevista, reiteró su invitación a la audiencia para sumarse a la nueva temporada del programa, transmitiendo su entusiasmo por lo que está por venir.

