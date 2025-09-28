España

El duro enfrentamiento de Anabel Pantoja y la expulsión de Pepe Navarro: así ha sido la tercera gala de ‘Bailando con las estrellas’

El programa despidió al mítico presentador y volvió a poner a dos de sus concursantes en la palestra de la próxima gala

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Anabel Pantoja en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

La tercera entrega de Bailando con las estrellas en Telecinco ha vuelto a dejar claro que en este concurso la exigencia es máxima. Después de la salida de Aless Gibaja en la segunda gala, este sábado le tocó el turno a Pepe Navarro, que no logró convencer al jurado en su duelo frente al actor Iago García. Y es que el veterano presentador llevaba varias semanas en la cuerda floja debido a las bajas puntuaciones que recibía en la pista. Su último intento fue un vals vienés interpretado junto a su compañera de baile, Paula Lastra, al ritmo de It’s a Man’s Man’s Man’s World, de James Brown. No obstante, la actuación, aunque elegante, no mostró el progreso que esperaban los jueces.

Por otro lado, Iago García, acompañado por Inés Miñana, defendió un jive con el clásico de The Beatles Can’t Buy Me Love. El actor corrigió errores de la semana anterior y, aunque tuvo dificultades de ritmo, logró superar la prueba. Con estas cartas sobre la mesa, Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal votaron a favor de García. Solo Pelayo Díaz se inclinó por Navarro, en un fallo casi unánime.

El presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi aceptó la decisión con serenidad, aunque visiblemente emocionado: “Fue duro y bonito mientras duro. Ya he bailado, pero ese es el problema, que te mueves así y no articulas bien. Esto que he aprendido no se me olvidará jamás. Es una experiencia única y extraordinaria”. Jesús Vázquez, por su parte, quiso rendirle homenaje: “Ha sido un lujo tener a un gigante de la televisión como tú en esta pista. Nos has regalado momentos únicos”.

Pepe Navarro en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPAÑA).

Anabel Pantoja, entre elogios y tensiones

Más allá de la expulsión, la gala estuvo marcada por las actuaciones de los concursantes. Anabel Pantoja, que ya se ha consolidado como una de las favoritas del público, se atrevió esta vez con un chachachá al ritmo de Señorita, de Camila Cabello. Aunque la sobrina de Isabel Pantoja disfrutó visiblemente sobre el escenario, la propuesta no convenció a todos.

Julia Gómez Cora le reprochó su manera de pisar el suelo: “Aunque estemos en la época de la vendimia no creo que haga falta que pises el suelo como si estuvieras aplastando uvas”. Anabel, lejos de quedarse callada, replicó con humor: “La próxima vez, si piso más uvas, te traigo la botella”.

Las tensiones también llegaron por un comentario de Blanca Romero en los ensayos, quien, refiriéndose a un mareo de Nona Sobo, comentó: “Si una se marea pues es lo que hay, una menos para la competición, yo lo que quiero es ganar”. La frase no sentó nada bien a Anabel: “Parece que todos somos un equipo, pero no es así, yo creo que después de esto ninguno de nosotros vamos a ir a trabajar a Los Miserables o al Rey León, hay que relajarse”.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Otro de los momentos más comentados de la noche fue el protagonizado por Matías, el camarero de First Dates, y su compañera Sara Orriols. La complicidad entre ambos no pasa desapercibida, y hasta los jueces le preguntaron abiertamente si estaba enamorado. “Estoy tocando el cielo, somos uno, aunque hay que ir despacio”, confesó él, para después añadir: “Con solo mirarnos ya nos entendemos”. Sin embargo, esa conexión personal no se tradujo en la pista. Su vals romántico, que estuvo a punto de terminar en beso, fue criticado duramente por Blanca Li: “No hay coreografía, falta baile. Menos química y más trabajo”.

Finalmente, tras una noche de coreografías y valoraciones, el jurado y el público definieron quiénes se jugarán la permanencia en la siguiente gala. Los nominados de esta semana son, de nuevo, Iago García y la humorista Sara Escudero, que tendrán que darlo todo para no seguir los pasos de Navarro.

