Silvia Severino, psicóloga: "Nunca sigas siendo amigo de tu ex después de una ruptura"

La experta señala que, aunque se disfrace de amistad, detrás suele seguir presente la ilusión de volver a comenzar la relación amorosa

Marta Sierra

Por Marta Sierra

La psicóloga Silvia Severino explica
La psicóloga Silvia Severino explica el motivo por el que es un error seguir siendo amigo de tu ex después de una ruptura.

Cuando se termina una relación, es muy frecuente encontrarse con el temor a perder a esa persona por completo. Son muchos recuerdos, muchos momentos compartidos, y desprenderse de ellos resulta complicado porque durante un tiempo más o menos prolongado la compañía de esa persona fue constante. Supone enfrentarse de pronto a una vida que no se había imaginado, un futuro en el que esa persona ya no tendrá el espacio que se había idealizado miles de veces.

Es momento entonces de buscar nuevos objetivos, pasiones y rutinas, lo que suele abrumar a las personas que pasan por una ruptura. Es por este motivo por lo que muchos optan por agarrarse a un clavo ardiendo: la relación ha terminado, pero prefieren intentar sostener el vínculo aunque sea de una manera distinta.

Así, en lugar de separarse por completo (lo que suele generar mucha angustia especialmente en aquellos con dependencia emocional), intentan ser amigos, manteniendo el contacto, la cercanía y, muy posiblemente (al menos en una de las dos partes), la esperanza de que en un futuro puedan volver a encontrarse de forma amorosa.

Tras una ruptura, muchas personas
Tras una ruptura, muchas personas continúan aferrados a volver con su ex. (Freepik)

Esto, sin embargo, suele ser un error, como explica la psicóloga Silvia Severino: “Nunca sigas siendo amigo de tu ex después de una ruptura”, sentencia en uno de los últimos vídeos publicados en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico).

“Distancia, silencio y límites”

“Después de una ruptura, mantener la relación como amigos con tu ex no es algo saludable, es peligroso para tu corazón”, explica Severino. No se trata de vivir en el rencor constante, sino de dejar espacio para sanar, construir un futuro distinto y encontrar nuevas ilusiones que permitan no quedarse anclado en el pasado.

La psicóloga explica que para ella es muy frecuente observar “personas que se aferran a su ex bajo la etiqueta ‘somos amigos’”. Esto, les resulta en cierta manera consolador porque entienden que este vínculo (aunque sea ya muy distinto) les facilitará “enfrentar el vacío después de la ruptura”.

En un primer momento, podría parecer que ese “no quedar mal con un ex” podría ser beneficioso, especialmente cuando la ruptura no se ha producido de una mala manera y todavía hay cariño por ambas partes. Sin embargo, el problema aparece cuando uno de los dos todavía sigue aferrado, aunque sea de forma inconsciente, a la ilusión de que la chispa vuelva a prender.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“Seamos honestos, si todavía sientes un golpe de felicidad cada vez que recibes un mensaje suyo, si esperas un mensaje, si revisas sus historias, eso no es amistad, es dependencia emocional disfrazada”, explica Silvia Severino. Esto no dejará a la persona avanzar, ya que esta permanecerá constantemente intentando seguir vinculado a algo que ya no existe.

“Mientras sigas conectado a esa energía, no habrá espacio para algo nuevo, algo que sea sano y que esté disponible para ti”. Y es que, aunque sea algo verdaderamente complicado al principio de una ruptura, es el momento de empezar a llenar esos vacíos que ha dejado la ausencia de esa persona con autocuidado, nuevas pasiones y autoestima, no con falsas ilusiones de regresar a lo de antes. “Para sanar necesitas distancia, silencio y límites”.

