Tarta de uvas, una receta fácil y perfecta para otoño

Estos son los pasos que debes seguir para que te quede en el punto perfecto

Aarón Caballero Illescas

Tarta de uvas. (Freepik)
Las uvas son una de las frutas más habituales en otoño. Su dulzor y la facilidad para comerlas en cualquier sitio son dos de los alicientes principales. Sin embargo, es una gran opción para incluir en tus postres.

Aunque las tartas de frutas suelen asociarse a postres de verano, la tarta de uvas brilla especialmente durante los meses de septiembre y octubre y noviembre, cuando la vid regala sus frutos más dulces. Es un clásico sencillo y personalizable, muy popular en España, Francia e Italia.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Prehorneado de la base: 10 minutos
  • Montaje y horneado: 30-35 minutos
  • Enfriado antes de servir: 30 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora y 30 minutos.

Ingredientes

  1. 1 lámina de masa quebrada (puede ser comprada)
  2. 400 g de uvas (verdes, moradas o mixtas)
  3. 200 ml de nata para montar
  4. 100 g de azúcar
  5. 2 huevos
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  7. 1 cucharada de maicena (opcional, para espesar)
  8. Azúcar glas para decorar (opcional)

Cómo hacer tarta de uva rápida y fácil, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180°C.
  2. Coloca la masa quebrada sobre el molde, presiona bien los bordes y pincha la base con un tenedor.
  3. Hornea la base durante 10 minutos. Si quieres evitar que suba, coloca peso sobre papel.
  4. Lava las uvas, córtalas por la mitad y elimina las semillas.
  5. Bate los huevos con el azúcar hasta blanquear la mezcla.
  6. Añade la nata y la vainilla, mezcla bien y, si te gusta un relleno más firme, disuelve la maicena en nata y añade a la mezcla.
  7. Incorpora las uvas al relleno y mezcla suavemente.
  8. Vierte la mezcla sobre la base prehorneada, reparte las uvas uniformemente.
  9. Hornea durante 30-35 minutos, hasta que el relleno esté cuajado y dorado por arriba. Vigila los últimos minutos para evitar que se queme.
  10. Deja enfriar la tarta antes de desmoldarla y, si te apetece, espolvorea con azúcar glas justo antes de servir.

Consejo importante: Para que la tarta sea especialmente jugosa, utiliza uvas de mesa recién recogidas y no olvides retirar las semillas.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para ocho porciones estándar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 240 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 28 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta puede guardarse en la nevera durante un máximo de tres días si se utiliza un recipiente hermético. Esta medida permite mantener su frescura y evitar que absorba olores de otros alimentos. No es recomendable congelarla, ya que tanto las uvas como el relleno suelen perder su textura original.

Las uvas tienden a soltar más agua, lo que afecta al conjunto del postre. Para disfrutar de la mejor experiencia, es preferible consumir la tarta recién hecha o en los días siguientes.

