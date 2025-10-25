España

David Céspedes, doctor, sobre las fresas: “Son de las peores frutas que puedes comer”

Las fresas figuran entre los productos con más residuos químicos por varias razones: su piel es delgada y crecen cerca del suelo, lo que las hace más propensas a absorber pesticidas

Por Yoana Kaloyanova

Las fresas tienen capacidades similares a las de una esponja: absorben pesticidas y bacterias fácilmente. (Composición fotográfica/Infobae)

Las fresas son una de las frutas más populares, pero también figuran constantemente en la lista ‘Dirty Dozen’: un informe de los productos más propensos a contener residuos de pesticidas.

Aunque muchos consumidores saben de esta preocupación, pocos están atentos a la hora de lavar las fresas. Sin embargo, un experto en el área ha revelado técnicas sencillas y efectivas para limpiar las fresas, eliminando tanto la suciedad como los residuos químicos.

Las fresas figuran entre los productos con más residuos debido a varias razones: su piel es delgada y crecen cerca del suelo, lo que las hace más propensas a absorber pesticidas.

Según declara a Insider Andrea Mathis, dietista-nutricionista y propietaria de Beautiful Eats & Things: “Las fresas tienen capacidades similares a las de una esponja, lo que significa que pueden absorber pesticidas y bacterias fácilmente.”

Además, atraen plagas y son vulnerables a infecciones fúngicas.

“Las fresas se cosechan varias veces al año, lo que implica la aplicación constante de pesticidas a lo largo de su ciclo de crecimiento para protegerlas de las plagas. Esto incrementa el potencial de residuos en la fruta,” explica a La Razón Changmou Xu, profesor asistente de procesamiento de alimentos en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y miembro del Instituto de Tecnólogos de Alimentos.

¿Cómo lavar bien las fresas?

David Céspedes, doctor y creador de contenido en TikTok, ha compartido con sus seguidores los problemas con esta fruta: “Lamentablemente, las fresas son de las peores frutas que puedes comer.”

El experto ha explicado que un error muy común es dejarlas unos segundos bajo el grifo y mantenerlas húmedas en la nevera. Esta práctica, según el doctor, no elimina los residuos y hace que las fresas se estropeen mucho antes.

El creador de contenido propone un método alternativo y más eficaz: “10 minutos en agua con sal o vinagre al 3% enjuague final y luego las secas y las guardas en un táper bien ventilado.”

Beneficios de las fresas

Compuestas por casi un 90% de agua, estas frutas contienen una importante cantidad de hidratos de carbono, principalmente en forma de fructosa, xilitol y glucosa. Por tanto, su consumo es idóneo en dietas de adelgazamiento, además de destacar también por su aporte de fibra (2,2%), que regula el tránsito intestinal y favorece los procesos digestivos.

Sin embargo, la fresa tiene otro valor nutritivo muy importante: contiene más vitamina C que una naranja. Una ración de 150 g de fresas contiene aproximadamente 86 mg de vitamina C, “mientras que una naranja de 225 g contiene 82 mg”, detalla la Fundación Española de Nutrición (FEN), según recogido en 20 minutos. Su consumo supera la cantidad de vitamina C diaria recomendada para personas adultas.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Por ello, las fresas tienen potentes propiedades antioxidantes que “bloquean el efecto dañino que nos producen los radicales libres”, según explicado en el portal de dietistas-nutricionistas, Alimmenta.

Las fresas también poseen ácidos orgánicos destacados como “el ácido cítrico, ácido málico, oxálico”, y también “pequeñas cantidades de ácido salicílico”, especifica la FEN.

Asimismo, los flavonoides, que son los responsables de su color, hacen que la fresa sea una de las frutas con más capacidad antioxidante para proteger a las células del estrés oxidativo.

