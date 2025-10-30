Ni pilates ni bicicleta: el mejor ejercicio para que las mujeres de 50 años quemen la grasa abdominal y mantengan la masa muscular

Un grupo de mujeres en el gimnasio (AdobeStock)

Al llegar a cierta edad, para muchas mujeres resulta más complicado perder peso. Engordar al llegar los 50 años o alejarse del peso habitual no es solo una sensación, sino algo real y completamente natural. Cuando llega la menopausia, los niveles de estrógenos disminuyen y el metabolismo sufre una profunda alteración.

Debido a la pérdida de masa muscular y a los cambios hormonales asociados a la menopausia, que ralentizan el metabolismo y reducen el gasto calórico en reposo, muchas mujeres tienen dificultad para quemar grasa abdominal. Ante este escenario, Justin Lainez, entrenador personal y fundador del centro Elara, sostiene que el entrenamiento de fuerza es la herramienta más eficaz para contrarrestar estos efectos y transformar el cuerpo de manera sostenible, según declaraciones recogidas por Woman Madame Figaro

“A partir de los 50, el entrenamiento de fuerza es clave. No solo ayuda a quemar grasa de forma más eficiente, sino que mantiene la masa muscular, fortalece los huesos y activa el metabolismo, que con los años tiende a volverse más lento. Es el tipo de ejercicio que más beneficios aporta a largo plazo. Siempre insisto en que no hace falta levantar grandes pesos: lo importante es moverse bien, con técnica y constancia”, explicó Lainez.

El experto subraya que, aunque la menopausia es un factor determinante, el metabolismo femenino experimenta múltiples cambios a partir de los 50 años. Por ello, recomienda instaurar una rutina de hábitos saludables que incluya una alimentación equilibrada, con mayor presencia de proteínas y grasas saludables, y la práctica regular de ejercicio físico.

Episodio: Menopausia. El comienzo de una nueva etapa.

El mejor ejercicio durante la menopausia

Dentro de este enfoque, el entrenador identifica dos ejercicios fundamentales que no deberían faltar en ningún programa de fuerza para mujeres de esta franja etaria. En primer lugar, destaca las sentadillas, con o sin peso, como el ejercicio más completo. Según Lainez, “trabaja piernas, glúteos y abdomen al mismo tiempo, mejora la movilidad de las caderas y la estabilidad de las rodillas”. Se puede comenzar utilizando solo el peso corporal o recurriendo a una silla como apoyo si es necesario.

El segundo ejercicio esencial es la plancha isométrica, que fortalece el core, mejora la postura y protege la espalda. Este ejercicio no solo implica los abdominales, sino toda la faja muscular que sostiene el cuerpo. El entrenador personal recomienda mantener la posición durante 20 o 30 segundos, asegurando que el abdomen permanezca firme y la zona lumbar no se arquee, lo que permite activar numerosos grupos musculares de manera simultánea y favorece la quema de calorías incluso en periodos cortos de tiempo.

A pesar de la importancia de ambos ejercicios, Lainez no duda en señalar cuál considera prioritario: “Si tuviera que quedarme con uno, sería la sentadilla. Es sencilla, se puede adaptar a cualquier edad y te obliga a mover todo el cuerpo. Es el punto de partida para ganar fuerza, mejorar la postura y mantener el metabolismo activo. Con el tiempo, es la que más transforma el cuerpo”, concluyó el entrenador personal en diálogo con Woman Madame Figaro.