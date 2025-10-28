España

Los cinco alimentos ricos en magnesio que pueden mejorar tu sueño y tu estado de ánimo

Este micronutriente es esencial para múltiples funciones físicas y cerebrales

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Muchos alimentos en una mesa.
Muchos alimentos en una mesa. (Freepik)

El magnesio es uno de los micronutrientes más importantes para nuestro cuerpo. Este mineral es el encargado de participar en más de 300 reacciones bioquímicas, incluyendo la producción de energía, la síntesis de proteínas, el funcionamiento muscular y nervioso, así como la regulación de la presión arterial y la salud ósea.

Entre todos sus beneficios, dos de los más destacables son que mejoran el sueño y el estado de ánimo. Si notas que te cuesta dormir o que tienes la moral más baja, uno de los motivos puede ser que no consumes suficiente magnesio.

Alimentos ricos en magnesio que puedes incluir en tu dieta

Entre los alimentos que más destacan por su aporte de magnesio, las semillas de calabaza ocupan un lugar privilegiado. Son especialmente recomendadas para quienes buscan mejorar el sueño y la relajación, ya que, además de su alto contenido en magnesio, aportan triptófano, un aminoácido clave en la producción de serotonina y melatonina.

Se pueden incorporar fácilmente a la dieta, añadiéndolas en ensaladas, yogures, batidos, frutos secos o incluso a la avena del desayuno. Esto aporta un toque crujiente y nutritivo que enriquece cualquier comida.

Las verduras de hoja verde, como la espinaca o la acelga, son otra opción imprescindible. Su contenido en magnesio, combinado con fibra y otros micronutrientes, no solo mejora la función muscular y nerviosa, sino que también contribuye a mantener una microbiota intestinal saludable.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

La relación entre salud intestinal y bienestar emocional es cada vez más evidente, y consumir estas verduras regularmente puede ayudar a estabilizar el estado de ánimo y favorecer un sueño reparador.

Los cereales integrales, incluyendo avena, quinoa y arroz integral, también destacan por su aporte de magnesio. Además, contienen compuestos como GABA y triptófano, que intervienen en la relajación del sistema nervioso.

Estos alimentos, al ser de absorción lenta, ayudan a mantener estables los niveles de energía y azúcar en sangre, lo que contribuye a reducir la ansiedad y facilita la conciliación del sueño.

Para quienes buscan un complemento proteico y reconfortante, las legumbres, especialmente las lentejas y los garbanzos, son una alternativa excelente. Son ricas en magnesio, folato y fibra, nutrientes que intervienen en la producción de serotonina y en la regulación de la energía. Además, su bajo índice glucémico favorece la estabilidad del azúcar en sangre, reduciendo los picos de estrés y mejorando el bienestar emocional.

Cuenco con lentejas
Cuenco con lentejas

El chocolate negro se posiciona como un alimento que combina placer y beneficio nutricional. Elegir variedades con al menos un 70% de cacao permite aprovechar su contenido en magnesio, mientras que los compuestos bioactivos del cacao contribuyen a la liberación de endorfinas y serotonina.

Incorporar estos alimentos en tu dieta no solo te asegura ingerir el magnesio suficiente, sino que también aporta otros nutrientes que fortalecen el sistema nervioso. Con la combinación adecuada de semillas, verduras, cereales, legumbres y chocolate, es posible apoyar tanto la calidad del sueño como la estabilidad del estado de ánimo de manera natural.

Temas Relacionados

MagnesioLegumbresAlimentaciónDormirEstado de ánimoEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Paz Padilla confiesa que no sabe cuánto dinero tiene: su patrimonio, negocios y nueva etapa personal

La gaditana ha abordado su trayectoria profesional y familiar, destacando la importancia de reinventarse y disfrutar de cada etapa

Paz Padilla confiesa que no

La historia de Mukhtar, el ‘Hachiko de Crimea’ que esperó a su dueño más de una década junto al mar

El perro se convirtió en un miembro muy estimado de la ciudad costera, acompañando tras su pérdida a un músico local en el malecón que jamás abandonó

La historia de Mukhtar, el

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 3 de la Triplex

La presión vecinal suspende el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que vive en la misma casa desde hace 70

Maricarmen lleva viviendo en el barrio del Retiro desde 1956

La presión vecinal suspende el

Una sentencia obliga a Mapfre a indemnizar con 17.800 € a la madre de un bebé fallecido en un accidente de tráfico y niega una compensación a los abuelos

La resolución de la Audiencia Provincial de Zaragoza determina que la aseguradora solo debe pagar a la progenitora, al no quedar probado que los abuelos convivieran con el niño en el momento del siniestro

Una sentencia obliga a Mapfre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos hombres detenidos en Alicante

Dos hombres detenidos en Alicante por el asesinato de una mujer cuyo cadáver ocultaron dos semanas: la Policía Nacional atribuye al crimen un posible móvil económico

La jefa de coordinación del 112 Valencia reconoce que el día de la DANA se estudió enviar la alerta a las 18:35

El Gobierno amplía la cobertura de la Ley ELA a otras enfermedades irreversibles mediante un nuevo real decreto

La Armada refuerza la seguridad del Estrecho de Gibraltar con el buque ‘Vigía’: el buque con más de 30 años estará dos meses en este enclave

Billetes de 5, 10, 20 y 50 euros: el PSOE justifica ante el Supremo la caja en efectivo de 940.388 euros que manejó en la etapa de Ábalos y Cerdán

ECONOMÍA

Sorteo 3 de la Triplex

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Una sentencia obliga a Mapfre a indemnizar con 17.800 € a la madre de un bebé fallecido en un accidente de tráfico y niega una compensación a los abuelos

Precio de la luz estará aún más cara este 29 de octubre: estas serán las tarifas por hora

Los límites que marca Hacienda a la hora de guardar dinero en efectivo en casa

Si estás obligado a trabajar los festivos, esto es lo que te tiene que pagar la empresa, según un abogado

DEPORTES

Un exjugador del Real Madrid

Un exjugador del Real Madrid defiende a Vinicius tras su enfado durante el Clásico: “No hay que tomárselo tan en serio”

Makhachev da el ‘sí’ a Topuria para pelear en la Casa Blanca

El portero español del Inter, Josep Martínez, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores