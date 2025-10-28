Gambas al ajillo estilo cordon bleu: una receta tradicional con un toque diferente para sorprender a tus invitados

Gambas al ajillo estilo cordon bleu. (Adobe Stock)

Las gambas al ajillo es una receta muy popular en España. Su sencillez y sabor intenso la convierten en uno de los platos favoritos tanto en bares como en casas particulares.

Se elabora principalmente con gambas frescas, ajo picado y aceite de oliva, y en algunas versiones se añade un toque de guindilla. Sin embargo, a esta se le puede dar una vuelta para disfrutar de su sabor de una forma diferente.

Originaria de la fusión entre la técnica francesa y el recetario tradicional español, esta receta integra elementos del cordon bleu, como el uso de la mantequilla, para transformar una receta tan popular.

La receta de gambas al ajillo estilo cordon bleu consiste en pelar y limpiar cuidadosamente las gambas, saltearlas ligeramente, y preparar una salsa en la que la mantequilla, el ajo, la guindilla y el limón potencian su sabor.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Cocción total: 15 minutos

Tiempo total estimado: 30 minutos

Ingredientes

24 gambas 4 dientes de ajo laminados 1 guindilla 100 g de mantequilla 1 limón 1 cucharada de perejil picado

Cómo hacer gambas al ajillo estilo cordon bleu, paso a paso

Ralla la piel del limón y exprímelo para obtener el zumo. Pela y lamina los ajos, pica el perejil, despepita la guindilla y córtala en trocitos. Separa las cabezas de las gambas, pélalas dejando la punta de la cola, y elimina la tripa dorsal con un cuchillo afilado. Corta la mantequilla en dados para que se funda de manera uniforme. Saltea las cabezas y pieles de las gambas en un poco de aceite hasta que tomen color. Añade medio vaso de agua, aplasta bien para extraer los jugos y deja reducir. Cuela el líquido resultante y resérvalo. Saltea ligeramente las gambas peladas y retíralas de la sartén para evitar una cocción excesiva. Sofríe suavemente los ajos laminados; antes de que se doren, añade la mantequilla y remueve para que funda sin quemarse. Cuando el ajo tome color, retira del fuego, agrega la ralladura y el zumo de limón, el perejil y la guindilla, mezcla todo. Incorpora la reducción de gambas, vuelve a poner la sartén al fuego y remueve. Agrega las gambas a la preparación un par de minutos más y termina espolvoreando con perejil antes de servir.

Consejos clave:

No sobrecocines las gambas: deben mantenerse jugosas y tiernas.

Utiliza mantequilla de buena calidad para lograr una salsa lisa y sabrosa.

Para sacar el máximo jugo, presiona bien las cabezas al colar.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Se debe consumir como una tapa, pero si sois muchos, puedes aumentar las cantidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 18 g

Proteínas: 20 g

Hidratos de carbono: 4 g

Fibra: 1 g

Sodio: 250 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Una vez cocinadas, las gambas al ajillo estilo cordon bleu se pueden conservar en la nevera un máximo de 24 horas.