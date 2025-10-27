España

Feliciano Ramírez, profesor de yoga: "Con este estiramiento liberarás la tensión en cervicales y hombros"

En general, el yoga es una práctica que mejora el bienestar en el día a día al aportar una mayor flexibilidad y fortalecimiento óseo y muscular

El yoga es una disciplina ancestral que va más allá del ejercicio físico y se centra en el equilibrio entre cuerpo y mente. Según la profesora internacionalmente conocida, Xuan Lan, practicar esta actividad aporta múltiples beneficios, como una mayor presencia y bienestar en el día a día. No se considera un deporte ni busca únicamente transformar el aspecto físico; su meta es mejorar la vida desde una visión integral.

De este modo, no solo mejora la postura, la digestión, la concentración y la flexibilidad, sino que permite también la práctica a personas de cualquier edad o condición física. La respiración consciente, el aumento de la flexibilidad muscular, el fortalecimiento óseo y muscular, un sistema inmunológico robusto y un sueño de mayor calidad son efectos reportados entre quienes lo practican con constancia.

En ese marco, el profesor Feliciano Ramírez, conocido por su labor como instructor de yoga online, se ha consolidado como una referencia en redes sociales. A través de su perfil de TikTok (@profesordeyogaonline), comparte contenidos orientados a quienes buscan alivio del estrés y molestias musculares asociados al día a día. En una de sus más recientes publicaciones, ha explicado un ejercicio concreto “para liberar la tensión en tus cervicales y hombros. Con este estiramiento también mejoras la flexibilidad y reduces la rigidez postural”, indica al inicio del video.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

“Mantienes aquí de cinco a diez respiraciones profundas”

El instructor ha expuesto paso a paso cómo realizar esta rutina. “Estira tu brazo colocando la palma de la mano, la vas a girar hacia adentro y vas a colocar encima la otra”, ha indicado Ramírez durante la grabación en la que se posiciona frente a la pared de su estudio. A continuación, ha mostrado cómo es la posición inicial para lograr el máximo beneficio, enfatizando la importancia de la alineación y la calma en el proceso. En este punto, Ramírez ha recomendado hacerlo “despacito” y ha señalado concretamente cómo hacerlo: “Vas a ir apoyando la frente y los codos en la pared”.

La instrucción ha añadido un componente de respiración consciente a la técnica. Según su explicación: “Inspira y al exhalar, descuelga la pelvis para llevar la barbilla a la pared, si puedes. Si no, no pasa nada, donde puedas”, ha señalado el profesor, adaptando el ejercicio a distintos niveles de flexibilidad. En este momento, Ramírez ha enfatizado en que cada persona debe respetar su propio límite, sin forzar el movimiento. Y una vez se consigue el punto óptimo del ejercicio, el experto ha matizado el tiempo y frecuencias adecuadas.

La postura que libera la
La postura que libera la tensión de cervicales y hombros (@profesordeyogaonline)

Así, para que sea efectivo, “mantienes aquí de cinco a diez respiraciones profundas”. Seguidamente, el profesional, que desarrolla clases y programas de yoga especializados, ha sugerido repetir el ejercicio varias veces: “Puedes repetir este ejercicio de dos a tres veces”, ha aconsejado durante el video con el que ha obtenido más de 4 mil reproducciones. De esta manera, al seguir la postura que muestra el experto, se consigue aliviar “el dolor cervical con estos estiramientos efectivos”. Igualmente, asegura que con ello se “mejora tu flexibilidad y reduce la rigidez postural”.

