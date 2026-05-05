Lluvia, tormentas y granizo: la Aemet activa las alertas ante la previsión y advierte del giro radical del tiempo

Varias personas bajo la lluvia en Santander, a 4 de mayo de 2026. (EFE/ Román G. Aguilera)

La primera semana de mayo va a estar pasada por agua. La inestabilidad atmosférica ha regresado con fuerza al norte peninsular, según ha informado en un comunicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se aproximan jornadas de tormentas, nevadas y frío.

El meteorólogo ha adelantado los chubascos y tormentas no solo serán intensos, sino que “podrán estar acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas” durante las próximas jornadas. Y, aunque el miércoles habrá una mejoría transitoria, en los días posteriores aumentará de nuevo la probabilidad de chubascos en buena parte del territorio, sobre todo en el norte y este peninsular. De nuevo, avisa el portavoz, “podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta”. También espera nieve en cotas que descenderán durante los próximos días.

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En cuanto a los termómetros, las temperaturas ya han bajado respecto al pasado mes -que ha sido el abril más cálido de la desde que hay registros, según los datos del organismo público-, pero a lo largo de la semana serán cada vez más bajas para la época del año.

Este martes, la inestabilidad será palpable en el norte, donde la protagonista será la nieve. La cota bajará hasta los 1.500 metros en la cordillera Cantábrica y se situará entre los 1.600 y 1.900 metros en los Pirineos, mientras que las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 15 grados en el noroeste, según ha señalado del Campo. Los valores diurnos sí superarán los 25 grados en el valle del Guadalquivir y se aproximarán a esa cifra en zonas del Mediterráneo.

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Las precipitaciones más intensas están previstas en el noreste, donde se esperan también tormentas y granizo. De hecho, el organismo estatal ha activado en nivel amarillo (riesgo bajo) por lluvias y tormentas en Aragón, Cataluña, Navarra y el norte de la Comunidad Valenciana. Por el contrario, en la mitad sur se espera mayor estabilidad, con cielos cubiertos pero sin lluvias.

Calma antes de las nuevas tormentas

El miércoles será una jornada más estable, aunque todavía habrá cierta inestabilidad en el tercio norte, con precipitaciones “que podrán ser de nieve por encima de unos 1.500 a 1.800 metros”. Por la tarde crecerán nubes, especialmente en entornos montañosos del norte y del este, de los que podría caer algún chubasco. En el resto del país, se esperan cielos poco nubosos y temperaturas diurnas algo más altas en la mitad sur.

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En cuanto a los termómetros, estarán en “valores normales para la época del año” en el sur, mientras que el ambiente será frío para la época en la mitad norte. Ciudades como, Burgos, Lugo o Palencia rondarán los 15 grados de temperatura máxima, mientras que Madrid o Barcelona alcanzarán los 20 grados y Sevilla llegará hasta los 27 grados. Pero el escenario será muy distinto el jueves. La Aemet prevé un giro brusco del tiempo.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Del Campo señala que es probable que se incremente la inestabilidad en la península como consecuencia de la presencia de bajas presiones en el entorno de la península. “Aunque hay incertidumbre sobre las zonas que recibirían más lluvia, probablemente se sitúen en el norte y este del territorio, con posibilidad de que tengan lugar chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes, con granizo y rachas intensas de viento”, advierte.

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A su vez, las temperaturas experimentarán “altibajos” en función de los días y de las zonas, “como es muy típico de la primavera”. Pero en términos generales, considera, “podemos hablar de un ambiente fresco para la época del año en la mayor parte del territorio” en esa segunda mitad de la semana. La única excepción se dará en el tercio norte, donde las temperaturas serán algo más altas de lo normal para la época.

Calma y temperaturas suaves en canarias

En Canarias, a partir de este martes, pero sobre todo del miércoles, habrá cielos" con más nubosidad y podrán producirse chubascos dispersos", aislados, en las islas de mayor relieve, especialmente a partir del mediodía, conforme detalla el portavoz. Las temperaturas bajarán pero serán suaves, con mínimas de 17 a 19 grados y máximas de 21 a 23 grados en zonas costeras.

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