Las notas del rey Felipe VI en la universidad: una matrícula de honor y 18 sobresalientes con los que brilló en Derecho

El rey Felipe VI en su época de estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid. (Album / Archivo ABC / Gonzalo Cruz)

Tras tres años dedicada a formarse militarmente, la princesa Leonor comenzará el próximo curso escolar su etapa universitaria, a la que llegará a punto de cumplir 21 años. Si bien será mayor que el grueso de sus compañeros, pues lo más habitual es empezar los estudios superiores nada más cumplida la mayoría de edad, no se espera que tenga problemas de adaptación.

En estos últimos tres años, en los que ha pasado por las tres ramas del ejército, ya ha demostrado un carácter muy amigable que le ha facilitado hacer buenas migas con sus compañeros, algo que seguro sucede también dentro de las aulas de la Universidad Carlos III.

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La princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid. (Fotomontaje: Europa Press/UC3M)

Si bien será una nueva aventura para ella, la princesa tiene en casa una vez más al mejor precedente, su padre, el rey Felipe VI. Aunque a su manera, Leonor está siguiendo los pasos de su progenitor, formándose para asumir en su momento el trono de España. Un camino nada sencillo que, por suerte, puede compartir con él, quien se convierte en su mejor consejero al haber transitado por un camino parecido.

Fue en el año 1988 cuando el actual Felipe VI cruzó por primera vez las puertas de la Universidad Autónoma de Madrid para comenzar sus estudios de Derecho, una etapa en la que quiso ser uno más. Si bien no era algo sencillo, el rey siempre procuró integrarse entre sus compañeros sin sobresalir demasiado, acudiendo a las clases presenciales, haciendo trabajos y exámenes. La gran diferencia es que él iba con escolta, como también irá Leonor.

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El rey Felipe VI en su época de estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid. (Album / Archivo ABC / Gonzalo Cruz)

Durante esos cinco años Felipe estudió la licenciatura de Derecho, pero también ocho asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales. Para asegurarse de conseguir las mejores notas, el por entonces príncipe de Asturias recibía clases particulares en el Palacio de la Zarzuela.

Según El Debate, de forma extracurricular tenía dos horas semanales de Historia, impartida por la catedrática Carmen Iglesias, y cuatro horas de francés que le daba el galo Jean Croissat.

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El rey Felipe VI en su época de estudiante en la Universidad Autónoma de Madrid. (Album / Archivo ABC / José Sánchez Martínez)

Todo ello lo compaginaba con su agenda oficial, llegando incluso a hacer en ese periodo decenas de viajes al extranjero que le impedían acudir a clase. Y, por si fuera poco, también tuvo que entrenar para participar y competir en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

El expediente universitario de Felipe VI

El expediente académico del rey Felipe VI, que hoy estaría protegido por la Ley Orgánica de Protección de Datos, fue en su momento todo un tema de conversación. Corría el año 1993 cuando el libro Así es el Príncipe. Vida del futuro Rey de España, de José Apezarena y Carmen Castilla, sacaba a la luz sus notas, despertando la curiosidad de quienes querían conocer más de cerca la etapa universitaria del entonces heredero.

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Las notas universitarias de Felipe VI, recogidas en el libro 'Así es el Príncipe' de José Apezarena.

Y lo cierto es que su paso por la Universidad Autónoma de Madrid no dejó indiferente a nadie. En la carrera de Derecho, Felipe firmó un expediente brillante: una matrícula de honor, 14 sobresalientes y 8 notables en 25 asignaturas. A esto se suman dos materias convalidadas por estudios de Económicas, donde también destacó con cuatro sobresalientes, tres notables y un aprobado.

Las notas universitarias de Felipe VI, recogidas en el libro 'Así es el Príncipe' de José Apezarena.

Pero no todo fueron cifras. La elección de la universidad también estuvo rodeada de cierto revuelo. En aquel momento, algunos señalaron que el profesorado tenía una marcada inclinación ideológica, una polémica que recuerda, salvando las distancias, a los comentarios surgidos recientemente tras conocerse que la princesa de Asturias estudiará en la Universidad Carlos III.

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Sin embargo, la realidad del campus era mucho más diversa y, como suele ocurrir, también estuvo marcada por protestas estudiantiles en las que, curiosamente, los políticos de izquierdas fueron algunos de los más criticados. A falta de unos meses para el comienzo de Leonor en la universidad, todo apunta a que su comienzo también generará algún que otro comentario.