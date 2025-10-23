Aitana expande su Cuarto Azul World Tour en España con siete conciertos más: estas son las ciudades y fechas

La expectación que rodea el Cuarto Azul World Tour de Aitana no baja el ritmo. Ante la enorme demanda de entradas, la artista ha anunciado, durante un directo en Instagram, siete nuevas fechas para 2026. La gira incorpora paradas en Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid y Bilbao.

Entre los detalles, la propia Aitana fue clara sobre la situación de quienes no habrían logrado entrar en la primera tanda de venta: “Veo a mucha gente cabreada porque no ha conseguido entradas, y no es justo. Sé que hay fans de hace mucho que se han quedado sin ellas”, reconoció, explicando que esta ampliación responde al apoyo recibido.

Las nuevas fechas del Cuarto Azul World Tour

El calendario para las nuevas fechas queda así:

21 de mayo – Valencia (Roig Arena)

4 de junio – Sevilla (Plaza de España)

7 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

8 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

14 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

15 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

19 de septiembre – Bilbao (BEC)

Sobre la venta de entradas, la organización ha marcado tres fases diferenciadas:

Preventa exclusiva Banco Santander: lunes 27 de octubre a las 10:00, disponible durante 24 horas

Preventa para fans registrados en la newsletter: martes 28 de octubre, de 10:30 a 12:30

Venta general: martes 28 de octubre a partir de las 12:30

La emoción también estuvo presente en el mensaje de la cantante, que no dudó en compartir su entusiasmo: “Estoy muy emocionada. A mí lo que me hace feliz de todo esto es cantar, estar con vosotros en los conciertos. Gracias por dejarme vivir así mi sueño”. Además, Aitana adelantó que su equipo está “acabando de cuadrar” las fechas internacionales, con paradas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

El calendario original del Cuarto Azul World Tour antes del anuncio de nuevos conciertos (Europa Press)

Por el lado de los precios, se mantienen las tarifas de anteriores convocatorias para el Cuarto Azul World Tour:

Categoría Grada 4: 50 €

Persona con movilidad reducida (Grada): 50 €

Acompañante movilidad reducida: 50 €

Pista General: 59 €

Categoría Grada 3: 64 €

Categoría Grada 2: 70 €

Early Entry Pista General: 75 €

Categoría Grada 1: 85 €

Front Stage: 110 €

Ticket Premium: 120 €

Early Entry Front Stage: 140 €

Con estas nuevas incorporaciones, el tour nacional de Aitana suma dieciocho conciertos antes de saltar a escenarios internacionales. Así queda toda la agenda del Cuarto Azul World Tour en España:

9 de mayo – Roquetas de Mar (Estadio José Antonio Peroles)

15 de mayo – Murcia (Plaza de Toros)

21 de mayo – Valencia (Roig Arena)

22 de mayo – Valencia (Roig Arena)

29 de mayo – Albacete (Estadio José Copete)

4 de junio – Sevilla (Plaza de España)

5 de junio – Sevilla (Plaza de España)

12 o 13 de junio – Mallorca Live Festival

19 de junio – Fuengirola (Marenostrum)

26 de junio – Avilés (Pabellón de La Magdalena)

4 de julio – Granca Live Fest

10 de julio – Zaragoza (Príncipe Felipe)

12 de julio – Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla)

18 de julio – Úbeda (Recinto Ferial)

22 de julio – A Coruña (Coliseum)

4 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

5 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

7 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

8 de septiembre – Barcelona (Palau Sant Jordi)

11 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

12 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

14 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

15 de septiembre – Madrid (Movistar Arena)

18 de septiembre – Bilbao (BEC)

19 de septiembre – Bilbao (BEC)