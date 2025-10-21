‘Operación Triunfo’ apoya a Leire Martínez: el mensaje de Chenoa tras la polémica con Amaia Montero y ‘La Oreja de Van Gogh’

Los concursantes de OT con Leire Martínez

La quinta gala de Operación Triunfo 2025 ha sido, sin duda, una de las más emocionantes de la edición. Más allá de las nominaciones o la expulsión de Judit, la noche tuvo un momento que se llevó toda la atención del público: la actuación de los triunfitos junto a Leire Martínez, jurado del programa y exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que presentó su primer single en solitario, “Mi nombre”.

La interpretación llegaba en un momento delicado para la cantante, tras días marcados por la polémica del anuncio del regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo. Leire, que estuvo 17 años al frente de la banda, ha preferido mantenerse al margen de la controversia y centrarse en su nueva etapa profesional, aunque el gesto de OT fue muy claro: mostrarle todo su apoyo públicamente.

La directora Noemí Galera había informado a los triunfitos: “Es una semana en la que hay que darle muchísimo cariñito a Leire… por cosas, que lo sepáis. Desde aquí, Leire, te queremos”, dijo la directora de la Academia, en referencia a la situación de la cantante.

Mientras tanto, los concursantes ,ajenos a todo lo que ocurre fuera del concurso, desconocían la magnitud de la polémica. Sin embargo, el público sí entendió el trasfondo emocional que tenía la actuación.

“Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya”

La actuación de los triunfitos con Leire Martínez

El tema “Mi nombre” no pasó desapercibido por su letra, que muchos interpretaron como una posible respuesta a su pasado en el grupo. “Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez”, decía el estribillo, que cantaron todos los concursantes en el escenario junto a Leire.

La actuación se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, cargado de simbolismo y energía. Leire demostró sobre el escenario que, lejos de mirar atrás, está centrada en consolidar su carrera como artista independiente.

Chenoa: “Hoy te has coronado como la reina que eres”

Tras la actuación, Chenoa quiso dedicarle unas palabras de admiración y apoyo que emocionaron a todos: “Leire, te voy a decir una cosa: aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres. Muchas gracias por este regalo”, dijo la presentadora, provocando los aplausos del público.

Visiblemente emocionada, Leire respondió con sinceridad y gratitud: “Gracias, es que necesitaba un abracito, que son maravillosos. Solo les he pedido que se regalen a ellos mismos el disfrutar de la gala de principio a fin porque se lo merecen”.

Una nueva etapa para la cantante

Leire Martínez inicia nueva etapa en solitario EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR WALLAPOP

La gala llegaba justo un día antes de que La Oreja de Van Gogh pusiera a la venta las entradas para su nueva gira con Amaia Montero como vocalista, lo que añadía un contexto aún más simbólico al regreso escénico de Leire.

Pese al revuelo, la artista supo transformar el momento en una imagen poderosa: la de una intérprete que está segura de sí misma, mostrando un mensaje de independencia y fuerza personal.

La actuación terminó entre aplausos, con Leire despidiéndose del público con un simple pero rotundo: “¡Gracias!”. Una noche que confirmó que la música, más allá de las polémicas, sigue siendo el mejor refugio para sanar, renacer y volver a brillar.