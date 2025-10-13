La Oreja de Van Gogh sube una enigmática imagen y borra el comunicado del adiós de Leire un año después: crecen los rumores del regreso de Amaia Montero

'La Oreja de Van Gogh', con Amaia Montero como vocalista, en 2006. (José Oliva/Europa Press)

Una fotografía en blanco. Esta es la publicación que, desde la tarde de este lunes, mantiene en vilo a los fans de La Oreja de Van Gogh, los cuales han interpretado este mensaje (después de un largo periodi de silencio en sus redes sociales) como un anuncio indirecto del esperado regreso de Amaia Montero a la formación original.

Junto a esta novedad, el grupo ha modificado su perfil de Instagram eliminando el comunicado en el que, hace justo un año, confirmaron la salida de la cantante Leire Martínez después de 17 años como vocalista de la famosa banda. Junto a esta publicación, la descripción de su perfil incluye una única frase: “Solo juntos tiene sentido”.

"Seré Inmortal", La Oreja de Van Gogh

Más de un año de rumores

Este movimiento llega justo cuando se cumple casi un año de silencio total por parte de Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde tras la polémica marcha de la quinta integrante del grupo. Aquel anuncio se produjo sin demasiadas explicaciones, en medio del revuelo generado por la aclamada reaparición de Amaia Montero junto a Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese mismo recital reavivó las primeras especulaciones sobre un reencuentro con La Oreja de Van Gogh pese a que Leire continuaba en la banda, aunque por aquel entonces, Montero negó su regreso.

En octubre de 2022, la cantante originaria de Irún inquietó a seguidores y medios tras compartir una imagen mostrando signos evidentes de desgaste emocional y físico, relatando su lucha contra una profunda depresión y su ingreso en la Clínica Universidad de Navarra. Su posterior y esperada vuelta a los escenarios junto a la artista colombiana hizo así a muchos nostálgicos suspirar por el regreso de la formación original que dio a luz canciones tan emblemáticas como Rosas, La playa o Cuídate.

La reacción de los fans a este movimiento no se ha hecho esperar, aunque no todas las respuestas han sido positivas. Mientras algunos han celebrado que los miembros fundadores recuperen el control pleno sobre las decisiones artísticas, la supresión del post sobre la salida de Leire ha generado críticas, dado que en él se acumulaba una gran cantidad de mensajes de apoyo a la cantante.

Amaia Montero en 2022. (Europa Press)

Varias declaraciones apuntan al reencuentro

A pesar de esto, lo cierto es que el regreso de Amaia Montero no sería una sorpresa para nadie. Desde hace meses, han sido muchas las señales que han abierto la puerta a esta posibilidad, destacando intervenciones como las del periodista Javi de Hoyos, quien aseguró hace dos días que la gira con Amaia Montero estaba prácticamente confirmada y que el anuncio oficial sería inminente.

A esto habría que añadir la reciente indiscreción de la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, amiga de Montero, quien llegó a confirmar ante la prensa que una reunión de La Oreja de Van Gogh con Amaia era real. Guillén-Cuervo aseguró conocer la noticia desde hacía tiempo, afirmando que ella le había pedido que no lo contara. Una afirmación que derivó en el enfado del público de la cantante y que hizo que incluso la propia vocalista dejara de seguirla en Instagram.

Paralelamente, la productora donostiarra del grupo, Get In, y la web oficial de La Oreja de Van Gogh han adoptado la misma estrategia: ambas plataformas presentan ahora una imagen en blanco, respaldando una acción de comunicación coordinada que sugiere un acontecimiento mayor que, por el momento, todavía no se ha producido.