España Cultura

La Oreja de Van Gogh sube una enigmática imagen y borra el comunicado del adiós de Leire un año después: crecen los rumores del regreso de Amaia Montero

La famosa banda de rock hizo oficial la marcha de su vocalista en medio de los rumores de un posible regreso de Amaia Montero que aún no se ha confirmado

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
'La Oreja de Van Gogh',
'La Oreja de Van Gogh', con Amaia Montero como vocalista, en 2006. (José Oliva/Europa Press)

Una fotografía en blanco. Esta es la publicación que, desde la tarde de este lunes, mantiene en vilo a los fans de La Oreja de Van Gogh, los cuales han interpretado este mensaje (después de un largo periodi de silencio en sus redes sociales) como un anuncio indirecto del esperado regreso de Amaia Montero a la formación original.

Junto a esta novedad, el grupo ha modificado su perfil de Instagram eliminando el comunicado en el que, hace justo un año, confirmaron la salida de la cantante Leire Martínez después de 17 años como vocalista de la famosa banda. Junto a esta publicación, la descripción de su perfil incluye una única frase: “Solo juntos tiene sentido”.

"Seré Inmortal", La Oreja de Van Gogh

Más de un año de rumores

Este movimiento llega justo cuando se cumple casi un año de silencio total por parte de Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde tras la polémica marcha de la quinta integrante del grupo. Aquel anuncio se produjo sin demasiadas explicaciones, en medio del revuelo generado por la aclamada reaparición de Amaia Montero junto a Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu. Ese mismo recital reavivó las primeras especulaciones sobre un reencuentro con La Oreja de Van Gogh pese a que Leire continuaba en la banda, aunque por aquel entonces, Montero negó su regreso.

En octubre de 2022, la cantante originaria de Irún inquietó a seguidores y medios tras compartir una imagen mostrando signos evidentes de desgaste emocional y físico, relatando su lucha contra una profunda depresión y su ingreso en la Clínica Universidad de Navarra. Su posterior y esperada vuelta a los escenarios junto a la artista colombiana hizo así a muchos nostálgicos suspirar por el regreso de la formación original que dio a luz canciones tan emblemáticas como Rosas, La playa o Cuídate.

La reacción de los fans a este movimiento no se ha hecho esperar, aunque no todas las respuestas han sido positivas. Mientras algunos han celebrado que los miembros fundadores recuperen el control pleno sobre las decisiones artísticas, la supresión del post sobre la salida de Leire ha generado críticas, dado que en él se acumulaba una gran cantidad de mensajes de apoyo a la cantante.

Amaia Montero en 2022. (Europa
Amaia Montero en 2022. (Europa Press)

Varias declaraciones apuntan al reencuentro

A pesar de esto, lo cierto es que el regreso de Amaia Montero no sería una sorpresa para nadie. Desde hace meses, han sido muchas las señales que han abierto la puerta a esta posibilidad, destacando intervenciones como las del periodista Javi de Hoyos, quien aseguró hace dos días que la gira con Amaia Montero estaba prácticamente confirmada y que el anuncio oficial sería inminente.

A esto habría que añadir la reciente indiscreción de la actriz Cayetana Guillén-Cuervo, amiga de Montero, quien llegó a confirmar ante la prensa que una reunión de La Oreja de Van Gogh con Amaia era real. Guillén-Cuervo aseguró conocer la noticia desde hacía tiempo, afirmando que ella le había pedido que no lo contara. Una afirmación que derivó en el enfado del público de la cantante y que hizo que incluso la propia vocalista dejara de seguirla en Instagram.

Paralelamente, la productora donostiarra del grupo, Get In, y la web oficial de La Oreja de Van Gogh han adoptado la misma estrategia: ambas plataformas presentan ahora una imagen en blanco, respaldando una acción de comunicación coordinada que sugiere un acontecimiento mayor que, por el momento, todavía no se ha producido.

Temas Relacionados

La Oreja De Van GoghAmaia MonteroLeire MartínezMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Disney prepara una versión de acción real de una de sus películas más queridas y negocia con Scarlett Johansson para este papel

El gigante de la animación estadounidense ha reactivado un proyecto paralizado tras el éxito de ‘Lilo & Stitch’

Disney prepara una versión de

Taylor Swift anuncia una serie de seis episodios en Disney Plus sobre ‘The Eras Tour’ y una película del concierto ‘Final Show’ para este mismo año

La cantante estadounidense lanzará en diciembre un doble proyecto para mostrar a los fans el día a día del que describe como el “capítulo más importante de su vida”

Taylor Swift anuncia una serie

Este actor protagonizó una película de Christopher Nolan, cambió de sexo y ahora vuelve a trabajar para el director en ‘La Odisea’: “Ha significado muchísimo para mí”

Elliot Page figura en el elenco de la nueva película del cineasta británico, cuyo estreno se espera para el próximo verano

Este actor protagonizó una película

Sigourney Weaver habla de su regreso a la saga ‘Alien’ tras leer el guion de una posible nueva película y fijarse en esta diferencia: “Me parece muy cierto”

La actriz ha asegurado que el enfoque de esa secuela llevaría a hacer un ‘Alien’ muy distinto de los demás, centrado en “una sociedad que encarcelaría a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad”

Sigourney Weaver habla de su

Se publica el libro definitivo para acceder al universo del escritor rumano Mircea Cărtărescu: “Una catedral de la imaginación y la erudición”

La editorial Impedimenta continúa ampliando la obra en español de uno de los eternos favoritos al Nobel de Literatura con la publicación de ‘Los conocedores’, tres relatos que conectan con su obra maestra, ‘Cegador’

Se publica el libro definitivo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una enfermera que informaba sobre

Una enfermera que informaba sobre la cancelación de citas médicas por una huelga de sanitarios es agredida por el familiar de un paciente

Interior asegura que la plantilla de la UCO ha crecido un 61% y ‘cuesta’ 3,5 millones de euros anuales

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

ECONOMÍA

Las transferencias bancarias dejan de

Las transferencias bancarias dejan de ser a ciegas: la nueva verificación que previene errores y fraudes

Pese a bajar, el precio de la luz seguirá muy alto: las tarifas por hora este 14 de octubre de 2025

¿Tus padres te donaron una casa o dinero para la entrada? Así pueden recuperarla tras tu divorcio para que tu ex no se la quede

El Gobierno propone nuevas cuotas de autónomos para 2026: desde 217 hasta 796 euros al mes

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20