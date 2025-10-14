Manu Tenorio carga contra Telecinco tras su expulsión de ‘Bailando con las estrellas’: “Sigamos sin reconocer el esfuerzo”

Manu Tenorio en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPASÑA).

La última gala de Bailando con las estrellas dejó una de las expulsiones más comentadas de la temporada. Manu Tenorio, el cantante sevillano que conquistó al público hace más de dos décadas en la primera edición de Operación Triunfo, tuvo que despedirse del concurso tras perder en un ajustado duelo frente a Bárbara Rey el pasado sábado. La decisión del jurado, dividido en sus valoraciones, terminó inclinando la balanza a favor de la vedette murciana, generando un ambiente de tensión y desconcierto en el plató de Telecinco.

El jurado —formado por Pelayo Díaz, Blanca Li, Inmaculada Casal, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora— se mostró quebrado. Tres de ellos optaron por salvar a Rey, mientras que los otros dos defendieron la continuidad del cantante. La reacción de Manu Tenorio no se hizo esperar. Visiblemente afectado, tomó el micrófono para expresar su desacuerdo: “Pelayo no ha sido fiel a su palabra, antes dijo que había que valorar la constancia y el trabajo y eso es justo lo que no ha valorado”. Su gesto serio y sus palabras directas reflejaban un enfado contenido que después estallaría fuera del plató.

Pocas horas más tarde, el artista recurrió a la red social X, antes conocida como Twitter, para compartir un mensaje cargado de ironía y desilusión, dirigido claramente a la cadena: “Sigamos así: sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia, sin reconocer el compromiso. ¡Buen camino!”. Una publicación que acumuló miles de reacciones y desató un intenso debate en redes sobre la transparencia de los concursos televisivos.

Manu Tenorio en 'Bailando con las estrellas' (MEDIASET ESPASÑA).

Para Tenorio, su paso por Bailando con las estrellas tenía un significado especial. En declaraciones concedidas semanas antes al FesTVal de Vitoria, el cantante confesó a Europa Press que había aceptado el reto para enfrentarse a sus propios límites. “Quería luchar contra ese pequeño enemigo saboteador, que muchas veces tenemos dentro, que nos dice qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer”, explicó.

El intérprete reconocía que el baile era una asignatura pendiente desde su paso por Operación Triunfo: “Siempre he dado por hecho de que yo no sabía bailar y siempre ese sentimiento me ha autosaboteado mucho porque muchas veces el peor enemigo lo llevamos dentro”. Por eso, consideraba su participación como un proceso de crecimiento personal más que como una simple competición televisiva.

Además, el programa llegaba en un momento emocionalmente sensible para él. Tras haber hablado abiertamente sobre su lucha contra la depresión, el cantante veía en los ensayos y en la disciplina del baile una oportunidad de recuperación: “Lo voy a utilizar de alguna manera también como parte de mi sanación, ¿no? Porque al fin y al cabo tener la oportunidad de levantarte todas las mañanas ir a ensayar con unos compañeros, con tu profesor de baile, ¿no? Y poder currarte un baile y ver cómo te estás superando todos los días, creo que eso es una bendición”.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

La reacción del público y la polémica en redes

La expulsión de Tenorio dividió opiniones entre los espectadores. Muchos seguidores mostraron su apoyo al sevillano, destacando su evolución y compromiso. “Se ha visto tu entrega en cada actuación”, escribían algunos usuarios. Otros, sin embargo, defendían la decisión del jurado y recordaban que “en un talent show, el espectáculo también cuenta”.

La polémica se avivó aún más por la continuidad de Bárbara Rey, quien sufrió un contratiempo técnico durante la gala pero fue finalmente salvada. Su permanencia generó comentarios sobre el peso del carisma y la popularidad frente al mérito técnico. Desde la organización del programa insistieron en que las decisiones se toman con “total transparencia”, combinando las valoraciones del jurado y el voto del público.

<br>

<br>