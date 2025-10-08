Teleshow

Quién es Matías Roure, el mediático argentino que discutió con Valeria Mazza en el Bailando de España

Nacido en Córdoba, ganó popularidad como el barman del programa First Dates del canal Cuatro del país europeo. Sus comienzos como inmigrante, sus trabajos en la noche y su salto como concursante de Bailando con las estrellas

Tenso momento entre Valeria Mazza y el participante argentino Matías Roure en Bailando con las estrellas (Video: Bailando con las estrellas/ Telecinco)

Matías Roure, es un barman argentino que se ganó el reconocimiento del público español desde el programa de televisión First Dates. Ahora, dio un nuevo paso en su carrera al convertirse en participante de Bailando con las estrellas en 2025. Su presencia carismática y su versatilidad lo posicionaron como una figura destacada más en España que en Latinoamérica.

Originario de Córdoba, Argentina, Matías nació en 1983. Hace 17 años, decidió dejar su país natal en busca de mayor seguridad y mejores oportunidades laborales, motivado por la situación de inseguridad en Argentina. Su primer destino en España fue Alicante, donde tenía familiares y donde comenzó a practicar surf. Allí trabajó como portero de discoteca, empleo que ya había desempeñado en Argentina, y fue ampliando su experiencia en el sector nocturno, ocupando puestos de mozo, barman, relaciones públicas y, en ocasiones, bailarín en diferentes locales nocturnos.

Matías Roure como el barman
Matías Roure como el barman del exitoso programa de citas First Dates ganó una enorme popularidad (Cuatro)

La trayectoria profesional de Roure antes de su salto a la televisión fue diversa. En Madrid, trabajó en locales emblemáticos como la discoteca Kapital, acumulando experiencia detrás de la barra y en diferentes roles dentro del mundo de la noche. Además, se formó como entrenador personal, una faceta que compaginó durante un tiempo con sus primeros pasos en televisión. El propio Roure explicó que el ejercicio físico es su “cable a tierra”, una actividad que le ayuda a desconectar y mantener una actitud positiva. También incursionó en la moda, desfilando para la diseñadora María Lafuente, y trabajó como modelo y actor.

Roure ganó fama como el
Roure ganó fama como el barman de First dates, un famoso programa de citas de la TV española
Matías Roure trabaja como modelo
Matías Roure trabaja como modelo y actor, luego de diferentes puestos en locales nocturnos
Matías Roure es fanático del
Matías Roure es fanático del surf y busca hacerse un lugar con su música

El gran salto mediático de Roure llegó en 2016, cuando se incorporó al equipo de First Dates, un popular programa de citas del canal español Cuatro presentado por Carlos Sobera. Su simpatía y cercanía lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más reconocibles del formato, donde preparó miles de cócteles y compartió confidencias con los participantes. Roure destacó en entrevistas que su llegada al programa fue casi fortuita, describiéndolo como “una carambola de esas partidas de billar que te sale una vez en la vida”. Inicialmente, compaginó su trabajo en televisión con el entrenamiento personal, pero el éxito del programa lo llevó a centrarse en su faceta televisiva.

De Córdoba a la fama
De Córdoba a la fama europea: la historia de superación y versatilidad de Matías Roure (Instagram)
El barman cordobés se consolida
El barman cordobés se consolida como figura mediática en España tras su paso por First Dates y su nueva faceta artística (Instagram)

Más allá de la barra, Matías cultivó diversos hobbies. Es un apasionado del surf, la música electrónica y los viajes, y suele compartir en sus redes sociales vídeos cantando y reflexiones acompañado de un amigo guitarrista, mostrando un lado más íntimo y cercano. La moda también ocupa un lugar importante en su vida, y su interés por la vida sana y el deporte sigue presente, aunque ahora en un segundo plano.

En el ámbito personal, la relación de Roure con Lidia Torrent, compañera en First Dates e hija de la conductora española Elsa Anka, fue especialmente mediática en el país. Se conocieron en 2016, cuando ambos comenzaron en el programa, y su noviazgo, que duró entre dos y tres años, los convirtió en una de las parejas más seguidas de la televisión. La ruptura se produjo en 2019, y ambos confirmaron el final de la relación a través de mensajes en redes sociales.

El cordobés junto a su
El cordobés junto a su bailarina Sara Orriols en el certamen de baile de Telecinco

A pesar de la separación, mantuvieron la cordialidad en el trabajo, y el argentino afirmó: “Somos compañeros, somos familia y lo bueno que le pase a ella también me pasa a mí”. Tras la marcha de Torrent del programa en 2022, Roure continuó como el rostro más estable de la barra. Sobre su vida sentimental posterior, hubo rumores de una relación con la modelo Macarena Hoffmann, aunque no se le conoció una pareja oficial desde entonces.

Matías Roure en la pista
Matías Roure en la pista de Bailando con las estrellas (Telecinco)

Este 2025, el mediático dio un paso más en su carrera televisiva al participar en Bailando con las estrellas, donde muestra una faceta artística y competitiva que sorprendió a quienes lo conocían solo como barman. El programa, emitido en Telecinco y presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, reúne a trece celebridades que compiten en la pista de baile, y Roure se destacó por su disciplina y autenticidad, cualidades que el público valora especialmente.

