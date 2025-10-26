España

Una de las cervezas más fuertes del mundo tiene un 30% de alcohol y ya está prohibida en 15 estados de EEUU

“Nos propusimos explorar los límites de lo que la cerveza podía ser”, afirma el CEO de la empresa

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Un camarero sirve una cerveza.
Un camarero sirve una cerveza. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

A veces las empresas prefiere que se hable mal de ellas a que no se hable en absoluto. O tratan de hacer ruido causando polémica, con campañas controvertidas —que se lo digan a American Eagle y sus ‘great jeans’ con Sydney Sweeney; o, más recientemente, al fabricante del montacargas empleado en el robo del Museo del Louvre— o productos ‘prohibidos’. Es lo que ha hecho ahora la compañía cervecera estadounidense Samuel Adams, que ha llamado la atención de la industria y los consumidores con su producto, Utopias 2025, una cerveza con 30% de alcohol, un nivel muy por encima del habitual en esta bebida (que suele rondar el 5%) y que ha provocado su prohibición en 15 estados de su país.

Según ha informado el medio The Sun, los territorios donde la comercialización de esta bebida está vetada incluyen Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Missouri, Mississippi, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Utah, Vermont y Virginia Occidental.

Cada edición de Utopias llega al mercado solo cada dos años, y en cantidades muy limitadas, lo que la convierte en un objeto de deseo para coleccionistas. La botella, envasada manualmente en recipientes cerámicos numerados, tiene un precio de 240 dólares, comparable al de prestigiosos vinos de colección.

El propio CEO de Samuel Adams, Jim Koch, explicó el trasfondo del proyecto Utopias, haciendo hincapié en el carácter experimental y artesanal de la cerveza: “Cuando comenzamos el viaje de Utopias, hace más de 30 años, nos propusimos explorar los límites de lo que la cerveza podía ser. Alcanzar el 30% de contenido de alcohol es un hito notable, no solo por la cifra en sí, sino por lo que representa: la búsqueda incansable de la artesanía sin concesiones. Cada cosecha, barril y botella reflejan décadas de experimentación, innovación y colaboración, ofreciendo una experiencia verdaderamente inigualable, digna de colección, memorable y que merece la espera”, ha afirmado a The Sun.

La singularidad de Utopias no se limita a su volumen alcohólico. Su paso por barricas de whisky, cognac, scotch, whisky irlandés, ruby port, amarone y white port aporta una “complejidad aromática notable”, añade el CEO. De acuerdo con la descripción de Samuel Adams, la cerveza presenta “notas de roble tostado, vainilla cálida y una profundidad afrutada intensa, con una dulzura delicada a miel”. La cervecera no detalla los puntos de venta, lo que contribuye a su aura de objeto exclusivo: “Es difícil de encontrar. Buena suerte”.

Crecen un 4% las ventas de cervezas sin alcohol en España.

La cerveza más fuerte del mundo

Sin embargo, este producto no se acerca siquiera a la cerveza más fuerte del mundo: Beithir Fire, con un 75% de alcohol, cifra superior a la de la mayoría de los whiskies y otras bebidas espirituosas.

Elaborada en Reino Unido por la cervecera 88 Brewery de Edimburgo, Beithir Fire se presenta en botellas de casi 50 euros con una advertencia de ‘peligro’ en su etiqueta amarilla, la cual recomienda no consumir más de 35 mililitros en una sola ocasión, menos que un doble chupito. La longevidad del producto es igualmente notable: la etiqueta señala una fecha de caducidad de 100 años, lo que probablemente la convierta en la cerveza con la mayor duración en estantería a nivel global.

