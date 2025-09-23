Cerveza a 4 euros y cine a 10, Barcelona se corona como la capital más cara para vivir, seguida de Palma y Madrid

La capital más cara para vivir en España es Barcelona, donde el coste de la vida es un 38,13% más alto que la media nacional. REUTERS/Albert Gea

El lugar de residencia incide directamente en el bolsillo de los ciudadanos y con un mismo salario en unas capitales el nivel de vida es elevado mientras que en otras apenas se llega a fin de mes. La capital más cara para vivir en España es Barcelona, donde el coste de la vida es un 38,13% más alto que la media nacional. la siguen Palma de Mallorca, con un 24,20% sobre la media, y Madrid, con el 20,95%.

En la parte baja del ranking se sitúa Lugo como la capital más barata, con un coste de la vida un 14,13% por debajo de la media nacional. La siguen Zamora, con un -12,22%, y Oviedo, con el -11,18%, según recoge el índice elaborado por la web del ahorro Kelisto.es, que analiza cuánto deben desembolsar los consumidores para acceder a los mismos productos y servicios en las distintas capitales de provincia españolas.

Este análisis tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para hacer los cálculos, los autores del estudio han examinado 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

Entre las principales conclusiones del análisis destacan que “la diferencia entre las ciudades más caras y baratas con respecto a los precios medios vuelve a ampliarse notablemente”, señala la portavoz de Kelisto.es, Estefanía González. Pone como ejemplo el coste de la vida en Barcelona, que el año pasado era la tercera del ranking a situarse en un 10,51% sobre el promedio, mientras que este año supera el 38%.

La segunda conclusión es que “tópicos como el de que la vida en el norte es más cara que en el sur no siguen vigentes”, explica la experta. Argumenta que las ciudades del sur y del arco Mediterráneo ganan presencia en el top 10 de ciudades más caras, con Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Málaga, Girona, Valencia y Almería como principales estandartes, “gracias a su fortaleza como destino turístico, a su atractivo para las multinacionales y nómadas digitales y a sus buenas infraestructuras y conexiones”.

Junto a estas siete capitales, se sitúan en el Top 10, al igual que otros años, Madrid, con un 20,95% por encima de la media y San Sebastián, que es la única capital del norte que queda en esta clasificación. Como novedad, entra este año en el listado Las Palmas de Gran Canaria (+7,85%), gracias a su fortaleza turística y a su atractivo para nómadas tecnológicos.

Entre las ciudades más baratas se encuentran algunas de las menos pobladas del país, como Teruel, Huesca o Ávila. Además, todas ellas son ciudades de interior, tienen un atractivo turístico más limitado, solo algunas son Patrimonio de la Humanidad o tienen conjuntos monumentales con esta denominación, como ocurre con Ávila, Cáceres u Oviedo, y tienen una economía más dependiente del sector primario.

Salarios más altos para afrontar los precios

El análisis establece que las ciudades más caras suelen ser las que cuentan con los salarios más altos del país, aunque “cada vez vemos más desequilibrios”, apunta González. “Hoy en día, cinco de las 10 capitales con un coste de vida más elevado también forman parte del ‘Top 10’ de localidades con ingresos por hogar más altos”, incide.

Es lo que sucede con Barcelona: su coste de la vida supera en un 38,13% la media nacional, pero los ingresos por hogar también son los terceros más altos del país. Por su parte, en Zamora, la segunda ciudad más barata, los gastos son un 12,22% inferiores a los de la media nacional, pero los ingresos también son más bajos, un 15,5% menores respecto al promedio del país, con lo que se coloca en el penúltimo puesto del ranking de renta. No obstante, “también existen ciudades con importantes desequilibrios: por ejemplo, tres ciudades que figuran en el Top 10 de las más caras, Granada, Málaga y Almería, están entre las 15 con ingresos más bajos”, comenta González.

Las diferencias de precios entre unas capitales y otras son muy distintas en función del producto o servicio que se compare. La mayor brecha se registra en lo que respecta al IBI: entre la ciudad más cara para el pago de este impuesto (Soria) y la más barata (Pamplona) hay una distancia del 652%. En cambio, las diferencias menos significativas se dan en el precio de la cesta de la compra, un 10,6% de diferencia entre las más caras y las más baratas, y de la gasolina. En este caso, la capital con el importe más elevado, Palma de Mallorca, es un 44,3% más cara que la que tiene el coste más bajo, Santa Cruz de Tenerife.

Vivienda: de los 610.560 euros de San Sebastián a los 123.210 de Zamora

El coste de la vivienda marca una gran diferencia dependiendo de en qué ciudad esté ubicada. Para determinar qué coste tiene el consumidor, el informe analiza el precio medio de compra y alquiler de un inmueble de 90 metros cuadrados en cada una de las capitales de provincia.

Concluye que de media, adquirir una casa de esas dimensiones cuesta 228.527 euros. Los precios más caros son los que se registran en San Sebastián, con 610.560 euros, un 167,2% sobre la media; Madrid, con 540.990 euros, un 136,7% más, y Barcelona donde se pagan de media 457.470 euros, un 100,2% más. En cambio, las ciudades más económicas son Zamora, con 123.210 euros, un 46,1% por debajo de la media, y Ávila, con 131.130 euros, un 42,6% menos.

En cuanto al precio del alquiler, arrendar una casa de 90 metros cuadrados supone abonar una mensualidad media de 1.053 euros. Teniendo en cuenta esa cifra, las ciudades más caras del país para vivir en renta son Palma de Mallorca, donde se paga 2.110 euros de media, un 100,3% por encima del promedio, y Barcelona, con 1.975 euros, un 87,5% más. La más más económica es Teruel, donde el alquiler alcanza los 640 euros de media, un 39,2% menos.

Soria, la capital con el IBI más caro, 176 euros de media

El análisis también tiene en cuenta otro de los gastos ineludibles para la mayoría de los consumidores: los impuestos. En concreto, se analizan tres: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), por el que se paga de media 90,49 euros al año; el impuesto de circulación, que genera un gasto medio de 61,86 euros, y la tasa de recogida de basuras, que tienen un coste medio de 89,54 euros.

Por lo que respecta al IBI, las localidades más caras son Soria, donde se pagan 176,26 euros, un 94,8% más que el promedio; Tarragona, con 164,11 euros, un 81,4% más, y Lleida, con 138,26 euros, un 52,8% más. Por su parte, las más baratas son Pamplona donde se abonan de media 23,44 euros, un 74,1% menos que la media, y Vitoria-Gasteiz, con 41,21 euros, un 54,5% menos.

En cuanto al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, San Sebastián es la ciudad con los precios más altos rondan de media los 87,93 euros, un 42,2% por encima del promedio, seguida de Vitoria-Gasteiz, con 74,31 euros, un 20,1% más. En cambio, las más baratas son Santa Cruz de Tenerife y Melilla, ambas con un coste de 34,08 euros, un 44,9% menos que la media.

A la hora de pagar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, los ciudadanos que soportan un importe mayor son los de San Sebastián, 202,5 euros, un 126,2% por encima de la media; Girona, con 170,8 euros, un 90,8% más, y Barcelona, con 156,65 euros, un 75% más. En el extremo contrario se sitúan Soria (27,6 euros, un 69,2% menos) y Alicante (27,84 euros, un 68,9% menos).

Suministros

Aunque muchas facturas del hogar tienen el mismo coste en cualquier lugar, hay suministros cuyo precio puede variar notablemente en función de la localización, como el seguro de hogar, cuyo precio medio es de 161,2 euros al año, el seguro de coche por el que se paga de media de 174 euros anuales y, en menor medida, el recibo de la luz que ronda los 642 euros de media al año, y el del gas, con 683 euros anuales de media. La factura del gas natural suele ser más elevada, como es lógico, en las ciudades más frías, del interior y el norte peninsular.

En lo relativo al seguro de hogar, Barcelona tiene el coste más elevado, con 229,4 euros de media al año, un 42,4% por encima de la media, mientras que Castellón de la Plana disfruta del más económico: 129,5 euros de media al año y un 19,6% por debajo.

Para el seguro de coche, Melilla registra el precio medio más alto, 338 euros al año, un 94,4% más que la media, mientras que Guadalajara y Castellón de la Plana tienen el más barato: 150 euros, un 13,7% menos que el promedio.

Debido a las desviaciones de consumo que se producen en distintas zonas climáticas, las capitales con el recibo de la luz más caro son Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón de la Plana, Ceuta, Córdoba, Girona, Granada, Huelva, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Melilla, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona y Valencia (794,55 euros al año, un 23,7% por encima de la media), mientras que A Coruña, Bilbao, Lugo, Oviedo, Pontevedra, San Sebastián y Santander tienen el precio más económico, 423,29 euros, un 3,41% menos.

Con la factura del gas sucede algo parecido: Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Lleida, Logroño, Madrid, Ourense, Palencia, Pamplona, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Zamora y Zaragoza tienen el coste más elevado, alcanza los 816,91 euros al año, un 19,6% por encima de la media, mientras que A Coruña, Bilbao, Lugo, Oviedo, Pontevedra, San Sebastián y Santander disfrutan del menor gasto, con 360,67 euros, un 47,2% menos.

Palma de Mallorca, donde más cuesta llenar la cesta de la compra

Para calcular lo que gastan los habitantes de cada capital cuando van al súper, el análisis de Kelisto ha situado el precio global de la cesta de la compra en 489,67 euros al mes de media y de otros productos habituales, como una barra de pan, que cuesta, de media, 1,16 euros, o un litro de leche a un euro.

Teniendo en cuenta estas cifras, llenar el carro de la compra es especialmente caro en Palma de Mallorca donde se pagan 518,44 euros, un 5,9% por encima de la media. En cambio, Jaén tiene los precios más baratos, 468,8 euros, un 4,3% por debajo de la media.

Por productos, Alicante es la ciudad con el precio por litro de leche más caro, con 1,12 euros, un 11,9% sobre el promedio, mientras que Ceuta registra el precio más bajo, 0,66 euros, un 34,1% menos. En cuanto a la barra de pan, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con el precio más caro, 1,80 euros, un 55,3% más que la media, mientras que Huelva con 0,50 euros y un 56,9% por debajo de la media, tiene los importes más económicos.

Barcelona, la ciudad más cara para viajar en autobús

El transporte público es otro de los gastos que contempla el informe. Sitúa el precio medio del billete sencillo de autobús en 1,29 euros en las capitales españolas. Las ciudades con un ticket sencillo más caro son Barcelona (2,65 euros, un 104,7% más que la media) y Palma de Mallorca (2 euros, un 54,5% más). En cambio, Lugo (0,64 euros, un 50,6% menos que la media), Ceuta y Ourense (0,85 euros, un 34,3% menos) son las ciudades con precios más económicos.

Por lo que respecta al transporte privado, el precio de 1 kilómetro en taxi en tarifa de día cuesta, de media, 1,37 euros, mientras que llenar un depósito de 50 litros de gasolina 95 representa un gasto de 73,98 euros. Las capitales con los viajes en taxi más caros son Huelva, donde se pagan 3 euros, un 119,7% por encima de la media; Barcelona y Castellón de la Plana, con 2,33 euros, un 70,6% más. Las que cuentan con las tarifas más baratas son Huesca (0,50 euros, un 63,4% por debajo de la media) y Ourense (0,75 euros, un 45,1% menos).

Por otro lado, quienes tengan que llenar el depósito de gasolina pagarán los precios más altos en Palma de Mallorca, a 79,8 euros, un 7,9% más que la media, y Barcelona, a 78,91 euros, un 6,7% más. En cambio, encontrarán los precios más económicos en Santa Cruz de Tenerife, con 55,31 euros, un 25,2% por debajo de la media, y Las Palmas de Gran Canaria, a 57,08 euros, un 22,8% menos.

Barcelona, Palma y Madrid, donde más cuesta el cine o una caña

Por último, el informe tiene en cuenta algunas opciones habituales de ocio como ir al cine, que cuesta 8,03 euros de media, o pagar una jarra de 0,5 litros de cerveza en un bar del centro de la ciudad, cuyo precio promedio es de 2,82 euros.

Teniendo en cuenta estos costes, las capitales más caras para disfrutar del séptimo arte son Barcelona y Madrid donde una entrada cuesta 10 euros, un 24,5% por encima de la media, mientras que Segovia es la más barata con 6,25 euros, un 22,2% menos.

A la hora de disfrutar de una jarra de cerveza, Barcelona y Palma de Mallorca son las ciudades con los precios más caros, 4 euros, un 41,8% sobre la media, y Cáceres, la más económica, 1,5 euros, un 46,8% menos.

Para tratar de reducir estos gastos, Estefanía González señala que aunque recortar muchos de ellos resulta complicado porque, o bien no depende del propio consumidor, como ocurre con los gastos de la vivienda o del transporte público, o bien exige un cambio de hábitos importante, como sucede con el ocio o el transporte privado. Sin embargo, “en cuestiones como las facturas del hogar, un simple cambio de proveedores -para pasarse a los más baratos- permite ahorrar 1.420 euros de media por hogar, una cifra que puede dispararse hasta los 3.400 euros si los proveedores contratados estaban entre los más caros del mercado”, recomienda.