La propuesta de una nutricionista para preparar un almuerzo otoñal sin carbohidratos en 10 minutos

El reto de comer sano y de forma equilibrada se complica con la llegada del otoño. La rutina deja hueco para muy pocas actividades, entre ellas sacar tiempo para cocinar las mejores recetas. Parece un objetivo casi imposible, disfrutar de los mejores platos, sanos y sin tiempo para prepararlos.

Alice Carnavale es nutricionista y comparte contenido en redes sociales para que tu alimentación sea la mejor posible a pesar de no tener tiempo. En uno de sus últimos vídeos ha compartido la receta de un almuerzo perfecto para esta época del año con alimentos sin carbohidratos. Lo mejor de todo es que estará listo en menos de 10 minutos y tendrás que preocuparte solamente por comprar los ingredientes.

Se trata de una tortilla perfecta pero sencilla, que según ha explicado la experta acompaña al otoño a la perfección. Trayendo los colores cálidos, la temperatura perfecta y alimentos de la estación. “Se puede comer saludable sin renunciar al placer”, asegura Alice.

Los ingredientes

La clave de este almuerzo está en la elección premeditada de los alimentos, bajos en carbohidratos y saludables. Para empezar necesitamos; 3 huevos frescos, un tazón de champiñones (según la temporada serán de un tipo o de otro), 3 lonchas de jamón crudo, 1 cucharada de queso rallado parmesano y una cucharada de ghee (o de aceite de oliva virgen extra).

Luego añadiremos sal y pimienta al gusto y un poco de perejil fresco picado. Estos ingredientes simples, pero cuidadosamente elegidos, hacen que el plato sea rico en proteínas, bajo en azúcar y repleto de micronutrientes esenciales como hierro, selenio y vitamina D.

Los huevos aportan proteínas de alta calidad ,los champiñones aportan fibra y minerales, mientras que el jamón crudo aporta sabor y grasas saciantes. Todo ello sin un solo gramo de carbohidratos complejos. Además, es una receta ideal para quienes trabajan fuera de casa: se prepara rápidamente, se conserva bien e incluso se puede disfrutar caliente. Acompañado de una guarnición de verduras de temporada o una sopa ligera, se convierte en un almuerzo completo y saciante.

Todo el proceso paso a paso

Primero, cocina los champiñones en una sartén con un chorrito de aceite. Deja que se doren a fuego alto durante unos minutos, añadiendo sal, pimienta y perejil para realzar su aroma otoñal. En un bol, casca los huevos y bátelos con el queso parmesano rallado . Esta combinación le da a la tortilla una textura cremosa y un sabor intenso, sin necesidad de nata ni harina.

Vierta la mezcla de huevo en la sartén caliente y cubra con los champiñones cocidos. Inmediatamente agregue las lonchas de prosciutto , que liberarán su intenso sabor ligeramente salado con el calor. Una vez que la base de la tortilla esté cuajada, dóblela por la mitad , como un calzone, y dore por ambos lados.

¿El resultado? Una tortilla rellena, suave y fragante, perfecta para un almuerzo ligero pero satisfactorio. La estrella de esta receta es una tortilla otoñal de intenso sabor , enriquecida con champiñones salteados y prosciutto. Un plato sencillo pero elegante, con aroma a bosque y bienestar.