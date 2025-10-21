Perú

Brownie saludable: cómo preparar este postre sin harina ni azúcar

Para esta versión de brownie saludable necesitas pocos ingredientes y casi nada de tiempo

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Después del almuerzo es un buen espacio para un postre ligero como un brownie saludable, ya que tu metabolismo está activo tras la comida principal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los postres ocupan un lugar especial en nuestra alimentación: representan un momento de disfrute y tradición, pero también pueden convertirse en un desafío para la salud cuando su consumo es frecuente y su composición rica en azúcares refinados y harinas blancas. En el Perú, esta realidad está siendo atendida por las autoridades sanitarias: según el Ministerio de Salud (Minsa), el consumo excesivo de azúcar se vincula fuertemente con el sobrepeso, la obesidad y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) también advierte que la ingesta de azúcares libres debe mantenerse por debajo del 10 % del total de calorías diarias para reducir riesgo de diabetes e hipertensión. Esto hace que muchas personas opten por dejar de lado el postre o morirse de ganas de uno pero sin darse el gusto. Sin embargo, la alternativa existe: podemos preparar versiones más saludables de los clásicos dulces. Un claro ejemplo es el brownie sin harina ni azúcar, que permite disfrutar de lo dulce sin tantas culpas.

Cómo preparar un brownie saludable sin harina ni azúcar

Para preparar un brownie saludable es necesario usar ente 3 a 4 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes sugeridos

  • 2 plátanos maduras (pueden aportar dulzor natural).
  • ¼ taza de puré de manzana sin azúcar.
  • 2 huevos.
  • 3-4 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
  • ½ taza de harina de almendra (alternativa sin gluten) o avena finamente molida.
  • 1 cucharadita de polvo de hornear.
  • 1 pizca de sal y esencia de vainilla al gusto.
  • Opcional: nueces o pistachos picados, chips de cacao sin azúcar, canela.

Preparación (unos minutos de trabajo + horneado)

  1. Precalienta el horno a 180 °C y engrasa ligeramente un molde pequeño o cúbrelo con papel de hornear.
  2. En un bol, aplasta los plátanos maduros junto al puré de manzana hasta formar una mezcla homogénea. Agrega los huevos y bate ligeramente junto con la esencia de vainilla.
  3. En otro bol, mezcla el cacao en polvo, la harina de almendra o avena molida, el polvo de hornear y la pizca de sal.
  4. Incorpora los ingredientes secos a los húmedos, mezclando hasta lograr una masa uniforme. Si lo deseas, añade nueces o chips de cacao.
  5. Vierte la mezcla en el molde preparado y hornea por aproximadamente 15-20 minutos (depende del horno) hasta que al insertar un palillo, éste salga con algunas migas húmedas (para que quede fudgy).
  6. Deja reposar 5-10 minutos antes de cortar en porciones pequeñas.Este brownie logra reunir fibra, trozos de fruta, cacao puro y un mínimo de ingredientes refinados. Al prescindir de azúcar añadida y harina blanca, reduce el impacto glucémico y permite que lo dulce sea más saludable.

¿Cuántas veces a la semana se recomienda comer un brownie saludable?

Al preparar el brownie, es opcional agregar nueces o pistachos picados, chips de cacao sin azúcar o canela (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el brownie es más sano que su versión tradicional, sigue siendo un alimento dulce que contiene calorías, y por ello debe consumirse con moderación. Según especialistas en nutrición de EsSalud, los postres saludables pueden incluirse dos o tres veces por semana, siempre en porciones moderadas y dentro de una dieta equilibrada.

Esto significa que, si bien puedes darte el gusto de disfrutar un brownie saludable, lo ideal no es convertirlo en un hábito diario si tu objetivo es mantener control de peso o evitar picos de glucosa. Una buena pauta podría ser: 1-2 veces por semana si tienes una actividad física moderada; o hasta 3 veces por semana si haces ejercicio regular, estás controlando tu ingesta calórica general y usas la porción para satisfacer el gusto con mayor conciencia.

El mejor momento del día para comer un brownie saludable

  • Después del almuerzo: este es un buen espacio para un postre ligero, ya que tu metabolismo está activo tras la comida principal, lo que puede ayudar a procesar los azúcares e hidratos de forma más eficiente que justo antes de dormir.
  • Como merienda de media tarde: entre las 3 y 5 pm puede ser un momento ideal porque te da un aporte dulce que satisface el antojo y te ayuda a evitar caer luego en snacks menos saludables. Esto además puede mejorar tu energía sin alterar demasiado tu descanso nocturno.
  • Evitar justo antes de dormir: consumir un postre dulce muy cerca de la hora de dormir puede elevar la glucosa, generar mayor liberación de insulina y dificultar un sueño óptimo. Así que lo ideal es al menos unas 2 horas antes de acostarse.

