La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, conjuntan sus looks en la audiencia previa a los Premios Princesa de Asturias 2025

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía durante la audiencia a los galardonados con los "Premios fin de grado 2024" de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

El Hotel Reconquista de Oviedo ha vuelto a acoger la audiencia protocolaria previa a los Premios Princesa de Asturias 2025, una jornada institucional encabezada por los reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La cita, que antecede a la entrega de los galardones más relevantes de la Fundación Princesa de Asturias, ha reunido a los cuatro protagonistas de la Casa Real en un acto de amplio seguimiento mediático.

A lo largo de los años, las elecciones de vestuario de Letizia para este evento han evidenciado una notable diversidad de estilos y marcas, desde trajes sastre hasta vestidos de corte fluido. En anteriores ediciones, la periodista ha lucido propuestas de firmas como Hugo Boss y Cherubina, evidenciando una voluntad de incorporar registros formales y ocasionalmente arriesgados en el protocolo. En esta edición, ha optado por la sobriedad y la funcionalidad con un conjunto de dos piezas de Mango, confeccionado en tejido mezcla de lana gris, mostrando su apuesta por prendas asequibles y reconocidas del mercado español.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía durante la audiencia a los galardonados con los "Premios fin de grado 2024" de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

El traje elegido para la ocasión está formado por una blazer larga, de botonadura cruzada en negro, cuello pico con solapa, manga larga con puños abotonados y bolsillos de solapa laterales. Esta prenda, cuyo precio era de 89,99 euros, pertenece a una colección anterior de la marca catalana y no se encuentra actualmente disponible para la venta online. Letizia estrenó este traje de sastre en octubre de 2024 durante el acto organizado con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, en el que lo combinó con un top lencero. Para la audiencia en el Hotel Reconquista, ha reincidido en el uso del negro pero complementando el conjunto con una blusa de cuello redondo y plisado. Esta modificación introdujo un matiz más clásico y discreto, acorde al carácter institucional del acto.

En lo referente al calzado, la reina ha elegido los babies de la firma francesa Sézane en tono negro, un modelo tipo merceditas de tacón ancho, cierre mediante tira en el tobillo y dos tiras con hebilla en el empeine. Bautizado como ‘modelo Paula’, su precio es de 155 euros y puede encontrarse en la web de la firma. Para completar el estilismo, ha incorporado unos pendientes en forma de rayo de la actriz y diseñadora de joyas Bárbara Goenaga, así como su habitual anillo de Coreterno, piezas que aportan un sutil toque de modernidad y personalidad al conjunto.

Oviedo: la ciudad de los Premios Princesa de Asturias

Leonor y Sofía se inspiran en su madre

La jornada también ha estado marcada por la coherencia estilística de la princesa Leonor y la infanta Sofía. La heredera al trono ha llevado un traje azul marino de Hugo Boss, ya utilizado previamente en Navarra, mientras que Sofía, la benjamina de la familia, ha elegido un conjunto rojo de Tommy Hilfiger. Ambas han apostado por composiciones sastre, solución alineada con la imagen de modernidad y seriedad institucional que la Casa Real busca proyectar en este tipo de eventos.

El contraste entre los estilos de Leonor, Sofía y Letizia ha puesto de manifiesto la pluralidad de registros empleados habitualmente por la familia real. La reina, en concreto, ha demostrado en las sucesivas ediciones de la audiencias previa a los Premios Princesa de Asturias que su estilo no responde a patrones predefinidos, combinando elementos contemporáneos y clásicos para adaptarse a las exigencias del ceremonial.

La princesa Leonor y la infanta Sofía durante la audiencia a los galardonados con los "Premios fin de grado 2024" de la Universidad de Oviedo en el Hotel de la Reconquista, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (España). (Raúl Terrel / Europa Press)

Así, el aspecto de la esposa de Felipe VI ha consagrado nuevamente la combinación entre elegancia y sencillez funcional y ha reafirmado su capacidad de reinterpretar el sello working royal acorde al entorno institucional. La presencia de la familia real ha acaparado la atención del público y la prensa, en el preludio de una de las semanas más relevantes para la agenda oficial en Oviedo.