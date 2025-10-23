La princesa Leonor deslumbra con una chaqueta Armani en azul Oviedo: los looks de la familia real en el concierto de los Princesa de Asturias

La familia real preside el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias el jueves 23 de octubre de 2025. (Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden este jueves 23 de octubre el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe de Oviedo, un evento que supone la antesala oficial a la ceremonia de entrega de los galardones de este viernes.

Al filo de las siete de la tarde, la familia real ha llegado a las puertas del teatro. Una vez más, el look de la princesa Leonor ha sido uno de los grandes reclamos. La heredera está a punto de cumplir 20 años y su madurez se reflejará en el mayor protagonismo que tendrá en la ceremonia del viernes, pero su nuevo papel institucional también ha sido palpable en su estilismo, que supone una clara evolución con respecto a años anteriores.

Para la ocasión, la primogénita de los reyes ha apostado sobre seguro con un modelo azul Oviedo que la ha hecho brillar en el acto oficial. En concreto, Leonor ha optado por un conjunto de pantalón de vestir básico y recto, dando todo el protagonismo a la chaqueta de tweed con destellos metalizados, cierre de cremallera y puños con abertura firmada por Armani.

Leonor ha combinado su estilismo con unos kitten heels en negro, optando así por un modelo de zapato que está entre los predilectos de su madre. Además, la princesa ha lucido su melena suelta con unas ligeras y favorecedoras ondas.

Los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y de la infanta Sofía, en el Concierto de los Premios Princesa de Asturias. (EFE/Ballesteros)

La reina Letizia, por su parte, también ha optado por un conjunto de dos piezas bicolor. Para la ocasión, ha lucido una blusa de manga corta en el color que viste la ciudad asturiana en esta semana tan especial contrastando con el cuello camisero satinado en color negro y los originales colgantes decorativos de cristales en las mangas. Ha combinado el top con un pantalón de tiro alto y bajo ligeramente acampanado en negro.

Como ya viene siendo costumbre, la reina ha querido ceder todo el protagonismo a su hija y ha llevado un look sin grandes ostentaciones, luciendo la melena suelta, un clutch en azul marino y unos discretos pendientes de diamantes como únicos complementos, además de su inseparable anillo de Coreterno.

La infanta Sofía, con un anillo de Letizia

Este evento ha supuesto, además, la reaparición pública de la infanta Sofía, que acaba de iniciar una nueva etapa formativa al iniciar sus estudios universitarios en Lisboa.

La hija menor de los reyes se ha mantenido fiel a su estilo sencillo y discreto, aunque su look ha supuesto un claro paso adelante con respecto a anteriores ocasiones. Sofía ha llevado un mono fluido en negro confeccionado en punto crepé, con escote halter drapeado y cruzado. Se trata de un diseño de Hugo Boss que deja su espalda al descubierto y se ajusta a la cintura con un discreto cinturón con el logo de la firma en la hebilla.

Sofía ha combinado su atuendo con unas bailarinas negras con talón descubierto y detalles de transparencias. En cuanto a las joyas, ha lucido un brazalete dorado y un anillo que ha tomado prestado del joyero de su madre: el anillo de Karen Hallam que la reina estrenó en 2020 y se ha convertido una de las piezas más preciadas de su colección.