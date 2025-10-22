Una española que vive en Suiza desde hace ocho años explica la realidad del país: “No es oro todo lo que reluce”

Una española que vive en Suiza explica la realidad de vivir en el país. (@ilacora/TikTok)

Un vistazo rápido por redes sociales como Instagram o TikTok revelan que existe un contenido que cada vez crece más: el de las personas que viven en el extranjero. Sus vídeos permiten a los usuarios acercarse a culturas que desconocen y que, en muchos casos, les pillan demasiado lejos para vivirlas por ellos mismos.

Ya sea por mera curiosidad o porque desean ellos mismos mudarse allí, son muchos los creadores de contenido dedicados a este ámbito que han conseguido aglutinar una gran comunidad. Especialmente generan interés los lugares más lejanos y distintos, aunque otros que se encuentran en el mismo continente también despiertan curiosidad.

Alemania, Irlanda o Noruega son algunos de los destinos más elegidos. Sin embargo, si hay uno que destaca por encima del resto es Suiza. Los altos sueldos y la capacidad de ahorro son los principales motivos por los que estas personas generalmente deciden marcharse y sus vídeos contribuyen a crear la idea de que este país es el mejor lugar para mejorar la capacidad económica.

Bandera de Suiza. (Adobe Stock)

Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta que existen otras circunstancias y realidades. A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido @ilacora, española que vive en Suiza desde hace ocho años, ha explicado cómo está siendo su experiencia en el país.

“No te creas que mañana me voy a poder comprar un barco”

“Suiza es uno de los países más ricos del mundo”, destaca la española. Con su altísima renta per cápita y su economía diversificada y estable, es un país profundamente atractivo para quienes buscan ganar más dinero. Sin embargo, la creadora de contenido señala que es importante matizar esto: “¿Eso significa que todos los que vivimos en Suiza somos de clase alta? Spoiler: no. Seguimos siendo mortales viviendo de alquiler y pagando facturas muy altas“. Y es que, al igual que los salarios son más elevados, también lo es el coste de vida.

Para todas aquellas personas que se pregunten que, teniendo esto en cuenta, cuál es el motivo por el que la española vive en Suiza, ella responde: “Si me preguntas a mí, te diré que ahorro más de lo que lo hacía en España, pero no te creas que mañana me voy a poder comprar un barco”.

Es importante, por tanto, para ella, no generar la idea de que las personas que se marchan a vivir a Suiza se harán ricos en pocos años, aunque no niegue que la capacidad de ahorro sí aumenta. “Sobrevivimos en Suiza, te vienes por el trabajo y te quedas por otras razones varias: seguridad, oportunidad, orden, paisajes, cultura y, evidentemente, la capacidad de ahorro”, enumera la mujer española algunas cualidades del país.

“Con esto he querido decir que no es oro todo lo que reluce y que te informes bien antes de venir”, indica, “porque no es lo mismo escuchar a alguien con condiciones de estudiantes o de au pair que escuchar a una persona adulta que lleva más de ocho años viviendo en el país helvético”. Tal y como señala la española, “las situaciones o escenarios con los que te puedes encontrar son un tanto diferentes”, por lo que es importante poner en una balanza todos los aspectos para valorar si merece la pena marcharse o no.