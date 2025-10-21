Todos los looks de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias: su transformación de princesa a reina

La reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2023. (Europa Press)

Este próximo viernes, 24 de octubre de 2025, se celebra uno de los eventos más destacados en la agenda de la Casa Real: los Premios Princesa de Asturias. Como cada año, el rey Felipe VI y su familia —la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina emérita Sofía— se trasladan hasta Oviedo para asistir a la entrega de estos prestigiosos galardones.

En esta edición, los premios reconocen la trayectoria de figuras de gran relevancia internacional como el escritor Eduardo Mendoza, la leyenda del tenis Serena Williams o el economista y expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, entre otros.

Más allá del componente institucional, uno de los focos habituales de atención será, una vez más, la reina Letizia. Los Premios Princesa de Asturias se han convertido en una cita clave para ella, no solo por su papel como figura central de la monarquía, sino también por el impacto que genera su estilo. Letizia cuida al máximo cada detalle de su vestuario en este evento, apostando por diseños elegantes, piezas de autor y estilismos que marcan tendencia y acaparan titulares.

A continuación, repasamos todos sus looks a lo largo de los años y cómo ha evolucionado su estilo desde que asistiera por primera vez como princesa hasta consolidarse como reina.

2024

La reina Letizia a la salida del Hotel Reconquista para dirigirse al Teatro Campoamor ante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024', a 25 de octubre de 2024, en Oviedo, Asturias (España) (José Ruiz / Europa Press)

El pasado 2022 Letizia brilló con un vestido negro de Carolina Herrera. Un diseño en crepé, de largo midi, manga larga y silueta recta, que destaca por su escote asimétrico con un llamativo volante, dejando su hombro derecho al descubierto. Una pieza sobria y elegante, ideal para la ocasión.

Para completar el estilismo, la Reina ha apostado por unos zapatos destalonados de piel negra con un tacón muy bajo, una elección pensada para sobrellevar las molestias causadas por su neuroma de Morton. Como toque final, ha lucido unos pendientes de diamantes con pavé negro firmados por De Grisogono, que han añadido un brillo sutil pero distinguido al conjunto.

2023

El rey Felipe y la reina Letizia en los 'Premios Princesa de Asturias 2023'. (Europa Press)

En la edición de 2023, la reina Letizia acudió al Teatro Campoamor de Oviedo con un look en el que el negro fue el absoluto protagonista. Lució un vestido entallado de Carolina Herrera, con escote asimétrico y una sola manga, que aportaba un aire seductor y elegante al conjunto, en línea con su estilo más reciente.

Para completar el estilismo, eligió los Gatsby Sling 75 Soft Gold de Aquazzura, unos zapatos destalonados con tira transparente, acabado joya y tacón de 7,5 centímetros, valorados en 995 euros. Como complementos, Letizia optó por pendientes de aro oversize, su habitual anillo de Coreterno y un clutch de raso negro de Lambertson Truex, una pieza clásica de su fondo de armario.

2022

Premios Princesa de Asturias 2022. (Europa Press)

El año pasado la Reina congregó una gran cantidad de miradas no solo por su look, también por su maquillaje y es que era la primera edición sin mascarilla tras dos ediciones con ella a causa del coronavirus. Para la cita Letizia eligió un vestido de Carolina Herrera valorado en 7.000 euros, en blanco y negro, que destaca por tener bordados florales en los hombros y el escote. De largo midi, tiene también un sutil fruncido en la zona de la cintura

Lo combinó con unos llamativos zapatos de tacón bajo, también llamados kitten heel, algo nuevo para ella y que podría tener que ver con la dolencia que sufre en uno de sus pies, un neuroma de Morton. Se trataba de un calzado de ante, de la firma Isabel Abdó, de color negro, destalonados y con hebilla en la zona del empeine. En cuanto a las joyas, llevó unos pendientes de diamantes que le regaló el emir de Catar durante una visita a España.

2021

Premios Princesa de Asturias 2021. (Casa Real)

The 2nd Skin Co. fue la marca elegida por la Reina para los premios de 2021. Una pieza arriesgada, de silueta estilo new look, que había estrenado semanas antes y con la que volvía a causar sensación. Se trata de un vestido de color negro, hecho a medida para ella y que destaca por el gran vuelo de su falda fruncida, potenciado por dos lazos.

Lo conjugó con un cinturón fino, salones de Manolo Blahnik a tono y las pulseras gemelas de Cartier y los pendientes de chatones, pertenecientes al joyero real.

2020

Consciente de que sus hijas merecían un protagonismo especial, en esta cita la Reina optó por un traje discreto y muy elegante, uno de los más aplaudidos de su ropero. Se trata de un vestido de Delpozo que ya había llevado en varias ocasiones, de color azul oscuro, escote barco, silueta lápiz, manga francesa y decorado con una gran flor sobre el hombro derecho.

Este look fue todo un hito, pues era la primera vez en 16 años que no estrenó pieza ni vistió de Felipe Varela. Eligió complementos a tono, salones clásicos y cartera de mano alargada. Como joyas, lució los pendientes de Chanel de oro blanco y diamantes con forma de estrella.

2019

2017 fue el último año, hasta la fecha, que Letizia confió para estos premios en Felipe Varela, el que era su diseñador de cabecera. Fue un rotundo éxito, pues escogió el color que mejor le sienta, el rojo, en una pieza ceñida a la cintura, de manga corta, falda plisada y pedrería.

Llevó sandalias a tono, un clutch de mano en color plata y los pendientes de rubí y diamantes pavé en forma de lágrima.

2018

Pocos años ha brillado tanto como en 2018, en el que se enfundó un original vestido brocado, de efecto metalizado y fondo oscuro muy llamativo. Una pieza de Felipe Varela, como era habitual en aquel momento, que combinó con unos peep toes semitransparentes en negro, cartera de mano a tono y unos pendientes que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia.

2017

Para el año 2017 se dejó llevar por la inspiración oriental y escogió un favorecedor traje de color blanco, bordados de cristal negro Swarovski de estilo floral, cuello de estilo Mao y falda vaporosa. Era de Felipe Valera y lo conjugó con una cartera de mano de raso negro y unos altísimos salones acharolados.

Además, Leizia escogió unos pendientes de De Grisogono, confeccionados en diamantes pavé negros, y una de las pulseras de Cartier, realizada en oro blanco y diamantes.

2016

La reina Letizia jugó a la dualidad en 2016 con esta pieza que combinaba el nude y el negro. También de Felipe Varela, este vestido cóctel era de tirantes y falda evasé y destacaba por su nude, que contrastaba con los bordados de cristales negros de Swarovski.

Eligió para la ocasión complementos coordinados: cartera de mano negra y sandalias en color beige de Magrit. Los pendientes eran los de diamantes negros y con forma de lágrima de De Grisogono.

2015

El estilismo de la reina Letizia en los Premios Princesa de Asturias 2015 estaba compuesto por un vestido de seda cady ajustado a la cintura y una vaporosa falda de volantes muy original, y es que tenía un degradado en negro, gris y blanco.

Acompañó la pieza con unos zapatos de Magrit de color negro y una cartera de mano de Felipe Varela, la misma firma que le confeccionó el vestido. Como joyas, la mujer de Felipe VI llevó unos pendientes de perlas blancas y brillantes de Ansorena y un collar perteneciente a las conocidas como joyas de pasar.

2014

Premios Princesa de Asturias 2014. (Europa Press)

En el año 2014 quiso hacer un guiño a su Asturias natal y llevó un vestido en azul oscuro. Una creación también de Felipe Varela de silueta lápiz que sorprendía por llevar una malla azul zafiro superpuesta y confeccionada en cristales negros y mate. Para los pies, unos salones azules de Magrit y en la mano una cartera pochette de raso azul noche.

2013

Premios Princesa de Asturias 2013. (Europa Press)

El del año 2013 ha sido uno de los looks más alabados de la Reina, que se enfundó un vestido de inspiración años 40 de Felipe Varela. Confeccionado a mano en georgette de seda, era de color verde y estaba bordado en cristales de esmeralda, jade y diamantes negros. También tenía manga larga semitransparente, falda con vuelo y escote tipo barco. Como complementos llevó un clutch pochette de charol y zapatos a tono.

2012

Premios Príncipe de Asturias 2012

Demostrando que en ocasiones ‘menos en más’, en 2012 se decantó por una sencilla combinación en blanco y negro, un conjunto también firmado por Felipe Varela y compuesto por una falda y una blusa. En cuanto a la parte superior esta era de color negro, manga tres cuartos y estaba decorada con rosas. La falda era de gasa blanca y tenía vuelo ligero. Lo conjugó con unos zapatos altos de color beige y un cartera de color negro,

2011

Premios Príncipe de Asturias 2011. (Europa Press)

Letizia optó por los tonos tierra de cara a este año, apostando por un traje de tul en colores tostados y decorado con bordados florales. Era un diseño de Felipe Varela y lo combinó con un recogido elegante para el pelo y salones acharolados de Magrit.

2010

Premios Princesa de Asturias 2013. (Europa Press)

Los años 50 parece que fueron la inspiración del estilismo del 2010, en el que la reina Letizia se dejó ver con un vestido de cóctel negro, manga hasta el codo, cintura estrecha y largo hasta la rodilla que sorprendía por su brillo y tela de estilo crochet.

2009

Premios Príncipe de Asturias 2009. (Europa Press)

El negro siempre es una gran opción, y así lo demostró Letizia en 2009, cuando lució un traje de este tono. Felipe Varela diseñó para ella un vestido entallado y decorado con aplicaciones que conjugó con una chaqueta de punto a tono, un complemento que no ha vuelto a llevar desde entonces. Como calzado se decantó por unos salones con plataforma de Magrit, uno de sus must en aquella época.

2008

Premios Príncipe de Asturias 2008. (Europa Press)

Fue el año del encaje y es que llevó un vestido de este diseño. Un traje de un ligero color azul celeste que se terminaría convirtiendo en uno de sus favoritos, pues lo lució posteriormente en varias ocasiones. También era de Felipe Varela y lo llegó junto a una cartera de mano a tono y decorada con una hebilla dorada y unos peep toes plateados con detalle de flor al lateral. En cuanto a las joyas, pendientes de Yanes en forma de flor y un collar en blanco y gris de Tous.

2007

Premios Príncipe de Asturias 2007. (Europa Press)

Si algo destaca en el conjunto que lució Letizia en 2007 son las medias de color blanco, pues desde entonces las ha lucido en muy pocas ocasiones, prefiriendo optar por llevar las piernas desnudas.

En esa ocasión, sin embargo, las llevó para conjugar con un vestido blanco y de bordados que no ha vuelto a sacar mucho del armario. Estaba decorado con cristales plateados y lo llevó además con un bolero a tono de tejido crepé, todo ello de Felipe Varela.

2006

Premios Príncipe de Asturias 2006. (Europa Press)

Tras faltar en los premios de 2005 debido al inminente nacimiento de la princesa Leonor, al año siguiente Letizia acudió con un look premamá, pues estaba embarazada de la infanta Sofía. Optó por un vestido de color rosa pastel que se ajustaba ligeramente a su figura y decorado con bordados en el bajo de la falda y lo combinó con una chaqueta tweed con lentejuelas. Todo ella era de Felipe Varela. Como joyas, unos pendientes largos de perlas que añadían solemnidad al conjunto.

2004

Premios Príncipe de Asturias 2004. (RTVE)

En octubre de 2004 Letizia hizo su gran debut. Era su primer año en los entonces conocidos como Premios Príncipe de Asturias y confió en Felipe Varela. Ha sido uno de los pocos años que no ha llevado vestido, sino un conjunto compuesto por falda, blusa y abrigo, todo ello a juego y de un tono crudo. Lo conjugó con zapatos destalonados a tonos y un clutch de tipo joya.