‘El salvador del euro’ Mario Draghi, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025

Fotografía de archivo del ex primer ministro italiano y expresidente del Banco Central Europeo, el economista Mario Draghi. (EFE/LUDOVIC MARIN)

El presidente del Banco Central Europeo (2011-2019) y presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia (2021-2022), Mario Draghi, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2025. El jurado ha leído el fallo este miércoles a las 12.00 horas en el Salón Regenta del Hotel Barceló Cervantes de Oviedo.

Esta candidatura ha sido propuesta por Ricardo Martí Fluxá, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025. A este premio, último de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLV edición, optaban un total de 31 candidaturas de 13 nacionalidades.

Mario Draghi nació en Roma (Italia) el 3 de septiembre de 1947. En 1970 se licenció en Economía por la Universidad de La Sapienza de su ciudad natal y, posteriormente, amplió su formación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), donde se doctoró en 1976. Fue profesor de las universidades italianas de Trento, Padua, Venecia y Florencia, y en 1985 fue nombrado director ejecutivo del Banco Mundial, cargo que desempeñó hasta 1990. Entre 1991 y 2001 fue director general del Tesoro italiano durante diez gobiernos de diferentes ideologías.

Presidente del BCE y primer ministro de Italia

Posteriormente se incorporó a la firma Goldman Sachs, de la que fue vicepresidente para Europa. En 2005 fue nombrado gobernador del Banco de Italia y en 2011 asumió la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), cargo que ocupó hasta 2019 y que ahora ocupa Christine Lagarde. En febrero de 2021, después de un período de inestabilidad en la política italiana, recibió el encargo del presidente de la República Italiana, Sergio Matarella, de formar un nuevo gobierno, y tomó posesión como presidente del Consejo de Ministros, cargo del que dimitió en octubre de 2022.

A lo largo de su trayectoria como economista y estadista, Mario Draghi ha sido considerado una figura clave en la defensa de la integración europea y la cooperación internacional. Calificado por algunos como ‘el salvador del euro’, su labor como presidente del BCE fue ampliamente reconocida por su firme compromiso con la estabilidad de la moneda única y con los valores fundamentales de la Unión Europea (Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017).

Durante la crisis de deuda soberana originada en 2008, su declaración de que el BCE haría “lo que fuera necesario” para preservar la moneda única fue un hito que restauró la confianza de los mercados y reforzó la cohesión del proyecto europeo. El denominado ‘Plan Draghi’, iniciado en 2015 y mantenido hasta 2018, buscaba reducir la inflación al nivel del 2%, fijado por el BCE y sostener el crecimiento económico de los países de la Unión a través de la compra de activos públicos y privados.

A pesar de que este plan recibió críticas sobre su eficacia y sus posibles efectos negativos en el sistema financiero, muchos expertos han destacado que se trató de una herramienta fundamental para la salvación de la economía europea en una de las crisis más graves de las últimas décadas. Posteriormente, como primer ministro de Italia, Draghi lideró un gobierno de unidad nacional con perfil técnico, apoyado por fuerzas parlamentarias de ideología diversa, enfocado en ejecutar reformas estructurales y gestionar eficazmente los fondos del programa de recuperación Next Generation EU.

En ese rol, promovió el multilateralismo, la cooperación entre los Estados miembros de la UE y el fortalecimiento del papel de Europa en la escena global, defendiendo políticas comunes en materia de salud, transición energética y digitalización. Reconocido por su independencia y su visión de largo plazo, Draghi ha abogado persistentemente por una Europa más unida, resiliente y solidaria.

El ‘Plan Dragui’ para hacer competitiva a la UE

A nivel internacional, ha mantenido estrechos vínculos con las principales democracias del mundo, contribuyendo a alinear la respuesta europea ante desafíos como la pandemia, el cambio climático o los conflictos geopolíticos. En 2023, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a Draghi la elaboración de un informe sobre la competitividad de Europa, subrayando su continuo compromiso con el fortalecimiento institucional y económico del continente.

El informe, presentado en 2024, insiste en la importancia de reforzar los lazos de la Unión y de elaborar una estrategia común para el crecimiento y la mejora de la competitividad, centrada en tres transformaciones: innovación, descarbonización y seguridad económica. Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, Draghi ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Gran Collar de la Orden del Infante Don Enrique de Portugal, la Cruz Federal de la República de Alemania al mérito, la Orden del Príncipe Yaroslav el Sabio de Ucrania, el Global Citizen Award del Atlantic Council (EEUU, 2015), el Premio Europeo Carlos V (España, 2024) y el PoliTO Foresight and Innovation (Italia, 2025), entre otros.

En 2012 fue nombrado ‘Person of the Year’ por el periódico Financial Times. Draghi es miembro, además, de la junta directiva del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (EEUU) y honorario de la Brookings Institution y el Institute of Politics de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard (EEUU).

Noticia elaborada por Europa Press