Arnold Schwarzenegger, sobre el magnesio: “Yo lo tomo y me siento menos aturdido”

El nombre de Arnold Schwarzenegger se ha extendido por todo el globo terráqueo al haberse consolidado como una de las principales figuras del cine de acción gracias a películas como “Terminator” y “Depredador”. Aunque el actor saltó a la fama con esos trabajos y marcó un antes y un después en Hollywood, Schwarzenegger ha tenido una repercusión tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es que, el originario de Austria ha sido fisicoculturista e incluso llegó a ser el gobernador de California durante ocho años. Por lo que ha dejado una gran huella tanto para grandes artistas como en varias generaciones de estadounidenses.

Uno de los aspectos que vienen a la cabeza cuando se piensa en Schwarzenegger es su fuerza física y carisma en pantalla. Aunque la segunda es complicada de conseguir, para la primera hay diferentes métodos. Uno de ellos, recomendado por el propio actor, es el uso de L-treonato de magnesio como suplemento para mejorar el bienestar diario. “Yo lo tomo y me siento menos aturdido y más concentrado por la mañana”, ha asegurado el exgobernador, despertando la atención en torno a los beneficios de este compuesto para la salud física y mental.

Los dos suplementos que usa el actor para mantener su apariencia sana

El bienestar físico y emocional es uno de los grandes desafíos en la vida cotidiana. El estrés, las demandas laborales y los cambios en los hábitos pueden causar dolor, agotamiento, ansiedad, nerviosismo y otros malestares que afectan tanto al cuerpo como a la mente. Los especialistas de la Mayo Clinic subrayan la importancia de mantener una rutina saludable, privilegiando tanto la higiene física como la salud mental. La calidad del sueño también cumple un papel central en este proceso.

Para alcanzar estos objetivos, numerosos estudios científicos recientes han examinado el potencial impacto del L-treonato de magnesio sobre el sueño y el rendimiento mental. De acuerdo con dichas investigaciones recogidas igualmente por RAC1, se dividieron a un conjunto de adultos con dificultades leves de descanso en dos grupos: uno ingirió 1 gramo de L-treonato de magnesio durante 21 días y el otro recibió un placebo. Transcurridas tres semanas, el grupo que consumió magnesio experimentó mejoras en la calidad del sueño profundo y de la fase REM, lo que se tradujo en una sensación de mayor energía y alerta al día siguiente.

Los suplementos están de moda y los de magnesio son de los más vendidos

Esta evidencia coincide con el testimonio de Schwarzenegger. Para el reconocido exdeportista, los suplementos alimenticios cumplen una función relevante con el paso de los años y la llegada de nuevos retos en la salud. En declaraciones recientes, afirmó que el uso de otros suplementos “me alargan la vida e incluso ayudan a mantener un peso saludable”. Uno de los que aconsejan los profesionales de la Mayo Clinic son el consumo de frutos secos; pues serían una fuente rica en ácidos grasos insaturados y otros nutrientes, con facilidad de transporte y almacenamiento.

En este sentido, otro estudio amplio basado en 86 ensayos aleatorios ha servido para respaldar los beneficios de este alimento. El motivo: los resultados indicaron que los frutos secos no se asocian directamente con un incremento de peso corporal. Incluso algunos sujetos del análisis presentaron una reducción de la grasa corporal, lo que fue atribuido a la combinación de proteínas, fibra y grasas saludables presentes en estos alimentos. Aun así, es aconsejable contactar con nuestro médico para la incorporación de cualquier suplemento.