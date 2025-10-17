Juan Nattex, experto en descanso, puntúa algunos hábitos: “Dormir a la misma hora es más importante que dormir ocho horas”

El experto en descanso Juan Nattex puntúa algunos hábitos para conciliar el sueño. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @nattex.juan/TikTok)

Conciliar el sueño es un ritual único para cada persona: hay quienes optan por deslizar un rato en sus teléfonos móviles por el “para ti” de TikTok o quienes prefieren leer un par de capítulos de un libro; los que son incapaces de dormir sin pijama y a los que les sobra la ropa; quienes necesitan dormirse y despertarse siempre a la misma hora o quienes solo se rinden al sueño cuando este les llega, sin necesidad de horarios.

Aunque cada persona cuenta con sus propios hábitos, los expertos señalan que para un correcto descanso es importante seguir algunos específicos. Por ejemplo, intentar evitar en la medida de lo posible las pantallas justo antes de irse a la cama, puesto que la luz azul de estas reduce la producción de la melatonina (una de las hormonas implicadas en el proceso del sueño) o no cenar demasiado tarde.

Juan Nattex, experto en descanso, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok (@nattex.juan) en el que puntúa algunos hábitos que la gente suele tener antes de irse a la cama. Tal y como él mismo señala, “cada cuerpo es un mundo”, por lo que hay quienes cuentan con otras rutinas específicas que les funcionan bien. Lo importante es adaptarse a las necesidades de cada uno y conocer qué es lo que permite a cada persona conciliar el sueño, pero existen varios consejos avalados por estudios científicos.

Para un correcto descanso, existen rutinas que pueden favorecer la conciliación del sueño (Freepik)

De beber agua antes de dormir a la siesta

El primer hábito que Nattex puntúa es el de dormir con pijama y, ante la sorpresa de muchos usuarios en los comentarios, el experto ha indicado que es “mejor dormir sin ropa”: “Dos de diez”. Esto puede deberse a que se facilita así que el cuerpo se enfríe de forma natural, ayudando a entrar más rápido en las fases profundas del sueño, o porque permite que la piel respire mejor y se reduzca la humedad.

Sin embargo, si hace demasiado frío o la persona tiene piel muy sensible o alergias, esto podría no resultar beneficioso porque podría provocar un peor descanso o irritación si las sábanas no están limpias y suaves.

El experto en sueño también explica que “hidratarse antes de dormir aumenta las posibilidades de despertarse para ir al baño”, por lo que es mejor no beber demasiada agua antes de irse a la cama.

Uno de los aspectos que Nattex más suele destacar en sus vídeos es el mantenimiento de rutinas de sueño. Dormir siempre a la misma hora “es más importante incluso que dormir ocho horas”, explica. La clave no se encuentra en la cantidad, sino en la calidad de estas y tener una rutina en este aspecto ayuda a aumentarla.

Con respecto a la siesta, que se emplea en muchas ocasiones para recuperar horas de sueño si se ha pasado mala noche o se considera que no se han dormido las suficientes, Juan Nattex la puntúa con un “dos de diez”: “El cuerpo no tiene una batería de horas de sueño, no funciona. Solo te vas a levantar más aturdido”. Además, explica que lo más beneficioso es dormir siestas de veinte minutos, pues más “hace el efecto contrario”.

Dr López Rosetti - Dormir Bien

Hay otros tres hábitos que el experto en sueño puntúa positivamente: dormir en una habitación fría, ya que “lo ideal es que esté entre 18 y 20 grados”; “tomar el sol por la mañana”, que es “muy importante” porque ayuda a la producción de melatonina durante la noche y le indica al cerebro que “ya es de día”, y hacer ejercicio por la tarde, pero “siempre que no sea muy intenso”, pues puede llevar a una activación excesiva y producirse justo lo que se pretende evitar, que es la dificultad para conciliar el sueño.

Juan Nattex también es claro con respecto a tomar pastillas para dormir. Hay personas que, por prescripción médica, las necesitan. El experto señala que este es el único motivo por el que podría resultar beneficioso para alguien. Cuando esto no sea así, recomienda trabajar el resto de hábitos durante el día.