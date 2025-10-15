Qué pasa si tomo hierro y calcio a la vez

Suplementos (AdobeStock)

Aunque el hierro y el calcio son minerales esenciales para el cuerpo humano, tomarlos al mismo tiempo puede tener una serie de consecuencias para el organismo. Ambos cumplen funciones vitales, pues el hierro transporta oxígeno en la sangre y el calcio fortalece huesos y dientes, pero su relación dentro del cuerpo no siempre es armoniosa.

Según MedlinePlus, la combinación de suplementos de hierro y calcio, o incluso el consumo de productos lácteos junto con hierro, puede reducir la absorción de este último. La explicación está en el intestino delgado, donde se produce la mayor parte de la absorción de minerales. Allí, el calcio y el hierro compiten por los mismos transportadores, unas “puertas” celulares que permiten su entrada al torrente sanguíneo.

Cuando ambos minerales están presentes al mismo tiempo, el calcio tiende a imponerse, dejando al hierro con menos oportunidades de ser absorbido. El resultado es una menor eficacia de los suplementos de hierro, y en algunos casos, el riesgo de mantener o agravar una deficiencia de este mineral. Por tanto, no se debe tomar leche, calcio ni antiácidos al mismo tiempo que los suplementos de hierro. La recomendación general es esperar al menos dos horas entre uno y otro.

Cuando el hierro no se absorbe adecuadamente, el cuerpo puede mostrar signos de anemia ferropénica, una condición caracterizada por cansancio, palidez, debilidad y dificultad para concentrarse, explica la Clínica Mayo. En personas con deficiencias graves, los suplementos de hierro son esenciales para restablecer los niveles normales, pero si se combinan con calcio o con alimentos ricos en este mineral, su efectividad disminuye.

Los profesionales de la Clínica Mayo advierten que los suplementos de calcio también pueden interferir con la absorción de otros minerales, como el zinc y el magnesio. Sin embargo, la interacción con el hierro es especialmente relevante porque este último es más sensible a los competidores intestinales. Por su parte, MedlinePlus señala que los antiácidos que contienen calcio o aluminio pueden obstaculizar la absorción del hierro si se consumen de forma simultánea.

Episodio: Los huesos y el calcio.

Cómo evitar la interferencia

La solución no pasa por dejar de consumir ninguno de los dos minerales, sino por organizar su ingesta de manera estratégica. Los expertos de MedlinePlus recomiendan separar los suplementos de hierro y calcio en diferentes momentos del día: por ejemplo, tomar el hierro en la mañana, preferiblemente con el estómago vacío o acompañado de alimentos ricos en vitamina C, que mejora su absorción, y reservar la ingesta del calcio para la tarde o la noche.

Asimismo, conviene evitar acompañar el hierro con café, té, cereales integrales o productos lácteos, todos ellos conocidos por reducir su absorción. En cambio, un vaso de zumo de naranja o de limón puede ser un aliado eficaz.

Para quienes reciben tratamiento por deficiencia de hierro, seguir estas recomendaciones puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una anemia persistente. Los médicos de la Clínica Mayo también subrayan la importancia de consultar con un profesional de salud antes de combinar suplementos, ya que cada organismo tiene necesidades y tolerancias diferentes.