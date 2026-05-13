Control parental, identificación obligatoria y límites de edad: los españoles reclaman mayor regulación en el mundo digital

FOTO DE ARCHIVO: Las aplicaciones Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit se muestran en un teléfono móvil. (REUTERS/Hollie Adams)

El entorno digital es, para un 69% de los españoles, un espacio de desprotección. Las estafas y robos (48%), la falta de control en los datos personales (48%), la suplantación de identidad (30%) o el acoso y el hostigamiento (19%) son algunos de los principales riesgos que identifican, según la Encuesta sobre Percepción social de los Derechos Digitales en España, presentada este miércoles en el I Encuentro de Derechos Digitales en Barcelona.

La investigación, elaborada por Fundación la Caixa, Red.es, Fundación Hermes y la Universidad de Barcelona ha contado con la participación de 2.500 ciudadanos y muestra una clara conclusión: los españoles reclaman mayor regulación en el mundo virtual para defender sus derechos digitales. “Ya no hay excusa, han caído los argumentos que decían que no hay que regular. La única vía que hay es la regulación de la tecnología digital y es el escudo democrático digital del que nos estamos dotando”, ha valorado la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz.

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Aunque al 70% le es familiar el término derechos digitales, el 28% no sabría explicar lo que son. En general, los españoles se refieren con este término a la privacidad y protección de datos (96%), la protección ante situaciones de acoso (94%), el borrado de información personal (89%), el acceso asequible a internet (81%) o la libertad de expresión en plataformas digitales (76%), entre otros. “Son cuestiones que la ciudadanía no solo considera importantes, sino que demanda que sean protegidas por las administraciones públicas”, ha explicado Jordi Muñoz, uno de los autores principales del estudio.

Un lugar inseguro para los menores

FOTO DE ARCHIVO: Adolescentes miran las pantallas de sus teléfonos móviles. (REUTERS/Manuel Ausloos/Foto de archivo)

La percepción de inseguridad en la red varía según la edad o el nivel educativo. Aquellos con educación obligatoria se sienten menos protegidos en las redes (69%) en comparación con aquellos que tienen estudios superiores (35%). Mientras el 90% de los menores de 44 años las considera fáciles de usar, frente al 46% entre mayores de 60 años.

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Pese a las diferencias, la ciudadanía comparte preocupaciones, principalmente por la seguridad de los niños: el 95% de los españoles considera que los menores están poco o nada seguros en el entorno digital. Su protección requiere límites, en opinión de la ciudadanía, que muestra un amplio consenso para implantar medidas de protección como el control parental (96%), una edad mínima para el uso de smartphones (91%) y una regulación de la publicidad dirigida a menores (96%).

Para el resto de usuarios, las restricciones propuestas reciben un apoyo mayoritario, pero con menos consenso. El 71% apoya implantar la identificación obligatoria para participar en redes sociales, mientras que un 24% defiende la participación anónima; el 77% pide más regulación de la inteligencia artificial y más de la mitad prefiere ralentizar su desarrollo, mientras que el 49% considera que la IA tendrá efectos positivos para la gente.

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Según la encuesta, existe un consenso sobre el exceso de poder de las empresas tecnológicas, tanto a nivel económico (88%) como en relación con la acumulación de información personal (85%). Así, un 39% las considera responsables de garantizar los derechos digitales de quienes utilizan las plataformas. El 45%, sin embargo, pide que sean las administraciones públicas quienes tomen este papel.