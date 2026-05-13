España

Un estudio lo confirma: si tu gato doméstico tiene acceso al exterior, tiene las mismas probabilidades de contraer una enfermedad contagiosa que uno callejero

Este riesgo se produce incluso si el animal está vacunado y recibe atención veterinaria

Guardar
Google icon
Los gatos domésticos con acceso al exterior sin supervisión sufren el mismo riesgo de portar patógenos que los callejeros. (Magnific)
Los gatos domésticos con acceso al exterior sin supervisión sufren el mismo riesgo de portar patógenos que los callejeros. (Magnific)

La presencia de mascotas en los hogares continúa aumentando, especialmente si hablamos de gatos. Muchas personas reconocen que prefieren a estos animales por encima de los perros debido a su mayor independencia o al hecho de que no deben sacarlos a pasear varias veces al día. Así, son muchos los que optan por dejar la ventana de casa abierta para que el felino pueda salir a la calle cuando lo desee y volver al cabo de unas horas.

Este acto, aunque parece inofensivo, desentraña múltiples riesgos tanto en materia medioambiental como sanitaria. Y es que estos animales domésticos que pueden deambular libremente al aire libre se exponen a una amplia gama de patógenos, incluso si se encuentran vacunados.

PUBLICIDAD

Un reciente estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC) y publicado PLOS Pathogens ha concluido que el riesgo de enfermedad, aunque se asocia comúnmente con los gatos asilvestrados, es también alto para los gatos domésticos con acceso al exterior sin supervisión. Estas tasas se producen incluso cuando el animal recibe atención veterinaria, alimentación regular y refugio.

Para llevar a cabo la investigación, los científicos han analizado datos de 604 estudios que abarcan a más de 174.000 gatos en 88 países. Los investigadores han identificado 124 especies de patógenos, de las cuales 97 pueden infectar a los humanos.

PUBLICIDAD

Los gatos domésticos con acceso al exterior pueden contagiar enfermedades a las personas. (Magnific)
Los gatos domésticos con acceso al exterior pueden contagiar enfermedades a las personas. (Magnific)

Hasta 5 veces más riesgo de portar patógenos

“Esperábamos que los gatos que viven al aire libre tuvieran un mayor riesgo de contraer enfermedades que los gatos domésticos, ya que el abanico de enfermedades a las que están expuestos es mucho menor”, ha señalado la doctora Amy Wilson, autora principal del estudio, profesora adjunta del Departamento de Ciencias Forestales y de la Conservación de la UBC y veterinaria. “Pero nos sorprendió que los gatos domésticos que viven al aire libre presentaran un riesgo de infección general comparable al de los gatos salvajes”.

Así, los gatos domésticos con acceso al exterior tienen entre 3 y 5 veces más probabilidades de portar patógenos zoonóticos que los gatos que viven exclusivamente en interiores. Además, las probabilidades de infección son estadísticamente equivalentes a las de los gatos salvajes.

Esto enfrenta un peligro en materia de salud pública, ya que pueden exponer a sus dueños y al público en general a estas enfermedades. Algunos patógenos incluye agentes como Toxoplasma gondii, causando de las toxoplasmosis; lombrices intestinales; Bartonella, o Leptospira.

Así, aunque los marcos de salud pública se han centrado tradicionalmente en los gatos salvajes, estos resultados resaltan la necesidad de incorporar explícitamente a los gatos domésticos con acceso al exterior en las estrategias de prevención de enfermedades zoonóticas. Para ello, es necesario restringir el vagabundeo sin supervisión y promover prácticas de tenencia responsables.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Restringir el acceso al exterior es sinónimo de protección

El acceso al exterior de los gatos domésticos no solo supone un peligro en cuanto a la salud pública, sino también para la biodiversidad. Estos felinos cazadores matan aves, reptiles y pequeños mamíferos que, además, pueden ser portadores comunes de enfermedades.

Es posible reducir esta exposición a través de patios cerrados, cercas para gatos o paseos con arnés. “Estas opciones reducen considerablemente el riesgo, ya que estos gatos tienen pocas probabilidades de interactuar con animales salvajes u otros gatos callejeros”, señala Wilson. “Las vacunas y la desparasitación por sí solas no son suficientes, puesto que no combaten muchos patógenos potenciales”.

Además, añade que este acceso al exterior sin supervisión “no es esencial para el bienestar de los felinos”: “Si mejoramos la forma en que gestionamos a nuestros gatos, podremos protegerlos, a la fauna silvestre y a las personas”.

Temas Relacionados

AnimalesMascotasInvestigación EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco de flexibilidad de tres minutos que mejorará tu movilidad diaria, según un entrenador

La rutina hace que el flujo sanguíneo circule con normalidad, lo que ayuda a mantener los tejidos sanos y flexibles

El truco de flexibilidad de tres minutos que mejorará tu movilidad diaria, según un entrenador

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | La paciente francesa continúa en estado grave y el español, con síntomas leves

Alfredo Molina, veterinario: “No abandonas a tu mascota solamente cuando la dejas en la calle, lo haces mucho antes dentro de casa”

El experto explica que la ausencia de atención oportuna multiplica el riesgo de enfermedades y acelera el deterioro del animal

Alfredo Molina, veterinario: “No abandonas a tu mascota solamente cuando la dejas en la calle, lo haces mucho antes dentro de casa”

Control parental, identificación obligatoria y límites de edad: los españoles reclaman mayor regulación en el mundo digital

El 70% de la población quiere proteger sus derechos digitales, aunque el 28% no sabe explicar qué son

Control parental, identificación obligatoria y límites de edad: los españoles reclaman mayor regulación en el mundo digital

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

La resolución judicial concluye de que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Real Madrid comunica que la Justicia les exime de cualquier “ilícito penal” en el caso de los conciertos del Santiago Bernabéu

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

ECONOMÍA

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

La isla privada que se vende por 1,44 millones de euros: los propietarios son una pareja de jubilados que van en barco a hacer la compra y al pub

Enrique Riquelme, el empresario con “acento mexicano” al que Florentino Pérez reta por la presidencia del Real Madrid: negocios y conexión con el club

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

DEPORTES

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid