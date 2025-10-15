El Plan Estatal de Vivienda de 7.000 millones de euros que no convence a nadie: el Congreso lo tacha de “insuficiente” y de “anuncio de cartón piedra”

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. (Alberto Ortega / Europa Press)

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha vuelto a recibir negativas a su Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este miércoles, Rodríguez ha presentado ante el Congreso el nuevo paquete de medidas, que contemplan una inversión total de 7.000 millones de euros en materia de vivienda, con el objetivo de aliviar la presión del mercado inmobiliario y paliar el problema del acceso a la vivienda que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es la principal preocupación de los españoles. De esta dotación, el Estado asumirá el 60% mientras que las comunidades autónomas financiarán el 40% restante.

Hace unas semanas, el Ministerio presentó el Plan ante las comunidades autónomas, pero estas dejaron claro su desacuerdo con “aspectos concretos” del proyecto. Durante su primer encuentro, las regiones gobernadas por el Partido Popular acusaron al Gobierno central de actuar con “unilateralidad” y “autoritarismo” durante la elaboración del nuevo Plan. Una semana después, las comunidades presentaron una serie de posibles modificaciones que desde el Ejecutivo aseguraron estudiar.

Ahora, ha sido la mayoría de la Cámara Baja, incluidos los partidos socios del Gobierno, los que han criticado este Plan de Vivienda. Entre ellos están Sumar, ERC o Podemos, que lo ven “insuficiente”; mientras, la oposición, como Vox o el PP, han denunciado que los anuncios del Ejecutivo en materia de vivienda son de “cartón piedra”, y que prometen pero no cumplen.

Sumar considera el plan “insuficiente” por falta de “audacia” y “urgencia”

Desde Sumar, el socio minoritario del Gobierno, el representante de En Comú y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha señalado que el plan presenta algún avance “interesante”, especialmente en lo relacionado con la protección del parque público de vivienda protegida permanente. Sin embargo, también ha afirmado que es “insuficiente” porque no incorpora la “audacia” ni la “urgencia” que esta problemática necesita.

Pisarello ha expresado que la inversión contemplada en el plan, de 840 millones de euros al año, está por debajo a la prevista para defensa y compra de armamento, que “pretende crecer entre cinco y diez veces más”. Además, ha instado a la ministra Rodríguez a adoptar medidas fiscales que sancionen la especulación inmobiliaria y a garantizar la vivienda como un derecho constitucional.

ERC sostiene que el plan “no debería servir para sustituir a las autonomías” y Junts aclara que lo importante “es cumplir” los anuncios

Los partidos catalanes tampoco están muy contentos con la propuesta. Por parte de Esquerra Republicana, la portavoz de vivienda en el Congreso, Etna Estrems Fayós, ha afirmado que el programa busca crear una “duplicidad” de órganos a través de la empresa estatal Sepes y asumir competencias que corresponden a las comunidades autónomas, gestionadas en Cataluña por la Agencia de Vivienda catalana.

Fayós sostuvo que “este plan nos parece que debería servir para coordinar y dar apoyo a las autonomías y no para sustituirlas”. Asimismo, ha cuestionado el bloqueo en el Congreso de la proposición de ley respaldado por su grupo, Sumar, Bildu, Podemos y BNG para regular el alquiler de temporada y de habitaciones.

Desde Junts, Marta Madrenas ha considerado que el plan tiene una filosofía “acertada” al plantear que se debe construir más vivienda para enfrentar la falta de oferta en el sector, pero también recordó al PSOE que el desafío “no es dar grandes anuncios, sino cumplirlos”.

Después, la diputada independentista ha reprochado a la ministra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Salvador Illa, la realización de anuncios sobre la creación de nuevas viviendas con cifras “estratosféricas” que, a su juicio, “son mentira y no se podrán cumplir”.

Podemos cuestiona “cuántas viviendas se han construido y cuántas se han entregado”

En el turno del PNV, Maribel Vaquero señaló que su partido comparte el planteamiento general del Gobierno con el Plan Estatal de Vivienda, pero pide que se garantice una gobernanza colaborativa entre todas las administraciones y los agentes implicados, entre ellos también la ciudadanía.

El portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha afirmado que la vivienda continúa como “el principal problema” para las familias españolas, y acusó al Gobierno de limitarse a “ir haciendo una serie de anuncios con la esperanza de que parezca que se hace algo”.

Además, ha recordado que en mayo de 2023, durante la campaña de las autonómicas, Pedro Sánchez prometió 184.000 viviendas en alquiler social, cifra que en las generales aumentó a 200.000. “Señora ministra, ¿cuántas viviendas se han construido y cuántas se han entregado?”, cuestionó el portavoz.

El diputado del Partido Popular y portavoz de Vivienda del en el Congreso, Sergio Sayas. (Jesús Hellín - Europa Press)

La oposición acusa al Gobierno de “anuncios de cartón piedra” y denuncia “inseguridad jurídica” por la Ley de Vivienda

El portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Sergio Sayas, ha criticado a la ministra por realizar “anuncios de cartón piedra” y de “tómbola”, y denunció la “inseguridad jurídica” generada por la Ley de Vivienda, que según sus estimaciones ha provocado la salida de 120.000 pisos del mercado del alquiler.

Desde Vox, Carlos Hernández Quero ha acusado a Rodríguez de mantener un “eterno día de la marmota” en materia de vivienda y afirmó que, sumando las promesas realizadas desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista “le debe a España dos millones de casas”.

*Con información de agencias.