La falta de acuerdos políticos para la vivienda preocupa a los españoles: “Un alquiler en un barrio humilde puede costar 1.500 €, si el salario base es 1.200 €, es inalcanzable"

La falta de acuerdos políticos para solucionar la crisis de la vivienda preocupa a los españoles: "Al final siempre se benefician los mismos"

Los altos precios de la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler, ponen de manifiesto uno de los problemas más importantes del presente español y europeo, la crisis de la vivienda, que afecta principalmente a la población más joven y no presenta una posible solución a corto plazo, debido en parte a la negativa del Gobierno y la oposición a alcanzar un acuerdo común que alivie los mercados tensionados de gran parte de las ciudades españolas.

En la calle, las miradas de la situación son distintas. Desde los más jóvenes, estudiantes, que alquilan habitaciones y ven como los precios de estas son cada vez más elevados, pasando por jóvenes adultos, que ven complicado pagar una hipoteca sin una ayuda inicial de sus familiares; y adultos, con hipoteca o pisos a su nombre, que se encuentran en una situación más favorable, pero ven con preocupación la incertidumbre de las nuevas generaciones.

Debido a la enorme diferencia entre los precios de la vivienda en las principales ciudades y los presupuestos de los jóvenes españoles (entre 25 y 29 años), el 72,8% asegura experimentar estrés al buscar una vivienda, según la última encuesta de HousingAnywhere, que refleja además que, en ciudades como Valencia, los inquilinos buscan pisos con un precio cercano a los 1.100 euros, cuando el precio de un apartamento amueblado alcanza los 1.500 euros. En Madrid ocurre algo similar, el presupuesto medio se sitúa en 1.400 euros, pero las ofertas ascienden hasta los 1.540 euros.

“El precio de la vivienda ha subido bestialmente, igual que los alquileres. Un alquiler en un barrio humilde te puede costar 1.500 euros, si el salario base es 1.200 euros, es inalcanzable”, señala Paloma Barcenilla, abogada de 57 años. Una apreciación similar hace Pedro Ángel Poveda (56), que pone en el centro del problema a los jóvenes: “Tienen pocos recursos y ganan en sus nóminas muy poco dinero, entonces no pueden acceder fácilmente a la vivienda, tanto en alquiler como una hipoteca, como antes nos metíamos. Prácticamente, lo utilizan para vivir al día”.

El informe Los jóvenes y el mercado de la vivienda en 2025, elaborado por Fotocasa Research, señala que, actualmente, un 44% de las personas menores de 35 años se decantan por arrendar debido a que no tienen los ingresos suficientes para comprar una casa, mientras que el 22% están esperando a que los precios bajen para convertirse en propietarios. Este es el caso de Víctor Lázaro, de 33 años y residente de Teruel, que asegura que el principal motivo por el que alquila con su pareja en vez de comprar es el ahorro. “Pagando un alquiler al precio que están ahora mismo, no ahorras todo lo que se podría”, explica. Además, el joven destaca que “no todo el mundo tiene una entrada para dar lo que cuesta ahora un piso” y, para los más jóvenes, “es imposible llegar a no ser que te ayuden por otra parte”.

Los hipotecados fijan la vista en el Euríbor

Durante el segundo trimestre de 2025, el importe medio de las hipotecas firmadas creció hasta los 217.000 euros, un 21,3% más que en enero, según el último informe del Centro de Estudios Trioteca, que refleja además que durante el mes de junio se registraron 2.100 firmas diarias y se espera que el año cierre con más de 525.000 operaciones. Una de las jóvenes que ha conseguido una hipoteca junto a su pareja es Marina Carretero (28), que paga “con mucho esfuerzo”, cuotas al rededor a los 900 euros por un piso en Málaga, a lo que debe sumar otros gastos como luz, agua o internet.

Por su parte, Barcenilla también se encuentra pagando una hipoteca en Madrid: “Claro que me supone esfuerzo, sobre todo cuando suben los intereses, el Euribor. Es un esfuerzo importante para todas las familias, no solo para mí”. Poveda -de edad similar- liquidó su préstamo y es propietario de una casa. “Cuando me muera se lo dejo a mis hijos para que se lo puedan repartir”, señala.

Indignación por la falta de acuerdo político

El Gobierno pretende aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 antes de que termine el año (Composición Infobae España)

Antes esta creciente crisis, los españoles ven con indignación la falta de acuerdos políticos para sacar adelante una nueva ley de vivienda que alivie la tensión del mercado inmobiliario y de facilidades a los ciudadanos para alquilar o comprar un piso. Lo cierto es que desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunciaron la intención de sacar adelante el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pero, tras convocar una Comisión Multilateral junto con las autonomías, no se alcanzó ninguna solución.

“No creo que no han podido ponerse de acuerdo, es que no han querido”, señala Rosa Torres (67), que asegura no sentirse representada por ningún partido ahora mismo. “Incluso me decepciona el que yo voté y me parece vergonzoso que estén jugando y que la mayoría de la gente no pueda acceder a una vivienda, como dice la Constitución”, lamenta.

Carretero, por su parte, considera que “todo lo que sacan” -tanto de un partido como de otro- tiene un interés detrás y el ciudadano es “lo último”: “Al final sus intereses son suyos y el ciudadano es lo último que hay”. Algo similar piensa Raquel Vallejo (25), quien tilda de “frustrante” la falta de acuerdos: “Siendo personas jóvenes nos encontramos en esta situación, no podemos comprar, no podemos alquilar. No nos tienen en cuenta para nada”.

Por su parte, Barcenilla considera que los bloques políticos deben alcanzar un acuerdo y, el Gobierno que esté en el poder, debe facilitar “vivienda social”: “El pueblo necesita ayuda y el Gobierno es el que tiene que darla”. Al igual que las viviendas sociales, otra de las medidas más repetidas es la creación de nueva vivienda, algo de lo que es partidario Poveda: “Hay bastante terreno, se pueden hacer casas, esto disminuiría el precio, pero ahora mismo prácticamente no dejan construir nada, y lo poco que hay es caro”. Además, considera que, para sacar adelante la nueva ley de vivienda, se deben poner de acuerdo las dos mayorías, “no minorías a costa de uno de los partidos”.