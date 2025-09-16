Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 millones de euros para vivienda pública, rehabilitación y ayudas emergentes

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Carlos Luján / Europa Press).

El Gobierno tiene previsto aprobar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-20230 el próximo mes de diciembre, una medida que marcará la política habitacional de España en los próximos años. El programa tiene previsto triplicar la financiación pública, con el objetivo de llegar a tener un parque de vivienda social más amplio y protegido, acercándose a los estándares europeos.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado la “implicación clave” de las comunidades autónomas, que gestionarán el 40% de los recursos asignados.

El proyecto será sometido a consulta pública a partir de este miércoles, 17 de septiembre, y se espera que reciba la luz verde del Gobierno en la segunda mitad de diciembre. Rodríguez ha remarcado que el plan busca el consenso de “todas las administraciones públicas, pero especialmente las comunidades autónomas, con quienes siempre se han negociado estos programas”.

Incremento de la oferta de vivienda pública y asegurar los inmuebles destinados a uso social

El nuevo plan estatal incorporará una inversión de hasta 7.000 millones de euros, una cifra que, según el Gobierno, representa el mayor esfuerzo financiero realizado en esta materia hasta la fecha. El Estado central aportará el 60% de los fondos, mientras que el 40% recaerá en la gestión autonómica, en concordancia con el reparto competencial vigente.

Rodríguez ha destacado que la prioridad es el blindaje del parque público de vivienda. El objetivo, según la ministra, es incrementar la oferta y salvaguardar los inmuebles destinados a uso social frente a la pérdida de patrimonio público que se ha registrado en los anteriores ciclos económicos. Según el reparto previsto, el 40% de los recursos se dirigirá a la promoción y adquisición de vivienda pública nueva.

Esta apuesta busca alinearse con las prácticas de otros países europeos, donde el porcentaje de parque público, en proporción al total del parque inmobiliario, supera con frecuencia los registros españoles. En palabras de Rodríguez, “este esfuerzo milmillonario nos permitirá avanzar hacia la convergencia con Europa en materia de protección social del acceso a la vivienda”.

Prioridades: oferta pública, rehabilitación y ayudas personalizadas

El diseño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una distribución diversificada de la inversión. A la partida destinada a vivienda pública, que absorberá la mayor proporción, se suman otras dos áreas estratégicas. Un 30% de los fondos se destinará a programas de rehabilitación de edificios y barrios, con énfasis en la eficiencia energética y la accesibilidad, y otro 30% irá a ayudas emergentes, que incluyen medidas de emancipación juvenil, reducción de la tasa de esfuerzo financiero y refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha detallado que el plan se articulará en torno a cinco ejes clave: impulso a la construcción y compra de vivienda pública; rehabilitación integral con criterios de sostenibilidad; apoyos específicos para reducir la edad media de emancipación de los jóvenes; medidas para facilitar el acceso asequible y la reversión de situaciones de dificultad en zonas de mercado tensionado.

Además, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha recordado en la misma comparecencia ante los medios que la vivienda continuará siendo una prioridad para el Ejecutivo, con el propósito de garantizar ese acceso como un derecho.

La entrada en vigor del nuevo plan se espera para el inicio de 2026, sujeto a la aprobación parlamentaria y al respaldo financiero conjunto.