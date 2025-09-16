España

Las claves del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030: 7.000 millones de euros para vivienda pública, rehabilitación y ayudas emergentes

El programa, que está previsto que se apruebe en diciembre, contempla que el Estado aporte el 60% de los fondos, mientras que el otro 40% recaerá en las autonomías

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
La ministra de Vivienda y
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. (Carlos Luján / Europa Press).

El Gobierno tiene previsto aprobar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-20230 el próximo mes de diciembre, una medida que marcará la política habitacional de España en los próximos años. El programa tiene previsto triplicar la financiación pública, con el objetivo de llegar a tener un parque de vivienda social más amplio y protegido, acercándose a los estándares europeos.

Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado la “implicación clave” de las comunidades autónomas, que gestionarán el 40% de los recursos asignados.

El proyecto será sometido a consulta pública a partir de este miércoles, 17 de septiembre, y se espera que reciba la luz verde del Gobierno en la segunda mitad de diciembre. Rodríguez ha remarcado que el plan busca el consenso de “todas las administraciones públicas, pero especialmente las comunidades autónomas, con quienes siempre se han negociado estos programas”.

Incremento de la oferta de vivienda pública y asegurar los inmuebles destinados a uso social

El nuevo plan estatal incorporará una inversión de hasta 7.000 millones de euros, una cifra que, según el Gobierno, representa el mayor esfuerzo financiero realizado en esta materia hasta la fecha. El Estado central aportará el 60% de los fondos, mientras que el 40% recaerá en la gestión autonómica, en concordancia con el reparto competencial vigente.

Rodríguez ha destacado que la prioridad es el blindaje del parque público de vivienda. El objetivo, según la ministra, es incrementar la oferta y salvaguardar los inmuebles destinados a uso social frente a la pérdida de patrimonio público que se ha registrado en los anteriores ciclos económicos. Según el reparto previsto, el 40% de los recursos se dirigirá a la promoción y adquisición de vivienda pública nueva.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha destacado que los informes anuales de 2024 y 2025 constatan la existencia de un "exceso de demanda extraordinario" en el mercado de la vivienda que "va a ir probablemente a más en los próximos años" (Fuente: Europa Press)

Esta apuesta busca alinearse con las prácticas de otros países europeos, donde el porcentaje de parque público, en proporción al total del parque inmobiliario, supera con frecuencia los registros españoles. En palabras de Rodríguez, “este esfuerzo milmillonario nos permitirá avanzar hacia la convergencia con Europa en materia de protección social del acceso a la vivienda”.

Prioridades: oferta pública, rehabilitación y ayudas personalizadas

El diseño del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una distribución diversificada de la inversión. A la partida destinada a vivienda pública, que absorberá la mayor proporción, se suman otras dos áreas estratégicas. Un 30% de los fondos se destinará a programas de rehabilitación de edificios y barrios, con énfasis en la eficiencia energética y la accesibilidad, y otro 30% irá a ayudas emergentes, que incluyen medidas de emancipación juvenil, reducción de la tasa de esfuerzo financiero y refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha detallado que el plan se articulará en torno a cinco ejes clave: impulso a la construcción y compra de vivienda pública; rehabilitación integral con criterios de sostenibilidad; apoyos específicos para reducir la edad media de emancipación de los jóvenes; medidas para facilitar el acceso asequible y la reversión de situaciones de dificultad en zonas de mercado tensionado.

Además, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha recordado en la misma comparecencia ante los medios que la vivienda continuará siendo una prioridad para el Ejecutivo, con el propósito de garantizar ese acceso como un derecho.

La entrada en vigor del nuevo plan se espera para el inicio de 2026, sujeto a la aprobación parlamentaria y al respaldo financiero conjunto.

Temas Relacionados

ViviendaAlquilerCompra de ViviendaMercado InmobiliarioGobierno de EspañaCrisis InmobiliariaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Iguana virgen sorprende al mundo tras dar a luz sin contacto masculino: “Uno de los eventos más raros en el reino animal”

El nacimiento de ocho reptiles mediante el proceso natural de partenogénesis fue documentado en el Zoológico de Telford

Iguana virgen sorprende al mundo

De ‘Todos los hombres del presidente’ a ‘Memorias de África’ o ‘Vengadores: Endgame’: las películas más reconocidas de Robert Redford

El actor, productor, cineasta y activista ha fallecido a los 89 años

De ‘Todos los hombres del

Una abogada explica si puedes “llevar a alguien a juicio” por un comentario en redes sociales: “Hay que pensarlo muy bien”

Las instrucciones específicas sobre como actuar ante la ley en los delitos online

Una abogada explica si puedes

El truco de 5 euros que consiguió que un ciclista recuperara su bicicleta robada

Un chico descubre un taller lleno de bicicletas robadas gracias a un rastreador en Países Bajos

El truco de 5 euros

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si se

Un mecánico explica si se puede lavar el coche en la calle: “Si te pilla la Policía...”

El ayuntamiento de Cercedilla anuncia medidas legales contra Ione Belarra e Irene Montero por las protestas de La Vuelta y Más Madrid se desmarca

Francisco Rius, Inspector Jefe de la Policía, aclara si es legal instalar una mirilla digital: “Se está explicando muy mal el tema”

El juez Hurtado rectifica y rebaja la fianza del fiscal general a 75.000 euros tras revisar la doctrina del Tribunal Constitucional

Un matrimonio descubre un invitado secreto en su boda cuatro años después de la ceremonia

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio de la luz en España para este miércoles

El Banco de España mejora en dos décimas su previsón de crecimiento para 2025, hasta el 2,6%

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Dile adiós a la jornada de 37,5 horas”

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”