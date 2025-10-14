España

Irene Rosales, enamorada de nuevo tras su separación de Kiko Rivera: su relación con un empresario sevillano

La exnuera de Isabel Pantoja ha confirmado su romance con un desconocido hombre de 40 años llamado Guillermo

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Irene Rosales parece haber pasado página definitivamente de su matrimonio con Kiko Rivera. Tras su separación del DJ, la influencer ha vuelto a encontrar el amor con un misterioso empresario, un romance que destapaban este lunes Lorena Vázquez y Laura Fa en el pódcast Mamarazzis y que la propia Rosales ha confirmado ante los medios.

Según han revelado las colaboradoras, la persona con la que Irene ha iniciado una relación se llama Guillermo, es un empresario sevillano que ronda los 40 años, también acaba de divorciarse y es padre de un hijo adolescente. Es moreno, con barba y complexión atlética. Además, cuida su cuerpo y “le gustan mucho las mujeres”, ha asegurado Vázquez, insinuando que Irene Rosales podría perder la sonrisa que muestra últimamente “cuando empiece a llegarle información sobre el tal Guillermo”.

“Guillermo tenía tiempo para muchas personas”, ha agregado Lorena Vázquez, enviando un mensaje de aviso a la exmujer de Kiko Rivera: “Cuidado, que no se implique mucho, que a lo mejor se lleva alguna sorpresa”.

Irene Rosales confirma su romance

Tras conocerse la noticia, Irene Rosales ha reaccionado con cautela ante la atención de los periodistas, restando importancia a los rumores y defendiendo el anonimato de Guillermo. “Es una persona anónima. Tampoco se pueden decir muchas cosas de él, ¿eh? Hay que respetar la intimidad de las personas, sobre todo de las que no pertenecen a este mundo”, declaró, mostrando su incomodidad ante la exposición de su nueva relación.

La exnuera de Isabel Pantoja ha asegurado que entiende que se hable de ella por ser una figura pública, pero pide que no se exponga a quienes no forman parte del entorno mediático. Además, la sevillana expresa con claridad su derecho a rehacer su vida: “Todo el mundo tiene derecho a ser feliz de nuevo”, ha afirmado ante las preguntas sobre su nuevo romance.

Según se ha sabido, Irene y Guillermo se conocieron antes de que la sevillana se separase de Kiko Rivera, padre de sus dos hijas, Ana y Carlota. La pareja “se gusta desde hace tiempo, aunque van poco a poco”, ya que la preocupación de Guillermo por proteger a su familia, especialmente a su hijo, ha influido en la decisión de mantener la relación alejada de la exposición pública, han relatado en el citado pódcast.

Esta nueva ilusión llega apenas mes y medio después de que se conociera la separación entre Irene Rosales y Kiko Rivera. Tras una relación de una década y dos hijas en común, la pareja anunciaba su ruptura, que se produjo de manera cordial y con el bienestar de las niñas como máxima prioridad, según relataron.

Mientras Kiko Rivera continúa centrado en su carrera musical y como streamer, Rosales ha retomado su actividad televisiva y ha optado por la discreción en su vida personal. El pasado sábado 4 de octubre, Irene reaparecía en el programa Bailando con las estrellas, donde fue la invitada de la noche y expresó su interés por abrirse a nuevas experiencias tras su divorcio: “Estoy en un momento de mi vida en el que necesito experimentar nuevos retos, experimentar nuevas sensaciones, disfrutar un poco y quitarme problemas de la cabeza”, aseveró, dejando claro que ha dejado atrás los peores momentos de su matrimonio y ahora está centrada en su felicidad.

