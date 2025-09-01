La dura opinión de Isabel Pantoja sobre Irene Rosales en medio de su separación con Kiko Rivera: “Una loba con piel de cordero”

Isabel Pantoja en el escenario de Alcalá de Henares (España). (Francisco Guerra / Europa Press)

La noticia de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha irrumpido en la crónica social con fuerza. Aunque para algunos amigos cercanos era algo previsible, lo cierto es que pocas señales públicas anticipaban este desenlace. Hasta hace apenas unos meses, el DJ compartía mensajes de amor hacia su mujer; de hecho, en junio le dedicó una emotiva carta en redes, y en julio ambos disfrutaban de unas vacaciones familiares en las Islas Baleares junto a sus hijas. Por eso, la confirmación de que su historia sentimental ha terminado ha sorprendido a muchos.

Aunque lo adelantó la revista Semana en su última entrega, fue el propio Kiko quien confirmó la separación a través de un comunicado en sus redes sociales. Con un tono sereno, explicó que no piensa lucrarse con esta situación ni sentarse en un plató para relatar su vida privada. “Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida”, escribió.

Más allá de la ruptura, uno de los aspectos que más interés ha despertado es la reacción de Isabel Pantoja. La relación entre madre e hijo se fracturó hace años tras la emisión del programa La herencia envenenada, en el que Kiko habló de supuestas irregularidades económicas relacionadas con su madre y con la herencia de su padre, Paquirri. Desde entonces, los encuentros han sido escasos y tensos.

Según la periodista Leticia Requejo, la tonadillera tampoco guardaba una buena opinión sobre Irene Rosales. De acuerdo con lo contado en TardeAR, Isabel consideraba a su exnuera una influencia negativa para su hijo: “Isabel estaba acostumbrada a un hijo que no hacía preguntas y por eso no perdona ni a su hijo ni a Irene, que hace el famoso programa de la herencia, que Kiko estaría influenciado por ella. Según dice la Pantoja, tanto a su hijo como a Irene no les gusta trabajar y piensa que a ellos se les ha olvidado que han llegado donde han llegado por ser ‘el hijo y la nuera de’“.

Las palabras atribuidas a Pantoja resultan contundentes. Según la colaboradora, la cantante llegó a describir a Irene como “una loba con piel de cordero”, acusándola de haber dinamitado el vínculo entre madre e hijo y de haber alimentado la distancia que persiste hasta hoy: "Me hablan y os voy a leer textualmente: ‘Isabel se refiere a Irene como una loba con piel de cordero y que considera que la relación entre madre e hijo se ha roto por completo por siempre Kiko ha estado influenciado por ella. Y que además Irene ha querido mover el avispero para que entre madre e hijo la relación sea nula. Es algo que Isabel no le perdona a Irene Rosales".

Irene Rosales y Kiko Rivera, en una imagen de archivo

La imagen de Irene, entre la crítica y el reconocimiento

Estas declaraciones contrastan con el perfil que durante años ha proyectado Irene Rosales. Quienes la conocen destacan su discreción y su empeño en mantener a la familia unida. De hecho, pese a las tensiones con su suegra, siempre intentó que sus hijas mantuvieran un contacto con la abuela. Además, en plena tormenta mediática, decidió apartarse de su trabajo como colaboradora en Fiesta para no avivar los enfrentamientos.

En el mismo programa de Telecinco, se recordó este gesto y se subrayó que Irene había sido un apoyo constante para Kiko en momentos delicados, alejándole de malas compañías y priorizando la estabilidad de su hogar. Un retrato que poco tiene que ver con la visión que, según Requejo, sostiene Isabel Pantoja.