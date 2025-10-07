Nueve años de la boda ‘falsa’ de Kiko Rivera e Irene Rosales: del vestido de la novia al rol de Isabel Pantoja

Irene Rosales y Kiko Rivera, en una boda en Sevilla en 2021. (Firma: Europa Press Reportajes)

El 7 de octubre de 2016, la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, situada a poco más de media hora de la capital andaluza, se convirtió en escenario de uno de los enlaces más esperados del momento: la boda de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Más allá de ser un gran día para la pareja, aquella jornada de viernes se recuerda como una de las últimas ocasiones en las que los Pantoja se reunieron. Kiko no solo consiguió que su madre, Isabel Pantoja, reapareciera ante los focos, también logró que sus dos hermanos paternos, Francisco y Cayetano Rivera, acudieran a la cita. Y, aunque la tensión era evidente —dada la nula relación entre la viuda de Paquirri y los hijos mayores del torero—, todos dejaron a un lado sus diferencias para celebrar el amor entre Kiko e Irene.

Este martes 7 de octubre habrían celebrado nueve años de casados, aunque la reciente separación convierte la fecha en un aniversario amargo, marcado por lo que pudo ser y no fue. Y lo de “casados” va entre comillas porque, tal y como confesó la propia Irene tiempo después, aquella fue una boda falsa. Lo explicó en el programa Viva la vida, desvelando que su unión se formalizó años más tarde, concretamente en 2019, debido a problemas burocráticos con los papeles.

Kiko Rivera e Irene Rosales vendieron la exclusiva de su boda a la revista '¡Hola!'. (¡HOLA!)

“Cuando fui yo a pedir todas las citas para el Ayuntamiento de Castilleja, cada vez que iban a dar cita yo no podía. Tuve que ir posponiéndolo durante meses porque mi padre en esa época estaba muy malo”, relató. El padre de Irene, fallecido en 2020, era una persona dependiente a la que ella se dedicó plenamente.

Rosales añadió entonces: “Se me pasó por completo seguir con el procedimiento de la boda, para mí ya estaba casada en ese momento, no era mi mayor preocupación. No me acuerdo ni del día en el que firmé el papel. Para mí el día de mi boda es el 7 de octubre de 2016”.

Las cifras de la boda de Kiko e Irene: dos vestidos de novia y 300 invitados

La ceremonia religiosa comenzó en la iglesia de San Sebastián, en Sanlúcar la Mayor, y posteriormente se trasladaron a la finca La Hacienda de Los Parrales, donde tuvo lugar el banquete y la fiesta. Asistieron unos 300 invitados, y la exclusiva fue vendida a la revista ¡Hola!, que publicó también imágenes de Isabel Pantoja, vestida con un llamativo diseño rojo y ejerciendo de orgullosa madrina.

Uno de los secretos mejor guardados fue el vestido de Irene. La sevillana escogió un diseño clásico de la firma St. Patrick, confeccionado en mikado, con espalda al aire, detalles de encaje y tul, cola de dos metros y velo de más de tres. Lo combinó con pendientes regalados por su madre, un pañuelo heredado de su abuela y una pieza del manto de la Virgen del Rocío que su amigo Antonio Abad cosió al interior del vestido.

Publicación de Kiko Rivera en sus redes sociales. (Instagram / @riverakiko)

Tras la ceremonia, Irene sorprendió con un segundo traje de corte sirena, en crepé, con la espalda adornada en tul, pedrería e hilos bordados.

La nueva etapa de Kiko Rivera e Irene Rosales

Sin duda, este 6 de octubre de 2025 ambos recordarán aquel día de hace nueve años. Sin embargo, en esta ocasión todo será distinto: no lo celebrarán juntos, aunque los recuerdos seguirán muy presentes. Fue el pasado mes de septiembre cuando se desveló que habían decidido poner punto final a su relación.

Entrevista a Kiko Rivera.

Poco después de conocerse la noticia, Irene compartió un comunicado en sus redes sociales en el que confesaba que ya no estaba enamorada del DJ, pero dejaba claro que su intención es mantener una buena relación con él por el bien de las dos hijas que tienen en común. “Buenos días, familia. Como ya sabéis, ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separados. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados. Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado”, escribió, dando el tema por zanjado.