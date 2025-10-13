España

La mejor forma de cocinar la pasta al pesto y que la salsa mantenga su color verdoso

La versátil salsa destaca en la película de animación ‘Luca’, en la que se muestra una receta original de pasta con verduras apta para todos los paladares

Por Carolina Viciano

Guardar
Receta de pesto casero. /
Receta de pesto casero. / Adobe Stock

Una de las salsas más sencillas de hacer es, sin duda, el pesto. Eso sí, que mantenga su tono verdoso brillante, ya no es tan fácil de obtener. El pesto que se propone ahora preparar no es otro que el clásico, típico de la riviera italiana. Aunque Italia, uno de los países más ricos en cuestiones culinarias, también ha dado a conocer otros tipos de pestos como el rosso (con tomates secos), propio de Sicilia, o el calabrese (con pimiento rojo asados), originario de Calabria.

Como en casi todas las recetas que triunfan, es fundamental elegir ingredientes de calidad. Por ello, es necesario que la albahaca sea fresca, así como seleccionar aquellas hojas que mantengan su clorofila al máximo esplendor. Por eso, si se va a comprar una planta de albahaca para criarla en casa, debe buscarse una que sea joven, con el color de sus hojas de un verde intenso y sin manchas. Otro truco para seleccionar la albahaca perfecta es conocer sus variedades. La mejor es la genovesa, la clásica utilizada para el pesto. Sin embargo, también podemos encontrar la tailandesa, con un toque de anís; la de limón, más cítrica; la canela, con aromas especiados; y de hoja morada, más ornamental que las anteriores. Otro de los ingredientes clave que se usa en la elaboración del pesto es el aceite, por ello, es recomendable usar aceite virgen extra para realzar el sabor.

Aunque se empleen productos de calidad, hay algunos trucos que ayudan a potenciar el color y el sabor del pesto. Uno de ellos es una elaboración adecuada. Esta consiste en picar la albahaca fresca con un mortero tradicional, aunque puede hacerse también con una tabla de cortar. Este artilugio ideal para hacer all i oli o mayonesa, también es muy óptimo para controlar la consistencia que se le quiere dar al pesto, lo cual afectaría al color. El aceite de oliva debe incorporarse una vez picado gradualmente. De esta manera, la consistencia seguirá siendo suave todo el tiempo. Adicionalmente, también pueden añadirse piñones tostados, pecorino rallada o parmesano al gusto para acentuar el sabor de la receta.

Una vez hecha la salsa, hay que hacer la base del plato: la pasta. Su selección también determinará el sabor y el color que tenga el plato que se está cocinando. Lo ideal son pastas cortas, como la trofie o la trofiette, para que empapen mejor el pesto. No obstante, los clásicos spaghetti al pesto son un plato fundamental que no hay que obviar. Su cocción debe ser al dente, sin estar pasada ni cruda. Un truco que puede aplicarse entonces es el reservar un poco de agua de cocción para espesar el pesto en caso que se quiera hacer más cremoso. Y, a la hora de emplatar, rallar un poco de queso parmesano o pecorino no hará más que potenciar el sabor del plato.

Trenette al pesto, la receta irresistible de ‘Luca’

Los trenette al pesto, o linguine, son un plato típico de la región italiana de Liguria. En ella, sucede la película de animación Luca (Enrico Casarosa, 2021) con la que no solo se puede aprender sobre valor de la amistad, sino también de cocina italiana. Además, si no se es muy dado a los alimentos verdes, los trenette al pesto son una combinación perfecta de pasta al pesto con verduras difícil de rechazar. Para ella, necesitarás el tipo de pasta que se quiera (trenette o spaguetti idealmente), patatas, judías verdes, albahaca, aceite de oliva, piñones, sal y, si se quiere, parmesano y/o pecorino.

Esta ensalada de pasta, con ingredientes sabrosos que combinan a la perfección, puede salvarte el verano

Para su elaboración, se empezará con la patata y la judía verde. Ambas hay que repasarlas con agua y cortarlas en dados pequeños antes de hervirlas. Las judías verdes tienen un tiempo de cocción estimado de 5 minutos, para que queden un poco crujientes, y las patatas otros 10 minutos. En el mismo agua, se hervirá la pasta para reutilizar el sabor de las judías y aprovechar el almidón de la fécula. Por otro lado, se puede ir preparando la salsa pesto como ya se ha explicado al inicio de la receta.

Temas Relacionados

RecetasRecetas De CocinaPastaCocina ItalianaGastronomia ItalianaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

El encuentro entre ambos líderes se produce en el marco de una cita internacional en Sharm el Sheij para consolidar el alto el fuego entre Israel y Hamás

Así ha sido el primer

Postura del águila: el ejercicio de yoga que mejora la concentración, el equilibrio y fortalece varios músculos

Estos son los pasos que debes seguir para realizarla correctamente

Postura del águila: el ejercicio

Suavizante o vinagre blanco: un experto en limpieza revela qué producto es mejor para tu ropa

El dueño de una tienda especializada explica las diferencias entre ambos productos y cómo utilizar el vinagre blanco de limpieza correctamente

Suavizante o vinagre blanco: un

Un experto en longevidad sobre combinar carbohidratos y proteína después de entrenar: “Retrasa la velocidad de consumo de la proteína”

En los últimos tiempos varios los estudios relacionan de la longevidad con la masa muscular y la calidad de vida. Pero no solo importa trabajar los músculos, sino también una buena dieta equilibrada antes y después de entrenar

Un experto en longevidad sobre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el primer

Así ha sido el primer saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump tras la polémica sugerencia de expulsión de España de la OTAN

La constructora turca Limak ganó el concurso del Camp Nou pese a ser la peor valorada: se hizo un cambio en los requisitos para poder adjudicarle la obra

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano senegalés que alegaba estar en peligro por haber mantenido una relación con la mujer de su primo

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 13 octubre

Bank of America prevé que el precio de la vivienda en España empiece a bajar “en algún momento” de 2026 si empeora la asequibilidad

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 13 octubre

Andrés Millán, abogado, explica cómo se puede invertir en oro: “Hay dos formas de hacerlo”

La hemorragia no se corta: mueren 489 trabajadores en accidentes laborales hasta agosto, la mayoría por infartos

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final