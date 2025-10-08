España

El restaurante con estrella Michelin más barato de Andalucía: un homenaje a las abuelas jiennenses en forma de alta cocina

El cocinero Juan Aceituno ofrece en Jaén su cocina de recuerdo, con tres menús degustación que varían en precios y pases

Restaurante Dama Juana, del chef
Restaurante Dama Juana, del chef Juan Aceituno (Instagram / @dama_juana_juanaceituno)

Jaén es un auténtico hervidero de alta cocina, y lo es aún más en los últimos años. Así lo ha ratificado la famosa Guía Michelin, que otorga en total cuatro estrellas en la provincia, tres en su capital y una de ellas en Baeza, epicentro aceitero de la región. También allí, más concretamente en pleno centro de la ciudad de Jaén, se encuentra el que es el restaurante con estrella Michelin más económico de todo Andalucía, un proyecto que demuestra que la cocina de calidad no está reñida con una experiencia asequible. Se trata de Dama Juana, el proyecto del chef Juan Aceituno, un local que nació en 2019 y que brilla con uno de los astros de la guía francesa desde el mismo año de su apertura.

Este restaurante nació como un homenaje a la memoria de Juana ‘La chucha’, abuela del cocinero, una mujer valdepeñera que le enseñó todo lo que había que saber sobre la buena cocina casera. “Con cada plato que servimos, buscamos transmitir las vivencias, las anécdotas y los sabores que compartí con ella, así como preservar y redescubrir los aromas y los gustos de la cocina tradicional de la región”, asegura el chef a través de su página web.

Uno de los platos del
Uno de los platos del restaurante Dama Juana, en Jaén (Web del restaurante)

Todo ello sucede en un comedor de estilo contemporáneo-minimalista, un entorno que permite disfrutar de su propuesta tradicional actualizada, la cual intenta hacernos viajar por las experiencias vitales del chef. La cocina de Juan Aceituno se representa, así, en tres menús degustación diferenciados: Madre, María y Triana. Se diferencian entre ellos por la cantidad de platos incluidos, así como por el precio. Mientras que Triana, su opción más extensa, incluye un total de 16 pases y presenta un coste de 130 euros; Madre, su menú más económico, ofrece 8 platos por un precio de 58 euros. Es esta precisamente su propuesta más barata, aquella que convierte a Dama Juana en el restaurante más accesible de todo Andalucía.

Los menús con estrella Michelin más baratos de Andalucía

Otra de las opciones más económicas que la Guía Michelin ofrece en la provincia es Radis, un restaurante del chef Juanjo Mesa León que cuenta con un menú degustación por 70 euros por comensal. Su cocina, servida en un pequeño y céntrico local, bebe tanto de la tradición como de los recuerdos de infancia en su pueblo, Pegalajar, en la comarca de Sierra Mágina.

En esta misma línea se encuentra otra propuesta jiennense, de nuevo en la propia ciudad. Se trata de Malak, la propuesta con estrella Michelin del chef Javier Jurado. Uno de sus dos menús degustación, titulado Aldeas Perdidas, se puede disfrutar por un precio de 72 euros, e incluye elaboraciones como la Trucha del río Aguamula con su pilpil y rinrán o el Tortelloni de conejo con castaña y jugo de andrajo.

Fuera de Jaén los precios suben, aunque algunas propuestas se mantienen inferiores a los 100 euros. En La Finca, una propuesta insertada dentro del hotel Finca La Bobadilla, en Loja, Granada, ofrecen un completo menú de seis pases por 95 euros. En Alcalá del Valle, Cádiz, encontramos otra opción de corte similar; el menú degustación de Mesón Sabor Andaluz, con 9 salados y 2 dulces, por 86 €. También en Cádiz, en El Puerto de Santa María, se encuentra Tohqa, un restaurante con dos hermanos al frente, Eduardo y Juan José Pérez, que ofrece un menú de trece pases por 90 euros.

