Hospitalizado tras recibir una paliza en Granada por “llevar una camiseta antifascita”

Coche de Policía Nacional. (Europa Press)

Un hombre permanece hospitalizado en Granada después de que, durante la madrugada del sábado al domingo, recibiera una paliza en la calle San Matías, una zona céntrica de la ciudad. El ataque, informa Europa Press, se produjo presuntamente porque la víctima vestía “una camiseta antifascista”, según el testimonio de su entorno familiar y laboral.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y localizar a los responsables. Fuentes de este cuerpo confirmaron que varios agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso de una agresión. Hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal sobre los hechos ante las autoridades, aunque la investigación policial sigue activa.

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El hombre herido es un trabajador del colegio público de educación infantil y primaria Gómez Moreno, donde la comunidad educativa ha expresado su preocupación y solidaridad tras conocer la agresión. La asociación de madres y padres del centro ha detallado que el ataque se produjo después de que un grupo increpara al trabajador por la prenda que llevaba. “A raíz de los insultos, la situación derivó en una paliza violenta que le ocasionó heridas de gravedad”, ha indicado la asociación, subrayando que el afectado continúa bajo atención médica y espera una intervención quirúrgica, aunque se encuentra fuera de peligro.

“No podemos permanecer indiferentes frente al odio”

La federación de asociaciones de madres y padres Fampa Alhambra ha manifestado públicamente su apoyo al trabajador y ha condenado el episodio. “La convivencia, el respeto y la defensa de los derechos humanos son valores fundamentales de nuestra comunidad educativa y no podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta gravedad”, ha expresado la presidenta de la federación, Isabel Molina.

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Imagen de Granada. (Shutterstock.com)

Tanto la federación como la dirección del centro reiteran su rechazo a cualquier manifestación de violencia y a los discursos de odio que inciten a la intolerancia en una sociedad democrática.

A raíz de estos hechos, compañeros de trabajo de la víctima y familias del centro han convocado una concentración de apoyo en la entrada del colegio para este lunes a las 15:30 horas, con el fin de expresar solidaridad con la víctima y exigir una respuesta social ante las agresiones motivadas por razones ideológicas.

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(Con información de Europa Press)