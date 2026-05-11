España

Un avión se llevará a los últimos 22 pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus esta tarde

Los viajeros serán evacuados por Países Bajos antes de las 19:00 horas

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Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto canario de Granadilla de Abona (Tenerife, Atlántico). EFE/Miguel Barreto
Un barco de abastecimiento proporciona combustible al crucero MV Hondius, fondeado desde el domingo en el puerto canario de Granadilla de Abona (Tenerife, Atlántico). EFE/Miguel Barreto

El crucero MV Hondius desembarcará a sus últimos pasajeros este lunes, según ha informado la ministra de Sanidad, Mónica García. De las 54 personas que quedan a bordo del navío, 22 (6 pasajeros y 16 tripulantes) podrán ser evacuadas durante la tarde y trasladadas en avión a sus respectivos países.

En un primer momento, se esperaba que llegasen dos aeronaves, desde Australia y Países Bajos, para trasladar a los 22 pasajeros de distintas nacionalidades, pero el Gobierno australiano no ha podido asegurar la llegada del aeroplano a tiempo. Finalmente, será el avión neerlandés el encargado de evacuarlos. Se espera que el vuelo parta antes de las 19:00 horas del lunes.

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Los 32 restantes se quedarán en el crucero para asegurar su travesía hasta Países Bajos. La naviera ya ha podido repostar y durante el día se realizarán las labores de avituallamiento. Una vez terminado el procedimiento, el buque podrá partir y se comenzará la desinfección del puerto de Granadilla de Abona.

En una rueda de prensa conjunta con los ministros del Interior y de Política Territorial, García ha defendido el “éxito” del “operativo internacional sin precedentes” que ha permitido la repatriación de los cerca de 150 pasajeros del buque. Ha agradecido el trabajo de los servidores públicos, la prensa y al pueblo canario por “su compromiso, su solidaridad y su comprensión”.

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García y Marlaska han aprovechado la ocasión para mostrar sus condolencias a los familiares y allegados de Bernardino Alberto Rodríguez Hernández, guardia civil fallecido por un infarto durante el operativo de evacuación. “Ayer terminamos el día de una manera triste, pero siempre con el convencimiento de la fuerza, la resiliencia y la responsabilidad de la Guardia Civil y de todos los funcionarios públicos”, ha expresado el ministro del Interior.

Dos positivos tras la evacuación de los pasajeros

Los pasajeros fueron sometidos a pruebas PCR en Cabo Verde y a una revisión sanitaria tras su llegada a España, donde ninguno de los viajeros mostró síntimas. Pese a los protocolos sanitarios activados tras la comunicación del brote, se han comunicado dos casos positivos entre los repatriados, uno en Francia y otro en Estados Unidos.

La ministra de Sanidad ha explicado que las autoridades francesas han referido un caso positivo de hantavirus entre los cinco nacionales repatriados este domingo. La mujer presenta síntomas y su estado de salud se ha agravado durante la noche, si bien desde España se desconoce su último pronóstico clínico.

Sobre el “positivo débil” detectado en Estados Unidos, García ha explicado que, por el momento, se considera como positivo, pese al resultado dudoso de la prueba. La ministra ha asegurado que se encuentran “en continua colaboración” con el resto de países para seguir “minuciosamente” el estado de salud de todos los repatriados.

Respecto a los 14 españoles aislados en el hospital Gómez Ulla, García ha afirmado que “se encuentran bien” y, por el momento, se espera el resultado de las pruebas PCR para avanzar en las medidas de confinamiento. A las 12:30 horas, el Ministerio de Sanidad les actualizará las últimas informaciones. La cuarentena de los 14 pasajeros se extenderá durante 42 días, a calcular a partir del 6 de mayo.

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