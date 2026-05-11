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Sardinas en aceite de oliva: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta conserva aporta los beneficios del pescado azul y del aceite de oliva

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Lata de sardinas en aceite de oliva
Lata de sardinas en aceite de oliva (Freepik)

Las sardinas en aceite de oliva son mucho más que un alimento que guardamos en la despensa y al que recurrimos cuando no tenemos nada preparado para comer. Esta conserva es práctica, económica y, sobre todo, nutritiva, puesto que concentran buena parte de las propiedades del pescado azul fresco y el aceite de oliva. Sin embargo, su consumo también presenta algunas contraindicaciones que conviene conocer, especialmente en personas con hipertensión o problemas cardiovasculares.

Los especialistas de la Fundación Española de Nutrición (FEN) señalan que las sardinas en aceite mantienen un alto valor alimenticio. Se trata de un pescado azul rico en proteínas de alto valor biológico, esenciales para el mantenimiento de los músculos, los tejidos y el sistema inmunitario. Una sola lata aporta una cantidad considerable de proteínas de calidad, lo que las convierte en un alimento especialmente interesante para deportistas, personas mayores y quienes buscan una dieta equilibrada.

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Su contenido graso es superior al de las sardinas frescas debido al aceite de cobertura utilizado en la conserva. No obstante, cuando se trata de aceite de oliva o de otros aceites vegetales, el perfil lipídico resulta favorable para la salud. Estas grasas aportan ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, beneficiosos para el sistema cardiovascular. Además, aunque las sardinas destacan naturalmente por su contenido en omega-3, el aceite de cobertura modifica la relación entre omega-6 y omega-3, aumentando la presencia de los primeros.

Los expertos coinciden en que las grasas presentes en este alimento son mucho más saludables que las de otros productos de origen animal, como embutidos, mantequilla, quesos curados o tocino. Aunque las sardinas en aceite contienen colesterol (aproximadamente 100 miligramos por cada 100 gramos), su impacto sobre el colesterol sanguíneo es menor que el de otros alimentos ricos en grasas saturadas. De hecho, existe una relación mucho más directa entre el consumo de grasas saturadas y el aumento del colesterol en sangre que entre este y el colesterol dietético presente en los alimentos.

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Las sardinas en aceite, una fuente de minerales

Otro de los grandes atractivos de las sardinas en conserva con aceite de oliva es su riqueza mineral, puesto que destacan especialmente por su aporte de selenio, fósforo, hierro, potasio y zinc. No obstante, el mineral más relevante es el calcio. A diferencia de otros pescados, las sardinas en aceite suelen consumirse con su espina, que se ablanda durante el proceso de conservación y se vuelve perfectamente comestible. Gracias a ello, se convierten en una excelente fuente de calcio de fácil absorción.

Esta absorción se ve favorecida por la presencia de vitamina D, también abundante en las sardinas. La combinación de ambos nutrientes contribuye al mantenimiento normal de los huesos y dientes y favorece la correcta utilización del calcio y del fósforo por parte del organismo. Por ello, las sardinas en aceite son un alimento muy recomendable para prevenir problemas de salud ósea como la osteoporosis.

En cuanto a las vitaminas, sobresalen las del grupo B, especialmente la vitamina B12, la B6, la niacina y la riboflavina. Todas ellas participan en el metabolismo energético normal y ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso. La vitamina B12, además, resulta fundamental para la formación de glóbulos rojos y para prevenir determinados tipos de anemia.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Contraindicaciones de las sardinas en aceite de oliva

Pese a sus numerosos beneficios, el consumo de sardinas en aceite también presenta algunos matices importantes. El principal inconveniente es su elevado contenido en sodio, consecuencia de la sal utilizada durante el proceso de conservación. Este aspecto obliga a moderar su consumo en personas con hipertensión arterial, retención de líquidos o enfermedades renales y cardiovasculares.

Asimismo, aunque las grasas presentes son saludables, las conservas en aceite tienen un aporte calórico superior al pescado fresco, por lo que conviene controlar las cantidades dentro de una dieta equilibrada. Algunas variedades comerciales también pueden contener aceites de menor calidad o cantidades excesivas de sal, por lo que los nutricionistas recomiendan revisar el etiquetado antes de comprarlas.

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