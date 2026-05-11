Conejo en salsa, la receta de la abuela para preparar este tradicional guiso casero

El secreto de este conejo guisado está en el sofrito y en dejar que la carne se impregne bien de los jugos, logrando una salsa espesa y llena de sabor

Receta de conejo guisado (Magnific)
El conejo es una de las carnes más interesantes a nivel nutricional, una opción magra, baja en grasa y repleta de proteínas que, además, forma parte fundamental del recetario tradicional español. Podemos preparar muchas recetas con esta carne de caza, como el arroz con conejo o el conejo al ajillo, pero sin duda una de las más queridas es la de conejo en salsa. Una receta de las de siempre, de las de ‘toma pan y moja’, que nos hará disfrutar rememorando sabores de antaño.

La clave de esta receta está en dorar bien la carne, para después cocinarla lentamente en la salsa hasta conseguir una textura melosa y agradable. Una vez listo, este plato se puede acompañar con patatas fritas, con unas rebanadas de pan casero o incluso con arroz blanco, consiguiendo así una comida completa que nos conecta directamente con la cocina de nuestras abuelas.

Receta de conejo guisado

El conejo guisado consiste en dorar los trozos de conejo y luego cocinarlos a fuego lento con cebolla, ajo, pimientos y vino tinto. El secreto está en el sofrito y en dejar que la carne se impregne bien de los jugos, logrando una salsa espesa y llena de sabor. Es un plato sencillo, pero requiere paciencia para que el conejo quede tierno y jugoso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 h 30 min
    • Preparación: 20 min
    • Cocción: 1 h 10 min

Ingredientes

  • 1 conejo entero cortado en trozos
  • 1 cebolla
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 300 ml de caldo de pollo
  • 1 cucharada de carne de pimiento choricero
  • 100 ml de tomate frito
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de harina (opcional)
  • 150 ml de vino tinto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta negra molida

Cómo hacer conejo guisado, paso a paso

  1. Salpimenta el conejo y, si prefieres, pásalo ligeramente por harina para lograr una salsa más ligada.
  2. Calienta un fondo de aceite de oliva en una cazuela amplia. Dora los trozos de conejo a fuego medio-alto hasta que estén bien sellados. Reserva.
  3. Baja el fuego y añade la cebolla, los pimientos y los ajos, todo picado fino. Sofríe hasta que la verdura esté blanda.
  4. Incorpora la carne de pimiento choricero y el pimentón. Remueve rápido para que no se queme.
  5. Añade el tomate frito y cocina 2-3 minutos para que se integren los sabores.
  6. Vierte el vino tinto y sube el fuego. Deja que evapore el alcohol durante unos 5 minutos.
  7. Añade los trozos de conejo y el caldo de pollo. Rectifica de sal y pimienta.
  8. Baja el fuego, tapa la cazuela y cocina durante 1 hora a fuego lento. Si la salsa espesa demasiado, añade un poco más de caldo o agua.
  9. Prueba el punto de sal y cocina 10 minutos más destapado si quieres una salsa más reducida.
  10. Sirve caliente, acompañado a tu gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 11 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, puedes conservar el conejo guisado hasta 3 días en un recipiente hermético. Si lo congelas, se mantiene en buen estado hasta 3 meses. Para recalentar, hazlo a fuego lento para no resecar la carne.

