El lado más personal de Abraham Mateo: su nueva ilusión profesional, su impresionante casa en Madrid y su pareja, Esty CG

El cantante gaditano se estrena como jurado de ‘Operación Triunfo 2025′ en Prime Video

Abraham Mateo como jurado de 'Operación Triunfo'. (PrimeVideo/Jose Irún)

Operación Triunfo volvió a la pequeña pantalla el pasado lunes 15 de septiembre con una edición cargada de novedades. 16 aspirantes se disputan su hueco en la industria musical bajo la atenta mirada de un jurado renovado. Entre sus miembros destaca Abraham Mateo, que debuta junto a Leire Martínez y Guille Milkyway, mientras que la periodista Cris Regatero es la única que repite experiencia tras su paso por la temporada anterior.

La incorporación de Abraham Mateo al jurado supone un giro interesante para el formato. Nacido en San Fernando, Cádiz, en 1998, dio sus primeros pasos en programas de televisión como Menuda Noche o Veo Veo. Y con apenas diez años lanzó su primer álbum para, en 2013, irrumpir con fuerza en la escena pop gracias al éxito de Señorita.

Desde entonces, ha encadenado trabajos discográficos, giras internacionales y colaboraciones que lo han situado como uno de los artistas españoles con mayor proyección. Su versatilidad sobre el escenario, donde combina canto y coreografías, lo convierte en un showman capaz de conectar con públicos de distintas generaciones.

Ahora, con apenas 27 años, el artista gaditano cuenta con una trayectoria de casi dos décadas, una mezcla de experiencia y juventud que lo convierte en una figura muy cercana a los concursantes. Su estilo, que combina pop, reguetón y R&B, le ha permitido colaborar con artistas de talla internacional como Jennifer Lopez, Yandel o Danna Paola, consolidando su presencia en la escena musical hispana.

Nuevo hogar en Madrid

Septiembre no solo ha traído su estreno como jurado, sino también una nueva etapa personal. El cantante se ha mudado a una vivienda en las afueras de Madrid junto a su pareja, la joven de 20 años e influencer, Esty CG. A través de sus redes sociales, Abraham ha mostrado algunos rincones de su nueva casa, que destaca por un entorno rodeado de naturaleza y un diseño moderno.

La parcela cuenta con un amplio jardín presidido por una piscina rectangular, además de un porche con sofá y mesa de madera que invita a disfrutar de las tardes soleadas o de cenas al aire libre. El interior sigue una estética minimalista, con predominio del blanco y mobiliario sencillo, donde la amplitud de los techos altos refuerza la sensación de espacio.

El dormitorio principal combina la calidez de la madera en una de sus paredes con tonos neutros en el resto de la estancia, además de un baño en suite. Sin embargo, la joya de la corona es el estudio de grabación, concebido como un refugio creativo en el que el cantante ya trabaja en nuevas composiciones.

Casa de Abraham Mateo en Madrid. (Instagram)

El amor como motor

La vida personal de Abraham Mateo atraviesa un momento dulce gracias a su relación con la creadora de contenido, quien acumula ya una gran presencia en TikTok e Instagram. La pareja hizo pública su historia en 2023, durante La Velada del Año III organizada por Ibai Llanos, cuando el artista dedicó su victoria en un combate de boxeo a su pareja, un gesto que selló su romance ante millones de espectadores.

Lo que comenzó como la admiración de una fan terminó convirtiéndose en una relación sólida. “Fue como un sueño hecho realidad”, confesó la influencer en sus redes. Desde entonces, han compartido viajes, proyectos y momentos cotidianos, manteniendo un equilibrio entre la discreción y la cercanía con sus seguidores.

Esty y Abraham Mateo en una imagen de redes sociales. (Instagram)

De hecho, en abril de este año, durante su paso por el festival Los40 Primavera Pop, Abraham Mateo sorprendió con declaraciones sobre sus planes de futuro. Mostrando un anillo con la inicial de su pareja, aseguró que no descarta casarse en un plazo no muy lejano. Además, confesó su deseo de convertirse en padre joven: “Siempre me ha gustado la idea de ser padre joven y ya no me queda mucho, ya tengo 26 años, o sea, ya me tengo que empezar a ponerme las pilas”.

Además, insistió en que quiere tener varios hijos: “Yo que tengo un hermano, que sé lo que es, me gustaría que mi hijo lo tuviera. Estíbaliz, por ejemplo, es hija única, pero nosotros hemos hablado de que tener un hermano. Sería la pieza clave, porque para mí mi hermano lo es todo, es la vida y he aprendido con él, hemos aprendido juntos, se dedica a la música, como yo, y para mí ha sido mi guía en el camino”.

