España

Así es Guille Milkyway, el miembro del jurado de ‘OT 2025′ del que has escuchado muchas canciones: ganador de un goya, profesor de Aitana y padre de dos hijos

El artista cuenta con una dilatada trayectoria como músico y líder de un grupo indie, aunque acostumbra a mantener todo lo relacionado con su vida personal en el seno de su intimidad

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Guille Milkyway, miembro del jurado
Guille Milkyway, miembro del jurado de 'OT 2025' (Amazon Prime Video)

Guille Milkyway es uno de los rostros que más incógnitas genera entre los miembros del jurado de Operación Triunfo 2025. Y es que, aunque ya ha formado parte del programa en otras ocasiones, es la primera vez que lo hace en calidad de jurado. Debido a ello, su nombre genera un gran interés por conocer más acerca de su vida personal y profesional, pues el joven ya cuenta con una dilatada trayectoria profesional, aunque lejos de los focos y las cámaras.

El pasado 15 de septiembre, Prime Video estrenó una nueva edición del talent musical, en el que 16 concursantes darán lo mejor de sí mismos para llegar a la gran final y coronarse como ganadores. Un año más, gala tras gala, Chenoa acompañará a los televidentes y a los alumnos en esta nueva aventura. Junta ella también estarán Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y la periodista musical Cris Regatero, quienes conforman los cuatro miembros del jurado de este año.

Su pasado en la Academia de ‘OT’

Entre ellos, uno de los miembros más destacados y, a la vez, ‘menos conocido’ es Guille Milkyway. El músico catalán, cuyo nombre real es Guillem Vilella Falgueras y que nació el 25 de abril de 1974, es la primera vez que forma parte del espacio como miembro del panel de valoraciones. No obstante, Milkyway ya estuvo en el programa en el año 2017, cuando desempeñó tareas de docencia como profesor de historia musical en la academia de Operación Triunfo. En aquella ocasión participó en la formación de jóvenes promesas como Aitana y Amaia, entre otros artistas que iniciaban entonces su carrera profesional.

Los cuatro miembros del jurado
Los cuatro miembros del jurado de 'OT 2025': Guille Milkyway, Cris Regatero, Leire Martínez, Abraham Mateo (Amazon Prime Video)

Actualmente, Guille Milkyway asume la responsabilidad de analizar las actuaciones en directo como jurado. Su trayectoria en la industria musical le otorga un perfil sólido para examinar la evolución artística de los concursantes. Además de su papel al frente de La Casa Azul, el cantante destaca por su labor como compositor, DJ y productor musical, con varios EP y discos publicados a lo largo de su carrera.

Su vida más allá de la música

Guille Milkyway es también conocido por su trabajo fuera de los escenarios, especialmente en el ámbito de la publicidad. Fue el responsable de la campaña Amo a Laura (Los Happiness) para MTV España, una pieza que obtuvo gran repercusión a escala nacional. Su versatilidad profesional le ha llevado además a colaborar en radio, participando en espacios como El día de COM Ràdio y El món de RAC1, fortaleciendo aí su presencia mediática.

El impacto de Milkyway en el ámbito cultural fue reconocido en 2010 con el Premio Goya a la mejor canción original por Yo, también, composición incluida en la banda sonora de la película homónima. Su actividad como productor discográfico se evidencia en el álbum En Libertad, trabajo que incluye una recopilación de éxitos del artista Nino Bravo. Este recorrido diversificado evidencia su capacidad para adaptarse a distintos formatos creativos dentro de la industria.

La interacción de Guille Milkyway con el público se extiende a las redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 33.000 seguidores. La plataforma le sirve para compartir avances sobre sus proyectos y mantener una comunicación directa con su audiencia.

En lo que se refiere a su vida personal, el artista ha optado por la discreción. Se conoce que mantiene una relación con Silvia Sanz, con quien comparte la paternidad de dos hijos. Este enfoque reservado sobre su vida íntima contrasta con la imagen cercana y activa que proyecta en sus canales digitales.

La nueva etapa de Operación Triunfo en Prime Video se presenta con una combinación de experimentación y continuidad. La presencia de figuras como Chenoa y Guille Milkyway pone en valor tanto la experiencia como el compromiso con la renovación del formato. La expectación en torno al estreno responde no solo al atractivo de los nuevos participantes, sino también a las perspectivas que brindan, desde el jurado, referentes de distintas generaciones en la música española.

Temas Relacionados

ChenoaOperación TriunfoPrime VideoAmazon Prime VideoTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasOT 2025

Últimas Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las producciones más populares de

Golpes, porras y spray pimienta: los manifestantes de la Vuelta Ciclista España denuncian “el uso excesivo de la fuerza” policial

Carlos Escaño, responsable de campañas temáticas de Amnistía Internacional España, atiende a ‘Infobae España’ por las manifestaciones de Madrid en la última etapa de La Vuelta

Golpes, porras y spray pimienta:

Lilo & Stich destaca entre las películas más exitosas en Google España

La plataforma de Google TV permite acceder a un gran catálogo de películas sin tener que pagar una suscripción de servicio de streaming

Lilo & Stich destaca entre

El rey Felipe VI tacha de “crisis humanitaria insoportable” la situación de una Gaza “totalmente devastada”

El monarca y la reina Letizia han iniciado este martes su viaje de Estado a Egipto tras ser invitados por el presidente Al-Sisi

El rey Felipe VI tacha

Cuánto dinero hay que tener en el banco para que te consideren un cliente “rico”: umbrales y beneficios de los ‘VIP’

Los bancos no analizan únicamente el patrimonio inmobiliario o el estilo de vida, sino que prestan atención fundamentalmente al capital disponible que un cliente puede poner a funcionar de inmediato

Cuánto dinero hay que tener
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ni el silencio ni la

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

La Justicia de Madrid ordena a Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa y un posible conflicto de intereses

Una marca de salsas pagará los desperfectos de un bar incendiado: un cliente le había prendido fuego porque no tenían mayonesa

ECONOMÍA

Cuánto dinero hay que tener

Cuánto dinero hay que tener en el banco para que te consideren un cliente “rico”: umbrales y beneficios de los ‘VIP’

Los salarios y las cotizaciones sociales se disparan hasta batir récords de 25 años

José Elías descubre un negocio agrícola de éxito: los tomates Cherry que mezclan tecnología y tradición en Almería

Criar a un hijo es un 60% más caro que hace 20 años: 335.000 euros desde que nace hasta que se independiza

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Topuria habla sobre Israel tras

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide al Comité Olímpico Internacional la expulsión de Israel de los eventos deportivos

Israel-Premier Tech consigue 52.000 euros en premios durante la Vuelta a España

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”