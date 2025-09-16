Así es Guille Milkyway, el miembro del jurado de ‘OT 2025′ del que has escuchado muchas canciones: ganador de un goya, profesor de Aitana y padre de dos hijos

Guille Milkyway, miembro del jurado de 'OT 2025' (Amazon Prime Video)

Guille Milkyway es uno de los rostros que más incógnitas genera entre los miembros del jurado de Operación Triunfo 2025. Y es que, aunque ya ha formado parte del programa en otras ocasiones, es la primera vez que lo hace en calidad de jurado. Debido a ello, su nombre genera un gran interés por conocer más acerca de su vida personal y profesional, pues el joven ya cuenta con una dilatada trayectoria profesional, aunque lejos de los focos y las cámaras.

El pasado 15 de septiembre, Prime Video estrenó una nueva edición del talent musical, en el que 16 concursantes darán lo mejor de sí mismos para llegar a la gran final y coronarse como ganadores. Un año más, gala tras gala, Chenoa acompañará a los televidentes y a los alumnos en esta nueva aventura. Junta ella también estarán Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y la periodista musical Cris Regatero, quienes conforman los cuatro miembros del jurado de este año.

Su pasado en la Academia de ‘OT’

Entre ellos, uno de los miembros más destacados y, a la vez, ‘menos conocido’ es Guille Milkyway. El músico catalán, cuyo nombre real es Guillem Vilella Falgueras y que nació el 25 de abril de 1974, es la primera vez que forma parte del espacio como miembro del panel de valoraciones. No obstante, Milkyway ya estuvo en el programa en el año 2017, cuando desempeñó tareas de docencia como profesor de historia musical en la academia de Operación Triunfo. En aquella ocasión participó en la formación de jóvenes promesas como Aitana y Amaia, entre otros artistas que iniciaban entonces su carrera profesional.

Los cuatro miembros del jurado de 'OT 2025': Guille Milkyway, Cris Regatero, Leire Martínez, Abraham Mateo (Amazon Prime Video)

Actualmente, Guille Milkyway asume la responsabilidad de analizar las actuaciones en directo como jurado. Su trayectoria en la industria musical le otorga un perfil sólido para examinar la evolución artística de los concursantes. Además de su papel al frente de La Casa Azul, el cantante destaca por su labor como compositor, DJ y productor musical, con varios EP y discos publicados a lo largo de su carrera.

Su vida más allá de la música

Guille Milkyway es también conocido por su trabajo fuera de los escenarios, especialmente en el ámbito de la publicidad. Fue el responsable de la campaña Amo a Laura (Los Happiness) para MTV España, una pieza que obtuvo gran repercusión a escala nacional. Su versatilidad profesional le ha llevado además a colaborar en radio, participando en espacios como El día de COM Ràdio y El món de RAC1, fortaleciendo aí su presencia mediática.

El impacto de Milkyway en el ámbito cultural fue reconocido en 2010 con el Premio Goya a la mejor canción original por Yo, también, composición incluida en la banda sonora de la película homónima. Su actividad como productor discográfico se evidencia en el álbum En Libertad, trabajo que incluye una recopilación de éxitos del artista Nino Bravo. Este recorrido diversificado evidencia su capacidad para adaptarse a distintos formatos creativos dentro de la industria.

La interacción de Guille Milkyway con el público se extiende a las redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 33.000 seguidores. La plataforma le sirve para compartir avances sobre sus proyectos y mantener una comunicación directa con su audiencia.

En lo que se refiere a su vida personal, el artista ha optado por la discreción. Se conoce que mantiene una relación con Silvia Sanz, con quien comparte la paternidad de dos hijos. Este enfoque reservado sobre su vida íntima contrasta con la imagen cercana y activa que proyecta en sus canales digitales.

La nueva etapa de Operación Triunfo en Prime Video se presenta con una combinación de experimentación y continuidad. La presencia de figuras como Chenoa y Guille Milkyway pone en valor tanto la experiencia como el compromiso con la renovación del formato. La expectación en torno al estreno responde no solo al atractivo de los nuevos participantes, sino también a las perspectivas que brindan, desde el jurado, referentes de distintas generaciones en la música española.